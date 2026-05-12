『アトレ吉祥寺』本館B1Fがアップデート！アトレ初出店の新業態「LOLA B.Plus」や「AUX PARADIS」など、注目の3ショップが初夏に順次オープン！

株式会社アトレ

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ吉祥寺（所在地：東京都武蔵野市）では、2026年初夏、本館B1Fに新たな魅力を加える3ショップを順次オープンいたします。

6月には、アトレ初出店となる長野発のアパレルセレクトブランド「 LOLA B.(ローラビードット) 」の新業態ショップ「LOLA B.Plus(ローラビードットプリュス)」、香水とコスメのショップ「 AUX PARADIS（オゥパラディ）」がニューオープン。日々の生活をアップデートする、新たなライフスタイルを提案します。

また、5月30日(金)には、美容機器と化粧品の技術を組み合わせた商品を展開する「ReFa（リファ）」が移転リニューアルオープン。

アトレ吉祥寺本館B1Fが、より充実したフロアへと生まれ変わります。

オープンショップ情報

本館B1Fオープンショップ位置図

6/19（金）【NEW OPEN・新業態・アトレ初出店】

「LOLA B.Plus（ローラビードットプリュス）」

（レディスファッション）本館B1F 2番街

「カジュアルな中にさりげなく本物をしのばせる品の良さを。」を

コンセプトに、相反する価値を掛け合わせて新しいスタイルを実現する

アパレルと服飾雑貨のセレクトショップ。

インポートとドメスティックブランドを軸に、日常に彩りを添える雑貨まで幅広く取り揃え、自由なスタイリングを提案します。

6/4(木)【NEW OPEN】

「AUX PARADIS（オゥパラディ）」

（フレグランス・コスメ）本館B1F 3番街

産地の分かる天然香料にこだわったオリジナル香水や、フレンチアルプスから届いたロバミルク石鹸、モロッコから届いたサボテンオイルやアルガンオイル等、世界中の美しい場所から届いた製品を揃えました。使い終わった香水やルームフレグランス等に詰め替えが可能な、はかり売りサーバーもございます。

OPEN記念として税込3,000円以上購入された方にオリジナルポーチをプレゼントいたします。

5/30(土)【RENEWAL OPEN】

「ReFa（リファ）」

（コスメ・美容機器）本館B1F 3番街

ReFaは、「美容を解放する。」というビジョンのもと、既存の枠にとらわれず、美容機器と化粧品の技術を組み合わせる"UNITED BEAUTY"の概念から生まれたアイテムを中心に商品を展開しています。

美容をDutyではなくEntertainmentへ。美容業界にディスラプションをおこし、やらなければいけないことから、やりたくなることへ。

施設概要

■アトレ吉祥寺施設概要

施設名 ：アトレ吉祥寺

所在地 ：・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 ：10：00～21：00 ※一部店舗により異なる

階数 ：本館・東館 地下1階～2階

店舗面積 ：約12,000平方メートル

ショップ数 ：205ショップ（2026年5月12日現在）

■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立 ：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表取締役社長：高橋 弘行※

事業内容 ：駅ビルの管理および運営等

運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※「高」は「はしご高」が正式表記