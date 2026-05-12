「やよい軒」“ちゃんとおいしい主菜”へ　大豆ミート定食3品がリニューアル

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて4月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、大豆ミートを使用した定食メニューをリニューアルし、『大豆ミートのしょうが焼定食』860円、『大豆ミートの野菜炒め定食』960円、『大豆ミートのなすと焼魚の定食』1,170円を、2026年5月19日（火）より発売いたします。

■もっと、おいしく。満足感のある主菜へリニューアルした“大豆ミート”

今回のリニューアルでは、「もっと、おいしく！」をテーマに、つけだれの味わいや大豆ミートの形状を見直し、よりコクのある味わいと食べやすさを目指しました。これまで大豆ミートをお試しいただいたことのないお客様にも、主菜としてしっかりとした満足感を感じていただける品質へとブラッシュアップしました。

＜もっと、おいしくなった2つのポイント＞- コクとジューシー感を高めた味わいつけだれの配合を見直し、よりコクのある味わいへと改良しました。よりジューシーで食べ応えのある仕立てで、肉を使用した通常メニューのような、満足感のある一品を目指しています。- 食べ応えを高めた形状設計大豆ミートの量はそのままに、形状を薄切りに変更することで一皿あたりの枚数を増やしました。どの一口でも大豆ミートの味わいを感じていただけるよう設計し、食べ応えと満足感の向上を図ります。

■“我慢”ではなく“選びたくなるおいしさ”へ

大豆ミートを含む植物性食品は、牛肉などの畜肉と比較して生産段階での温室効果ガス排出量が少ないとする研究も報告されています※。こうした背景のもと、日々の食事の選択肢を広げることで、食の多様化にもつながることを目指しています。「おいしいから選ばれる」ことを大切に、日常の食事の中で無理なく取り入れていただける主菜の選択肢としてご提案いたします。

※出典：Xu et al., 2021（Nature Food）ほか

■商品概要大豆ミートのしょうが焼定食 860円

大豆ミートの野菜炒め定食 960円

大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 1,170円

・発売日

2026.5.19(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」376店舗(2026年4月末現在)

※一部店舗を除く

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

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※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容や価格が異なる場合がございます。

※つけだれの味わいと大豆ミートの形状を見直し、よりコクのある味わいと食べやすさを目指しました。