【月額5万円出しても欲しい!?】9割超が「絶対に疲れない新しい肉体」への自腹サブスクを希望！ビジネスパーソンの「サビつきボディ」実態調査を公開

Well Body株式会社

企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)」を展開するWell Body株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、全国のビジネスパーソン152名を対象に「肉体疲労と職場のコンディションに関する実態調査」を実施しました。



今回は前回調査（※）に続く第2弾として、「身体の痛みの実感」と「解決へのお金の支払い意思」に焦点を当てた結果をお届けします。



※第1弾：「職場の『不機嫌な人』、本当の原因は肩こり・腰痛かもしれない」（2026年4月25日配信）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000132303.html)

■ 調査サマリー

1. 9割超が「絶対に疲れない新しい肉体」に自腹課金を希望！

「もし『絶対に肩こり・腰痛にならない、疲れない新しい肉体』がサブスク（月額課金）で手に入るとしたら、自腹で月にいくらまで払えるか？」というユニークな質問に対し、なんと92.8%の人が「課金してでも手に入れたい」と回答しました。

さらに、半数以上（53.3%）が「月額5,000円以上」を希望し、中には「月額50,000円以上（いくら出しても欲しい！）」という切実な声も6.6%存在しました。

「0円（今の身体で十分）」と答えた人はわずか7.2%にとどまり、現代ビジネスパーソンがいかに自分の肉体に限界を感じ、お金を払ってでも「健康な身体」というインフラを渇望しているかが浮き彫りになりました。

これはもはや「より良くなりたい」という贅沢な願いではなく、この激動の社会を生き抜くための「生存戦略」としての悲鳴です。

2. 自分の肩こり・腰痛は「重力3倍」「潤滑油の切れたブリキ」

現在の「肩こり・腰痛」をあえて物理的な重さや現象に例えてもらったところ、非常に生々しく苦痛を伴う回答が多数寄せられました。

・首周りだけ「地球の重力が3倍」になっている感覚

・全身の関節に潤滑油の切れたブリキのおもちゃのようなギシギシ感

・肩に「ボウリングの球」が乗っている重さ

デスクワークの長時間化、PC・スマホへの依存、そしてリモートワークによる運動不足…現代社会の構造そのものが、ビジネスパーソンの肉体を「サビつかせ」、悲鳴を上げさせています。

多くの人が、日常生活や業務に支障をきたすレベルの「構造的な肉体苦」を抱えながら、毎日戦っているのが現実です。

■ 調査結果を受けて：現代の働き方が抱える課題と、私たちが目指す解決策

今回の調査結果は、ビジネスパーソンが抱える「肩こり・腰痛」が単なる個人的な不調ではなく、現代の働き方そのものが生み出した構造的な課題であることを映し出しています。

デスクワーク中心の業務やオンライン化の定着により、身体を動かさずに高い集中力を保ち続ける環境は、無意識のうちに私たちの身体に大きな負担を蓄積させています。

9割以上の方が「お金を払ってでも疲れない身体が欲しい」と回答した事実は、個人の休日のセルフケアだけでは追いつかないほど、疲労回復へのニーズが切実であるという「世相」を表しています。

このような時代背景において、従業員のコンディション維持を「個人の努力（自腹）」だけに委ねるのではなく、企業が組織全体でサポートする仕組みが必要だと私たちは考えています。

Well Bodyが提供する出張型フィジカルケア「Offi-Stretch(R)」は、理学・作業療法士という国家資格を持つ専門家がオフィスに伺い、就業時間中に直接身体のケアを行うことで、この課題に正面から向き合います。

身体のケアは、もはや一部の特別な「福利厚生（贅沢品）」ではありません。日々変化する社会の中で、従業員が心身ともに健やかに働き、チームとして最高のパフォーマンスを発揮し続けるための「欠かせないインフラ投資」です。

私たちはこれからも、皆様の働く環境の基盤となる“身体”をサポートし、持続可能な組織づくりに貢献してまいります。

■ 本調査の詳細結果

詳細な分析結果は、以下URLより無料でダウンロードいただけます。

https://offi-stretch.com/get_info/get_info-2010/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260512_release(https://offi-stretch.com/get_info/get_info-2010/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260512_release)

■ 調査概要

調査名：ビジネスパーソンの肉体疲労と職場のコンディションに関する実態調査

調査対象：全国のビジネスパーソン

有効回答数：152名

実施時期：2026年4月

実施方法：インターネット調査

監修：Well Body株式会社 理学/作業療法士

■ 企業向け出張型フィジカルケア「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」について

「Offi-Stretch(R)」は、身体の専門家である理学/作業療法士が直接企業へ訪問し、オフィス内で従業員のケアを行う「新しい健康経営」のソリューションです。



解剖学・運動学に基づいた専門家による評価と技術により、根本的な身体の課題にアプローチ。不調を未然に予防し、パフォーマンス向上へと導きます。



【主な特徴】

・専門家による医学的根拠に基づいたケアで従業員一人ひとりの身体を評価し、最適なケアを提供します。

・日々の現場作業やデスクワークにおける腰痛・肩こり・足の疲れなど、各業界特有の身体的負荷を重点的にケアします。

・職場内で完結するため、移動の手間なく気軽に利用可能。導入企業様からは「疲労軽減」に加え、「離職率の低下」や「エンゲージメントの向上」を実感する声も寄せられています。



サービス・取材に関するお問い合わせはこちら(https://offi-stretch.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260512_release)

Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）に関する資料請求はこちら(https://offi-stretch.com/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260512_release)

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。



代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都港区南青山3-5-2 南青山第一韮沢ビル 2C

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com