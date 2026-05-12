常夏気分のサンダー登場！南国フレーバー×ザクザク食感でアロハなひととき！『ハワイアンサンダー』新発売

有楽製菓株式会社

有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長 河合辰信）は、ブラックサンダーシリーズから「ハワイアンサンダー」を、2026年5月19日(火)より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売いたします。

初夏の訪れとともに、気分もぐっと開放的になる季節です。そんなときに、手軽にハワイの雰囲気を味わえて満足感もあるチョコバー「ハワイアンサンダー」を発売いたします。

香ばしくローストしたマカダミアナッツの豊かな風味に、ココナッツパウダーとココナッツペーストを贅沢に使った「Wココナッツ」のコクを重ね、南国らしいやわらかな甘さとさわやかな味わいが特長です。口に含んだ瞬間からハワイアンな香りが広がり、最後のひとくちまで楽しめます。

また、マカダミアナッツとザクザクビスケットの食感が一緒に楽しめる「ブラックサンダーシリーズならではの楽しい食感」も魅力です。さらにカバーチョコを薄掛けに仕上げることで、夏でも食べやすい軽やかな味わいに。忙しい日常の合間の気分転換や、ひと息つきたいときにお楽しみください。

【商品特長】

●マカダミアナッツ＆Wココナッツで、手軽にハワイ気分を味わえる！

- マカダミアナッツ＆Wココナッツで、手軽にハワイ気分を味わえる！- ブラックサンダーシリーズならではの楽しい食感で満足感も！- ハワイらしさを虹・海・プルメリアで表現！チョコ波でおいしさも演出

素材の味わいを最大限に引き出すため、香ばしくローストしたマカダミアナッツを厳選しました。豊かな香りと深いコクが特長で、味わいにしっかりとした存在感をもたらします。

さらに、細かく粉砕したロースト乾燥ココナッツ（ココナッツパウダー）と、ココナッツペーストを組み合わせた「Wココナッツ」を採用。自然な甘みと香りに、ココナッツ由来のミルキーなコクが広がり、南国らしいさわやかな余韻へつながります。

●ブラックサンダーシリーズならではの楽しい食感で満足感も！

ロースト感のあるマカダミアナッツとザクザクビスケットの食感が一緒に楽しめるよう、具材設計にこだわりました。ひとくちごとに食感の変化が感じられ、1本でも満足感が得られる仕立てです。

また、カバーチョコを薄掛けに仕上げることで、暑い時期でも食べやすい軽やかな味わいに整えました。仕事の合間など、さっと手軽にお楽しみいただけます。

●ハワイらしさを虹・海・プルメリアで表現！チョコ波でおいしさも演出

パッケージは、虹や海のモチーフに加え、ハワイで親しまれる花「プルメリア」をあしらい、ひと目でハワイをイメージできるデザインに仕上げました。

さらに、マカダミアナッツとココナッツの味わいが想起できるようシズルとコピーを大きく配置し、チョコ波のデザインでチョコのおいしさも表現しています。

味わいとデザインの両面から「手軽にハワイの雰囲気を味わえる」世界観を目指しました。

◆商品概要

商品名：ハワイアンサンダー

商品画像：

内容量：1本

参考小売価格：64円（税込）

発売について：2026年5月19日（火）より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで新発売。

※一部取扱いのない店舗もございます。