【栄光ゼミナール】最難関女子中学受験専門館、桜蔭中・女子学院中を目指す小学2年生対象「実力診断テスト」6月開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する進学塾「栄光ゼミナール中野校 最難関女子中学受験専門館」は、桜蔭中・女子学院中を目指す小学2年生を対象に、「実力診断テスト」を2026年6月13日（土）、27日（土）に開催します。

当日は、桜蔭中・女子学院中の入試問題をもとに作成したテストと、最難関中学受験担当講師による解説授業を実施。テスト返却時には、今後の学習アドバイスを行います。

■小2実力診断テスト

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/news/torikumi/p45036/

実力診断テストは桜蔭中・女子学院中を目指す小学2年生対象のテストです。桜蔭中や女子学院中の合格をつかみ取るために身につけておきたい力を分析し、低学年の現段階での実力を診断します。高度な知識を要求する問題ではなく、教養や考える過程を重視した内容です。意欲ある小学2年生の皆さんのご参加をお待ちしています。

解説授業を受けられます

テスト終了後は、最難関中学の合格者を多数輩出したエキスパート講師陣がテスト問題の解説授業を行います。解説授業は保護者の方もお子さまの隣の席で一緒に受講でき、最難関女子中学受験専門館の授業の品質を体感することができます。毎回多くの参加者に好評の企画です。テスト受験中には、保護者の方を対象とした説明会を同時開催します。

テスト結果の返却

テスト結果は後日、面談または郵送にて返却いたします。解答から見えるお子さまの状況のフィードバックと、今後の学習に対するアドバイスを行います。

■実施概要

＜日時＞

2026年6月13日（土）、27日（土）

10:30～12:40（テスト60分・解説授業60分）

※両日とも同じ内容を実施します。

＜実施科目＞

算数・国語（各30分）

＜対象＞

桜蔭中・女子学院中を目指す女子小学2年生

＜場所＞

栄光ゼミナール中野校 最難関女子中学受験専門館（JR中野駅南口から徒歩1分）

＜費用＞

無料

＜お申し込み方法＞

サイト(https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u6721/)のお申込みフォーム、またはお電話でお申し込みください。

電話番号：050-1796-8642（受付時間：火曜～金曜13:30～21:00 土曜10:30～18:00）

教室閉室日：毎週日曜日・月曜日

お申し込み：お知らせページへのリンク

◆入塾選抜テスト、隔週土曜日開催！

最難関女子中学受験専門館では、算数・国語（小学2・3年生：計70分、小学4・5年生：計80分）の入塾選抜テストを隔週土曜日に実施しています。テスト返却時に、今後の学習アドバイスと、最難関女子中学受験専門館について詳しくご説明します。入塾選抜テストの日時やお申し込みはサイト(https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u6721/)をご覧ください。

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u6721/

栄光ゼミナール中野校 最難関女子中学受験専門館

「栄光ゼミナール中野校 最難関女子中学受験専門館」は、首都圏最難関女子中学受験に特化した、全コース選抜制の教室で、2022年に開校しました。

栄光ゼミナールが長年培ってきた合格へのノウハウを凝縮し、首都圏最高峰の桜蔭中・女子学院中の合格に最適な指導システムと学校別対策コースを新設しました。多数の最難関中学の合格者を輩出したエキスパート講師陣が授業を担当。1クラス10名程度の少人数クラスで、一人ひとりの様子を丁寧に把握しながら、きめ細やかで専門性の高い指導を行います。

2026年度入試では、在籍6名のうち4名が桜蔭中に、4名が女子学院中に合格しました。

住所：東京都中野区中野3-34-27 4F（JR中野駅南口から徒歩1分）

対象：小学2～6年生

教室ページ：https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u6721/

栄光ゼミナール中野校 :https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/u6721/

【お客様からのお問い合わせ先】

栄光ゼミナール中野校 最難関女子中学受験専門館

電話番号：050-1796-8642（受付時間：火曜～金曜13:30～21:00 土曜10:30～18:00）

教室閉室日：毎週日曜日・月曜日