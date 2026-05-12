西日本最大級「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」の専門展、「経理・財務DX EXPO」へ出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2026年5月20日（水）～22日（金）の3日間、インテックス大阪で開催される「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」（以下、「DX 総合EXPO」）内の専門展「経理・財務DX EXPO 2026 春 大阪」（以下、「経理・財務DX EXPO」）へ出展します。

「DX 総合EXPO」は、西日本最大級(※1)のDX実現のための総合展です。同展示会は、製品別、ターゲット別に6つの専門展で構成されMJSは経理・財務・会計業務のDXを促進する最新ソリューションが一堂に集う展示会「経理・財務DX EXPO」に出展します。

本展示会でMJSは、2025年11月より提供を開始した企業向けSaaS型クラウドERP新製品『LucaTech GX（ルカテック ジーエックス）』をはじめ、中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や中規模・中小企業向けERPシステム『MJSLINK DX（エムジェイエスリンク ディーエックス）』など、AI・クラウドの活用により経理事務の最小化と経営判断の迅速化・高度化を支援する企業規模に応じた各種ERPソリューションをご用意しています。

また、AIによるホームページの作成支援や名刺管理、メール一斉送信などのマーケティング機能から、業務フローの効率化、経営改善まで、中小企業のDXを「7つの領域」から幅広く支援するプラットフォームサービス『Hirameki 7（ヒラメキセブン）』やMJSのITコーディネータ有資格者を中心に地域密着でお客さまを伴走支援する『MJS DXコンサルティング』、デジタルインボイスの送受信や適格請求書（インボイス）の電子化に対応するクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書』、マルチデバイス対応の従業員向けクラウド型業務管理サービス『Edge Tracker経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※2）』など、新規開拓や顧客管理など営業活動に紐づく業務やバックオフィス業務の効率化とDXの推進により、業務プロセスやビジネスモデルを革新し、企業の成長と発展を支援する各種製品・サービスをご紹介します。

※1 同種の展示会との展示面積の比較（DX 総合EXPO実行委員会調べ）

※2 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・クラウド×AIで業務を最小化し、経営判断力を飛躍的に高める中小企業向けSaaS型クラウドERP『LucaTech GX Lite』

https://www.mjs.co.jp/products/lucatech-gx/

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・AIにより業務の高度化・改革を支援するERPシステム『MJSLINK DX』

https://www.mjs.co.jp/company/software/mjslink/

・中小企業向けDXプラットフォームサービス『Hirameki 7』

https://hirameki7-mjs.hirameki7.site/

・中小企業の成長と発展に向けDXを推進する伴走支援サービス『MJS DXコンサルティング』

https://www.mjs.co.jp/products/support/consulting/

・デジタルインボイスの送受信・適格請求書（インボイス）の電子化・対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

■ 開催概要

名称 ：DX 総合EXPO 2026 春 大阪

公式URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会

会期 ：2026年5月20日（水）～5月22日（金） 各日10：00～17：00

会場 ：インテックス大阪4号館・6号館B

（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

出展ブース ：経理・財務DX EXPO 2026 春 大阪 小間番号D09-01（6号館B）

入場料 ：無料（以下より事前登録制）

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka-finance

出展社情報・ブース予約：https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387560/411878

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について（https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp