『アトレ吉祥寺』本館B1Fがアップデート！アトレ初出店の新業態「LOLA B.Plus」や「AUX PARADIS」など、注目の3ショップが初夏に順次オープン！
株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ吉祥寺（所在地：東京都武蔵野市）では、2026年初夏、本館B1Fに新たな魅力を加える3ショップを順次オープンいたします。
6月には、アトレ初出店となる長野発のアパレルセレクトブランド「 LOLA B.(ローラビードット) 」の新業態ショップ「LOLA B.Plus(ローラビードットプリュス)」、香水とコスメのショップ「 AUX PARADIS（オゥパラディ）」がニューオープン。日々の生活をアップデートする、新たなライフスタイルを提案します。
また、5月30日(金)には、美容機器と化粧品の技術を組み合わせた商品を展開する「ReFa（リファ）」が移転リニューアルオープン。
アトレ吉祥寺本館B1Fが、より充実したフロアへと生まれ変わります。
本館B1Fオープンショップ位置図
オープンショップ情報
6/19（金）【NEW OPEN・新業態・アトレ初出店】
「LOLA B.Plus（ローラビードットプリュス）」
（レディスファッション）本館B1F 2番街
「カジュアルな中にさりげなく本物をしのばせる品の良さを。」を
コンセプトに、相反する価値を掛け合わせて新しいスタイルを実現する
アパレルと服飾雑貨のセレクトショップ。
インポートとドメスティックブランドを軸に、日常に彩りを添える雑貨まで幅広く取り揃え、自由なスタイリングを提案します。
6/4(木)【NEW OPEN】
「AUX PARADIS（オゥパラディ）」
（フレグランス・コスメ）本館B1F 3番街
産地の分かる天然香料にこだわったオリジナル香水や、フレンチアルプスから届いたロバミルク石鹸、モロッコから届いたサボテンオイルやアルガンオイル等、世界中の美しい場所から届いた製品を揃えました。使い終わった香水やルームフレグランス等に詰め替えが可能な、はかり売りサーバーもございます。
OPEN記念として税込3,000円以上購入された方にオリジナルポーチをプレゼントいたします。
5/30(土)【RENEWAL OPEN】
「ReFa（リファ）」
（コスメ・美容機器）本館B1F 3番街
ReFaは、「美容を解放する。」というビジョンのもと、既存の枠にとらわれず、美容機器と化粧品の技術を組み合わせる"UNITED BEAUTY"の概念から生まれたアイテムを中心に商品を展開しています。
美容をDutyではなくEntertainmentへ。美容業界にディスラプションをおこし、やらなければいけないことから、やりたくなることへ。
施設概要
■アトレ吉祥寺施設概要
施設名 ：アトレ吉祥寺
所在地 ：・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号
・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号
営業時間 ：10：00～21：00 ※一部店舗により異なる
階数 ：本館・東館 地下1階～2階
店舗面積 ：約12,000平方メートル
ショップ数 ：205ショップ（2026年5月12日現在）
■SC運営会社概要
名称 ：株式会社アトレ
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F
会社設立 ：1990年4月2日
資本金 ：16億3千万円
代表取締役社長：高橋 弘行※
事業内容 ：駅ビルの管理および運営等
運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他
※「高」は「はしご高」が正式表記