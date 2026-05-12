“指しゃぶりが止まる”と話題の絵本『ゆびたこ』が、累計30万部突破！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社から2013年に発売された絵本『ゆびたこ』（作・くせ さなえ）が、累計30万部を突破しました。 13年を経ても売れ続ける本作は、子どもの“指しゃぶり”という身近な悩みをテーマにした物語。読み聞かせを通じて指しゃぶりの卒業をうながす造りになっており、保護者の支持を広げています。

主人公は、もうすぐ1年生になるのに指しゃぶりがやめられない女の子。

ある日、しゃぶりすぎてできた“ゆびたこ”が突然しゃべり出します。

「わいは ゆびたこ。あんたが いっぱい すうてくれたから、こんなに せいちょうできたわ。

これから もっと、ゆびしゃぶりして わいのこと おおきくしてや～」

すこしドキッとするけれど、どこかユーモラスでにくめない“ゆびたこ”。

女の子は、ゆびたこと向き合うことで、自分の気持ちや習慣に変化が生まれていきます。

子どもたちが抱える「やめたいのにやめられない」気持ちに寄り添いながら、“自分で変わる力”をそっと後押ししてくれる物語です。

売れ続けているポイント

１. 口コミで広がった「効いた！」の実感

「本を読んだその日から、指しゃぶりがピタリとやみました！」「こどもが『ゆびたこコワい！ もうしゃぶらない！』と言っています」「怖がりながらも何度も読みたがる」 といった“実感のこもった声”が販売を後押ししてきました。 指しゃぶりに悩む親子の切実な願いに応えるかのような口コミが、増刷へとつながっています。

２. 子どもが惹かれる“すこしドキッとする”キャラクター

本作に登場するゆびたこは、怖すぎず、でも印象に残る絶妙な存在。 関西弁の独特な言い回しとテンポの良さも、ユニークさを引き立たせ、自然と読み聞かせが盛り上がります。クセのあるインパクト大なキャラクターが、「また読んで！」と繰り返し読みたくなる魅力につながっています。

３. 親子の会話と行動の変化を生む物語

指しゃぶりは多くの家庭で共通する悩み。 本作は「やめなさい」と叱るのではなく、 子ども自身が“やめる理由”を見つけられる物語として、 親子の会話を自然に生み出します。 読み終えた後の“行動の変化”が実感しやすい点も、長く支持される理由です。

読者の声

「指しゃぶりがなかなかやめられなかったので、買いました。タイミングがよかったのか、１回読んだだけで指しゃぶりを自らやめました。ありがとうございました。」

「怖がりもしたし、面白がりもして1回読んだだけで指しゃぶりについて感じるところが大いにあった反応でした。翌日も「読んでほしい」とお願いされたので、怖がってお蔵入りしてしまうのでは！？と思っていた分、意外な結果でした。関西弁で展開していくのが良いですね。朗読していても心地よかったです。くせのある絵、登場する人間の表情も何とも言えずハマりあすが、主人公はあくまで”ゆびたこ”さんだな！と思えるインパクトでした。」

「最初はすごく怖がって高速でめくって見なくなってましたが、最近は指しゃぶりしながら、びっくりしたリアクションを毎日とりながら楽しく見ています。両方の親指が指たこになって、やめさせたくて読んでいますが、面白がってまだまだやめるのは時間がかかりそうです。いつも読み聞かせの時に持ってくる1冊です。」

著者メッセージ

なんと、びっくり！！「ゆびたこ」がこんな風に多くの方に読んで頂ける作品になるとは出版当初は思いもしませんでした。つい怠けたり上手く出来ない自分を近くで応援してくれる存在が居たらいいなぁと思った事から、このお話が生まれました。一見怖そうな、「ゆびたこ」ですが、大好きです！と言ってもらえる事が増えて嬉しいです。ゆびたこの絵本を見つけて応援して下さって本当にありがとうございます！（くせ さなえ）

著者プロフィール

くせ さなえ

1977年滋賀県生まれ。京都精華大学美術学部卒業。テキスタイルデザイン会社を経て、絵本制作に励む。第32回講談社絵本新人賞受賞作『ぼくとおおはしくん』で絵本作家デビュー。絵本に「手話ではなそう」シリーズ（偕成社）『だじゃれかえりみち』（PHP研究所）『なかぎゅー！』（白泉社）『ゆびたこ』（ポプラ社）など。最新刊には、箸の持ち方を練習中のお子さんを応援する絵本『おはしうさぎ』があります。

書誌情報

書名：『ゆびたこ』

作：くせ さなえ

定価：1,430円（10％税込）

発売：2013年1月

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2083016.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4ucXKa9

くせさなえさん新作絵本

書名：『おはしうさぎ』

作：くせ さなえ

定価：1,540円（10％税込）

発売：2025年11月

なかなかお箸が使えないボクの前に、お箸から現れた「おはしうさぎ」。べらんめえ口調だけど、お箸が使えるように優しく励ましてくれるいいやつなんだ。おはしうさぎとの特訓とは…

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2083111.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4d8SbDP