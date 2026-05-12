世界4,000社が選ぶSalesforce連携フォーム(帳票)「FormAssembly」250件以上の5つ星を獲得。英語×SF専門エンジニアがグローバル企業の導入支援を提供。

WeLearn株式会社フォーム上での複雑な計算やロジックなどが実現できるデータ/フォーム管理システムです。

■データ/フォーム管理システムの導入サポートのお知らせ



WeLearn株式会社（本社：東京都、代表取締役：山口寛太）は、世界最高水準のセキュリティとSalesforce連携を誇るデータ/フォームプラットフォーム『FormAssembly』を提供するFormAssembly社と、2026年に正式販売パートナー契約を締結いたしました。これにより、複雑な法規制への対応が求められるグローバル展開企業に対し、日本語や英語での導入支援および高度なシステム連携ソリューションの提供を開始します。

■このような企業へおすすめ

■FormAssemblyが選ばれる理由

- グローバルの病院、医療、製薬、NPO、金融業界- セキュリティやデータ管理を大事にする企業様- セキュリティ遵守に厳しいグローバル企業様- 大量のデータを扱う企業様グローバル化を目指している会社やすでに海外展開されている会社様におすすめです！

世界基準のコンプライアンス: ISO 27001、HIPAA、GDPR、さらに米国政府基準のFedRAMPや金融機関向けのGLBA、PCI DSSなど、あらゆる国際規制を網羅。

Salesforce連携の深さ: AppExchangeで250件以上の5つ星評価を獲得。ノーコードで複雑なオブジェクト操作が可能。

制限のない拡張性: フォーム数やワークフロー作成数が無制限。

次世代機能: AI Assistantを搭載し、フォーム作成やデータ活用をさらに加速。

■活用例

アメリカやヨーロッパで安心して使用ができるようにセキュリティ遵守されています。

金融・保険業界：

Before: 紙やPDFでのやり取り、手入力によるSalesforceへの転記ミス。

After: 本人確認（KYC）を含むセキュアなオンライン申込。データは直接Salesforceの適切なオブジェクトへ。PCI DSS準拠でカード情報の扱いも安全に。

医療・製薬業界：

Before: 治験データの収集におけるセキュリティ不安と、膨大な手作業のデータクレンジング。

After: HIPAA準拠の環境で、世界中から治験データやオンライン問診票を収集。AIによる自動バリデーションで、データの整合性を収集時点で担保。

グローバル製造・エンタープライズ：

Before: 国ごとにバラバラなツールを使用し、GDPR（欧州一般データ保護規則）への対応が不透明。

After: 全拠点のフォーム基盤をFormAssemblyで統一。各国の法規制をクリアしつつ、本社のSalesforceへデータをリアルタイム集約。

■WeLearnの導入サポートについて



「英語と日本語ができるSalesforceエンジニア」による導入支援を行います。海外製品を導入する際の障壁となる「英語での仕様理解」や「海外本社との調整」を、WeLearnのバイリンガルエンジニアが解消します。単なるライセンス販売に留まらず、Salesforceの標準・カスタム機能を熟知したエンジニアが、業務フローに最適化された連携設定を構築します。



■本件に関するお問合せ

Salesforceや英語が得意なエンジニアがサポートします！



・デモのリクエストや製品詳細：[WeLearn お問い合わせフォームへ](https://www.welearn.co.jp/contact)

・メール：welearnmktg@welearn.co.jp

■会社概要



WeLearn株式会社

役員代表取締役 CEO： 山口 寛太

本社住所：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-21-4 NKビル2F

URL：https://www.welearn.co.jp