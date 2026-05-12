柏の魅力を伝えたい！観光ガイド養成講座を実施

柏市役所

柏市内の各地域の見どころを学び、柏の魅力を伝える観光ガイドを養成するため、オリジナルのツアーコースを企画する講座を開催します。令和8年度は、増尾地区と手賀地区を対象に、それぞれのエリアで全5回の講座（座学、まち歩きなど）を実施します。

開催概要

▲パンフレット表面▲パンフレット裏面

■カリキュラム

１.「増尾の魅力を伝えたい！」講座の部

【開催日】(令和8年) 6/14(日)、6/21(日)、7/5(日)、7/12(日)、8/2(日)

【開催場所】増尾近隣センター（会議室A）

２.「手賀の魅力を伝えたい！」講座の部

【開催日】(令和8年) 10/10(土)、10/24(土)、11/7(土)、11/21(土)、12/5(土)

【開催場所】パレット柏（多目的スペースAほか）

■対象・定員：高校生以上、各先着30名

■費用：各講座 3,000円（全5回）

■申込方法：事前申し込みが必要

令和8年5月1日(金) 午前9時から、以下HPにて申込受付開始

内容

NPO法人ジセダイ歴史文化継承研究所HP :https://jisedai-rekishi.sakura.ne.jp/wp/

【１日目】座学（柏市の歴史と該当地域の概略）

ワークショップ１. 自分の推しスポットをグループで話してみましょう

【２日目】該当地域実地研修（それぞれの地域の歴史スポットを歩いて巡ります）

【３日目】座学（該当地域の歴史・文化資源の深堀り）

ワークショップ２. 推しスポットを自分で深堀りしてみましょう

【４日目】座学（自分の「推し」を伝える、ガイドすることについて）

ワークショップ３. グループでテーマを決めてコースを作ってみましょう

【５日目】受講生が作成したツアーコースの発表、修了式

問い合わせ先

柏市教育委員会 生涯学習部文化課 歴史文化財係

電話：04-7191-7414