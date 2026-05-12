セルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」から理想のやわらかい質感に導く美容液ミルクと美容液オイルミストが新登場！ブランドアンバサダー・JO1の新ビジュアルも公開！

株式会社Rainmakers

やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」は、芯まで補修し、やわらかくしなやかな質感へと導く美容液ミルク「ソフニングミルク R」とオイルが細やかなミストで出てくる3WAY美容液オイルミスト「ソフニングオイルミスト R」を5月20日（水）より全国発売いたします。

髪のやわらかさを追求した「Sorule」から、なりたい髪に導く新ヘアケアアイテムが登場！

“理想の髪の正体は、やわらかさでした”という気づきを起点に、リブランディングした「Sorule（ソルレ）」。朝起きたときの髪のうねり、パサつきによる広がりや毎日のアイロン、ドライヤーの熱、繰り返すヘアカラーによるダメージ。尽きることのない髪悩みを根本から見つめ直し、たどり着いたのは、誰もが無意識に髪に求めていた“触れたくなるやわらかさ”こそが、髪の悩みにアプローチし、理想の髪に近づく第一歩。「Sorule」は、そんな“髪のやわらかさ”という本質に立ち返り、日々のケアで迷わず選べて、自然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するセルフケアブランドです。

今回、そんな「Sorule」からやわらかな質感に導く新たなヘアケアアイテムが登場。「ソフニングミルク R」は、芯まで補修し、うるおいのあるやわらかな質感へと導く美容液ミルク。ドライヤーの熱から守りながら、5種のPPT成分（※1）が髪のダメージにアプローチ。ベタつかない軽やかなテクスチャーが髪の内部にすっとなじみ、ふんわりと空気を含んだようなやわらかい髪に仕上げます。「ソフニングオイルミスト R」は、オイルが細やかなミストで出てくる新感覚の3WAY美容液オイルミスト。軽やかなオイルがふんわりミストとなって髪全体に均一にいきわたり、ごわつきを抑えて指通りのよいなめらかな質感に。乾いた髪・濡れた髪どちらにも使用できるので、夜のトリートメント前やドライヤー時はもちろん、朝の寝ぐせ直しにも活躍します。どちらもリブランディングした「Sorule」のアイテムに共通して配合されているソフニング補修成分（※2）が、髪の芯・内側・表面の3層のそれぞれにアプローチし、髪が硬くなる原因である熱やカラーなどのダメージを補修。髪の芯までうるおいを与えて水分と油分のバランスを整えることで、しなやかでやわらかな髪へと導きます。毎日のケアにプラスするだけで、扱いやすいやわらかな髪に導く新商品をぜひお試しください。

※1 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク、イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラーゲン（すべてヘアコンディショニング成分）

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

ブランドアンバサダー・JO1が登場する新ビジュアルを公開！

今回の新ビジュアルは、新商品「ソフニングミルク R」と「ソフニングオイルミスト R」のパッケージカラーともリンクするブルーの世界観の中、やわらかな心地よい光が差し込む空間で白い衣装に身を包んだJO1。うるおいを感じるブルーとやさしい光が重なり合うことで、新しい美容液ミルクと美容液オイルミストの軽やかな使用感とやわらかな質感を表現しました。ナチュラルで抜け感のあるスタイリングに加え、一人ひとりの異なる表情や仕草にもやわらかな雰囲気が漂い、「理想の髪の正体は、やわらかさでした」というブランドコンセプトをより印象的に描いています。

また、JO1が出演する動画も公式SNSにて順次公開予定。新商品の軽やかな使用感を体現した世界観にもぜひご注目ください！

JO1 プロフィール

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、視聴者である“国民プロデューサー”の投票により選ばれたグローバルボーイズグループ。

2020年3月のデビュー以降、これまで発売した全てのシングルが主要音楽チャートで1位を獲得。今年4月に東京ドーム、京セラドーム大阪での公演を成功させ、7月には追加公演としてバンテリンドーム ナゴヤでの初ライブの開催が決定した。さらに、これまで地道にアメリカでの実績を重ねてきた彼らが、ついに今秋全米デビューすることが決定。10月には全5都市での北米ツアーも開催。国内外での影響力はますます拡大し続けている。

共通特長

理想のやわらかさをつくる本質ケア

うねりや広がり、パサつきなど誰もが抱える髪の悩みにアプローチする“触れたくなるやわらかさ”をつくるための本質ケアを追求し、たどり着いたのは「うるおいバランスケア」と「ダメージ補修」。頭皮と髪にうるおいを与えながら、髪が硬くなる原因であるダメージを補修することで、内側までしなやかでやわらかな髪に導き、探し求めていた“理想の髪”に近づけます。

●ソフニング補修成分（※）が、髪内部のうるおいと補修をサポート

髪の芯・内側・表面の3層のそれぞれに適した成分をアプローチすることで、髪が硬くなる原因である熱・摩擦・カラーなどのダメージを補修。内側までしなやかでやわらかな髪に導きます。

※ ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク・ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

【芯まで】

“髪の芯までやわらかく”

髪の芯までうるおいをチャージし補修。ヒートプロテクトケア成分で、熱を味方にし、やわらかな質感へ

［ ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、γ-ドコサラクトン、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（すべてヘアコンディショニング成分）］

【内側まで】

“うるおいを抱え込み、やわらかさをキープ”

保湿成分が髪の水分バランスを整え、髪内部のうるおいを抱え込み乾燥によるごわつきを防止。やわらかさが続く髪へ導きます。

［ セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）］

【表面で】

“包み込むようになめらかに”

触れた瞬間に違いが分かる質感ケア。表面を包み込み、摩擦を抑えながらなめらかに指通りのよいやわらかさを叶える高保湿設計。

［ 加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア（すべてヘアコンディショニング成分）］

ソフニングミルク R 商品詳細

ふんわり、芯までしなやか

うるおい補修 美容液ミルク

ソルレ ソフニングミルク R

70mL 1,980円（税込）

＜POINT＞

●ソフニング補修成分（※1）が髪にうるおいを与えながら、ダメージ補修し理想のやわらかな質感の髪へ

髪の芯・内側・表面の3層へアプローチするソフニング補修成分（※1）を配合。

熱や摩擦、カラーで硬くなった髪のダメージをケアし、内側までしなやかでやわらかな髪に導きます。

※1 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

●髪のダメージにアプローチし、髪をやわらかく整える

指通りのよい、やわらかな質感へ整える5種のPPT成分（※2）配合で、ダメージを受けた髪も芯まで整え、ふんわりとしたまとまりのある仕上がりに。

※2 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク、イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラーゲン（すべてヘアコンディショニング成分）

●植物由来の保湿成分配合で、乾燥から髪を守りながら、しなやかな髪に

紅茶エキス、アーモンド油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油（すべて保湿成分）

●ベタつかずに、軽やかになじむミルキーなテクスチャー

●サンライズベルガモットの香り

さわやかなベルガモットにブラックティーと花々がやさしく調和したシトラスフローラルの香り。

Top：ベルガモット、オレンジ、アップル

Middle：ブラックティー、ミュゲ、ローズ

Last：アンバー、ムスク

ソフニングオイルミスト R 商品詳細

自由自在のさらやわ髪へ

3WAY美容液オイルミスト

ソルレ ソフニングオイルミスト R

150mL 1,650円（税込）

＜POINT＞

●ソフニング補修成分（※1）が髪にうるおいを与えながら、ダメージ補修し理想のやわらかな質感の髪へ

髪の芯・内側・表面の3層へアプローチするソフニング補修成分（※1）を配合。

熱や摩擦、カラーで硬くなった髪のダメージをケアし、内側までしなやかでやわらかな髪に導きます。

※1 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

●ごわつきのない、軽やかでやわらかな質感に

毛髪表面をコーティングしながらダメージを補修し、ケラチン由来成分（※2）が髪になじみ、ごわつきの気にならない髪に。

さらに、天然保湿成分（※3）配合で、乾燥で硬く感じる毛先も、軽やかでやわらかな質感に整えます。

※2 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（ヘアコンディショニング成分）

※3 ヒドロキシエチルウレア（保湿・ヘアコンディショニング成分）

●つけすぎを防ぎながら髪全体に均一に広がる、量の調整がしやすいシルキーなふんわりミスト

●ミッドナイトフィグの香り

やわらかなフィグと紅茶に重厚なサンダルウッドが調和したウッディフルーティの香り。

Top：レモン、フィグ、カルダモン、ヒノキ、エレミ

Middle：ティーノート、ローズ、ジャスミン、ヘリオトロープ、ゼラニウム、パチュリ

Last：ムスク、アンバー、サンダルウッド、セダーウッド、ベチバー

＜HOW TO USE＞

01 ダメージが気になる、スタイリング前にひと吹き！

毎日のドライヤーやアイロン・コテの使用前に吹きかけることで、ヒートプロテクトケア成分（※4）が熱から髪を守りダメージを補修。

※4 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン、レブリン酸（すべてヘアコンディショニング成分）

02 インバスとして濡れ髪にも使用OK！導入トリートメントとしていつものケアにプラスワン！

浸透補修成分（※5）配合。いつものインバス・アウトバストリートメントの前に重ね使いすることで、ミストがすっと髪内部まで浸透し、指通りなめらかに。

※5 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa（ヘアコンディショニング成分）

03 朝の寝ぐせ直し＆スタイリングベースとして！

うねりケア成分（※6）配合。朝のスタイリング前に吹きかけることで、スタイリングしやすい素直な髪に。

※6 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（ヘアコンディショニング成分）

Sorule（ソルレ）について

「理想の髪の正体は、やわらかさでした」

髪の本質に立ち返り、やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド。サロン帰りのような誰もが無意識に求めている“触れたくなるやわらかさ”という髪の触感を大切にし、日々のケアで迷わず選べて、自然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するアイテムを展開。髪と心、どちらにも寄り添いながら、毎日の中に“やわらかさ”を育んでいきます。

＜ブランド公式＞

Instagram：＠sorule_official(https://www.instagram.com/sorule_official/)

X：@sorule_official(https://x.com/sorule_official/)

HP・公式オンラインストア：https://sorule.com/

【取扱店】

公式サイトの SHOP LIST をご確認ください。

https://sorule.com/shop-list/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353