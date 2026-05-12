NIJISANJI ENから「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズが登場！2026年5月13日(水)11時からにじストア・ENストアにて販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズを2026年5月13日(水)11時から販売開始いたします。

2026年5月13日(水)11時から「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズの販売を開始！

主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」から、「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズが登場！参加ライバーはアルバーン・ノックス、ヴォックス・アクマ、エナー・アールウェット、エリーラ ペンドラ、狂蘭 メロコ、サニー・ブリスコー、ペトラ グリン、マリア マリオネット、闇ノシュウ、レン ゾット。

共通衣装を身にまとった「にじぬい」を、ぜひお楽しみください！



「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)、NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com)にて2026年5月13日(水)11時から販売を開始いたします。

「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズ紹介

■にじぬい

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)：W120mm×H160mm

※ライバーによりサイズが異なります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・販売開始日時：2026年5月13日(水)11時～

・発送予定：2026年7月下旬以降

＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/SSZS-69082.html

＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/niji-nui-matching-outfit-series

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。



また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN公式：https://x.com/NIJISANJI_World

・Xハッシュタグ：#にじぬい共通衣装シリーズ

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸