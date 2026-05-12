『アトレ吉祥寺』本館B1Fがアップデート！アトレ初出店の新業態「LOLA B.Plus」や「AUX PARADIS」など、注目の3ショップが初夏に順次オープン！

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株式会社アトレ

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ吉祥寺（所在地：東京都武蔵野市）では、2026年初夏、本館B1Fに新たな魅力を加える3ショップを順次オープンいたします。



6月には、アトレ初出店となる長野発のアパレルセレクトブランド「 LOLA B.(ローラビードット) 」の新業態ショップ「LOLA B.Plus(ローラビードットプリュス)」、香水とコスメのショップ「 AUX PARADIS（オゥパラディ）」がニューオープン。日々の生活をアップデートする、新たなライフスタイルを提案します。


また、5月30日(金)には、美容機器と化粧品の技術を組み合わせた商品を展開する「ReFa（リファ）」が移転リニューアルオープン。


アトレ吉祥寺本館B1Fが、より充実したフロアへと生まれ変わります。



本館B1Fオープンショップ位置図

オープンショップ情報


6/19（金）【NEW OPEN・新業態・アトレ初出店】


「LOLA B.Plus（ローラビードットプリュス）」


（レディスファッション）本館B1F 2番街



「カジュアルな中にさりげなく本物をしのばせる品の良さを。」を


コンセプトに、相反する価値を掛け合わせて新しいスタイルを実現する


アパレルと服飾雑貨のセレクトショップ。


インポートとドメスティックブランドを軸に、日常に彩りを添える雑貨まで幅広く取り揃え、自由なスタイリングを提案します。











6/4(木)【NEW OPEN】


「AUX PARADIS（オゥパラディ）」


（フレグランス・コスメ）本館B1F 3番街



産地の分かる天然香料にこだわったオリジナル香水や、フレンチアルプスから届いたロバミルク石鹸、モロッコから届いたサボテンオイルやアルガンオイル等、世界中の美しい場所から届いた製品を揃えました。使い終わった香水やルームフレグランス等に詰め替えが可能な、はかり売りサーバーもございます。


OPEN記念として税込3,000円以上購入された方にオリジナルポーチをプレゼントいたします。
















5/30(土)【RENEWAL OPEN】


「ReFa（リファ）」


（コスメ・美容機器）本館B1F 3番街



ReFaは、「美容を解放する。」というビジョンのもと、既存の枠にとらわれず、美容機器と化粧品の技術を組み合わせる"UNITED BEAUTY"の概念から生まれたアイテムを中心に商品を展開しています。


美容をDutyではなくEntertainmentへ。美容業界にディスラプションをおこし、やらなければいけないことから、やりたくなることへ。















施設概要

■アトレ吉祥寺施設概要


施設名　　　　：アトレ吉祥寺


所在地　　　　：・本館　　東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号


　　　　　　　　・東館　　東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号


営業時間　　　：10：00～21：00　※一部店舗により異なる


階数　　　　　：本館・東館　地下1階～2階


店舗面積　　　：約12,000平方メートル


ショップ数　　：205ショップ（2026年5月12日現在）




■SC運営会社概要


名称　　　　　：株式会社アトレ


所在地　　　　：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F


会社設立　　　：1990年4月2日


資本金　　　　：16億3千万円


代表取締役社長：高橋 弘行※


事業内容　　　：駅ビルの管理および運営等


運営施設　　　：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他


※「高」は「はしご高」が正式表記