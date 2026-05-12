〈受講者募集！〉令和８年度浜田キャンパス公開講座 開催！【島根県立大学】
島根県立大学は生涯学習の推進に向けて、教職員等が持つ専門知識や学術研究・教育の成果を、地域の皆様にわかりやすくお伝えしています。公開講座は毎年、開催するキャンパスごとにさまざまなテーマを設けています。
令和8年度春学期 浜田キャンパス公開講座の受講者を募集しています。
◆開催講座
【講座１】５月13日 地域福祉における見取り図を考える
【講座２】５月20日 地域の民話をAIを活用して絵本化してみよう！
【講座３】６月 3日 視覚障害者の台湾近現代史
【講座４】６月10日 韓国語の音声をどう教え、どう学ぶか ー理論と実践をつなぐ視点ー
【講座５】７月 1日 住民の、住民による、住民のための地域活動を推進するために
ー 人間の特性とデジタル技術からのアプローチ ー
【講座６】７月 8日 浜田市におけるデジタル地域通貨の可能性
【講座７】７月15日 「いわみ」意識の誕生 ～森鴎外と佐々田懋～
【講座８】７月22日 見て・触って・わかる！生成AI体験講座
詳細は、島根県立大学HPをご覧ください。
→https://www.u-shimane.ac.jp/community/hamada/12hamada_open_lec/index_3.html(https://www.u-shimane.ac.jp/community/hamada/12hamada_open_lec/)
◆申し込み方法
申込フォーム（こちら(https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=6DQU8c-r9EGBVKmyYI3NQmAbI87_ASxLkFZRO-E-q_ZUREIzN041QzVYN005RFFLWVIyUDVRSFZDTiQlQCN0PWcu)）からお申込みください。
電子メール・電話・FAX・郵便でお申し込みの場合は、下記１.～４.をお知らせください。
１.講座番号No.（１から８でお知らせください）
２.お名前（ふりがなを併記してください）
３.ご住所
４.電話番号（急な変更等の連絡に使用します）
◆申し込み先
〒697-0016 島根県浜田市野原町2433-2
島根県立大学浜田キャンパス地域連携室 公開講座担当
Tel：0855-25-9063 Fax：0855-24-2387
E-mail：h-renkei@u-shimane.ac.jp
みなさまの受講をお待ちしております。