難病患者さん・ご家族のための無料相談会「免疫疾患」をZoomまたは電話にて開催します
学校法人 順天堂
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-854-3f83f3cee60e5a2a2fd8d0e9e1ab6347.pdf
【開催日時】
2026年6月21日 (日)12：00～17：00
【専門医】
聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター 医長
田巻 弘道 先生
順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科 准教授
箕輪 健太郎 先生
【定員／対象疾患】
・定員：20組(1組25分)
・対象疾患：全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、混合性結合組織病、
皮膚筋炎／多発性筋炎、ベーチェット病、全身性強皮症、強直性脊椎炎、
顕微鏡的多発血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 など
【相談方法】
Zoom（ビデオ通話）または電話
【申込方法】
東京都難病相談・支援センターまでお電話にてお申し込みください。
※申込締め切り：令和8年6月11日(木)
※相談会の説明、ご相談内容を伺うため、5分～10分程お時間をいただきます。
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）
〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目1番19号
元町ウェルネスパーク西館1階
※ハガキでのお申込みも可能です。（令和8年6月11日(木)必着）
相談会名､住所､氏名､日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
ハガキが到着次第、折り返しご連絡いたします。
※申込多数の場合は、都内の方を優先の上、抽選とさせていただきます。
【チラシのダウンロードはこちらから】
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-854-3f83f3cee60e5a2a2fd8d0e9e1ab6347.pdf
【主催／問合わせ先】
順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）