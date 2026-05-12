【QINOCOP】TVアニメ『よふかしのうた Season2』新規描き下ろしイラストを使用したグッズの予約販売を開始。6月26日(金)よりPOPUPを開催

キューダップ株式会社

キューダップ株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社InoCo（本社：東京都新宿区）との協業により運営をしている、アニメ・漫画・ゲームなどのグッズの企画・製造・販売を行うブランド『QINOCOP』(キノコップ)のECサイト『QINOCOPストア』にて、TVアニメ『よふかしのうた Season2』の新規描き下ろしイラストを使用したグッズの予約販売を開始致します。

『QINOCOP』(キノコップ)は、キューダップ株式会社と株式会社InoCoの協業による、アニメ・漫画・ゲームなどのグッズの企画・製造・販売を行うグローバルブランド。

日本国内におけるEコマースやPOPUPストアでのグッズ販売をはじめ、海外市場での商品展開も予定しています。

公式YouTubeチャンネル『QINOCOP TV』では、株式会社InoCoの企画・プロデュースにより、様々な声優コンテンツを配信中。

「QINOCOP TVアニメ『よふかしのうた Season2』Chill Night POPUP in OIOI」の開催に先立ち、2026年5月12日(火)12時より、TVアニメ『よふかしのうた Season2』の新規描き下ろしイラストを使用したグッズの予約販売を開始致します。

■『QINOCOPストア』

https://qinocop.com/

■『QINOCOP』公式X

https://x.com/QINOCOP

■「TVアニメ『よふかしのうた Season2』Chill Night」販売決定

「Chill Night」がテーマの描き下ろしイラストを使用したPOPUPを6月26日(金)より新宿マルイメンで実施。QINOCOPストアでも本日5月12日(火)より予約受付を開始致します。(商品のお届けは8月上旬を予定)ナズナ・ハルの新規描き下ろしイラストを展開。「Chill Night」がテーマのイラストを是非お楽しみ下さい。

▼予約販売ページ

https://qinocop.com/pages/yofukashi-no-uta_chillnight

▼予約販売期間

2026年5月12日(火)12時00分 ～ 2026年7月12日(日)23時59分

▼お届け時期

2026年8月頃～

▼配送料

全国一律660円(税込)

（11,000円（税込）以上ご購入の場合、送料無料となります。）

▼お支払い方法

各種クレジットカード

▼POPUPストア概要

【開催情報】

イベント名称：QINOCOP TVアニメ『よふかしのうた Season2』Chill Night POPUP in OIOI

開催場所：新宿マルイメン ８Fイベントスペース

開催期間：2026年6月26日(金)～2026年7月5日(日)

営業時間：11:00～19:00

※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

※詳細は新宿マルイメン公式サイトをご確認ください。

https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=142625&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=142625&article_type=sto)

▼商品ラインナップ一覧

▼購入特典

税込3,000円ご購入毎にポストカード(全6種)をランダムで１枚プレゼントいたします。

■QINOCOPストア

QINOCOPストアは、アニメ・漫画・ゲームなどのグッズの企画・製造・販売を行うブランド『QINOCOP』によるオンライン販売サービスです。

スマートフォンやパソコンからいつでもどこでも購入することができ、作品との繋がりをより感じる体験をお届けします。

購入したグッズは後日ご自宅にお届けいたします。

今後もアニメを中心とした様々なコンテンツのグッズ展開を予定しています。

■QINOCOP

Quest for Innovation, Connect with Passion.― まだ知らない”好き”とつながろう ―

QINOCOPは、アニメ・漫画・ゲーム・声優など、日本のポップカルチャーを世界に発信するグローバルブランド。

今までにないグッズやコンテンツの展開を通じて、お気に入りの作品はもちろん、あなた自身も知らなかった”好き”と繋がれる、そんな存在を目指しています。

■QINOCOPストア

https://qinocop.com/

■QINOCOPくじ

https://qinocop-kuji.com/

■QINOCOP TV

https://youtube.com/@qinocoptv

■QINOCOP公式X（旧twitter）

https://x.com/QINOCOP

■運営会社

キューダップ株式会社（本社：東京都千代田区）

株式会社InoCo（本社：東京都新宿区）

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