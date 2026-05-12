いつでもサッと手が拭ける「タオル付きエプロン」2タイプを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下、ニトリ）より、5月中旬より一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「タオル付き／タオルを付けられるエプロン」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200019858s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200019858s/)

調理中や片付けの途中など、作業中に手を拭きたい場面は多くあります。「作業のたびにタオルの場所に戻るのが手間」「もっと手軽に手を拭きたい」といったお客様のちょっとした困りごとをきっかけに、いつでもサッと手が拭けるエプロンとして開発しました。

こちらの商品は、エプロンにタオルを備えることで、必要な時にすぐ手を拭ける点が特長です。調理中や洗い物の合間はもちろん、掃除や軽作業など幅広いシーンで活躍し、家事の手間を軽減します。

また、使い方や好みに合わせて選べる2タイプを展開しています。

タオル一体型で手軽に使える「グリーン」と、タオルだけを外して洗える仕様で清潔さに配慮した「ベージュ」をご用意。お好み合わせてお選びいただけます。

さらに、紐付きなので、市販品やお手持ちのタオルを引っ掛けて使うこともでき、使い慣れたタオルを活用できる点もポイントです。袋留めクリップを引っ掛けることもでき、多用途に使えます。

日常的に使いやすい万能エプロンとして、毎日の家事を快適にサポートします。

「タオル付き／タオルを付けられるエプロン」で毎日の家事を少しラクにしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】タオル付きエプロン(GR YF10)

【価格】1,490円

【サイズ（約）】幅85×奥行90×高さ0.2cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200019858/

【商品名】タオル付きエプロン(BE YF10)

【価格】1,490円

【サイズ（約）】幅85×奥行85×高さ0.5cm

【商品ページ】 https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200019858/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。