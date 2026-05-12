【山本ゆり・藤井恵・笠原将弘・長谷川あかり etc.】料理上手さんの頭の中ではいったい何が起きてるの！？人気料理家たちへの徹底取材で生まれた革新的コミックエッセイ『料理上手の頭ん中のぞいてみました！』
『料理上手の頭ん中のぞいてみました！』
料理の達人たちの、目からウロコのワザと考え方を惜しみなく紹介！毎日の料理がラクに回せるようになるヒント満載の一冊
レシピ本や情報番組、SNS、Youtubeなど、料理に関する情報が巷にあふれている令和の世の中。
いざ料理しよう！とレシピをマネして作ってみても、思いどおりに進まないし、できばえも違う ――
一度はおいしくできた！としても、毎日、食事を回していくとなると全然うまくいく気がしない ――
そんな、多くの人が抱く悩みをずっと感じてきたコミックエッセイの名手・池田暁子（通称イケキョー）が、毎日の料理が少しでも楽になるヒントを探すべく、料理上手な方々にお話を伺いました。
今回、お話ししていただいたのは
■ 山本ゆり さん
■ 藤井恵 さん
■ 笠原将弘 さん
■ 長谷川あかり さん
■ 山口祐加 さん
■ 草野かおる さん
■ 鈴木智彦 さん
■ 枝元なほみ さん
の８名の料理上手の方々！
メディアに引っ張りだこのプロの料理家から、多彩な分野で大活躍するバラエティ豊かな先輩方まで
料理上手たち８人の『頭ん中』を徹底的にのぞいています！
料理を苦に感じてきた人も、本書を読んで先人たちが試行錯誤の末にたどりついた秘訣を学ぶことで、明日からキッチンに立ちたくなる ――そんな、毎日の暮らしにお役立ちの1冊です。
＜はじめに＞
【著者プロフィール】
池田暁子（いけだ きょうこ）
1969年、愛媛県出身。イラストレーター・マンガ家。愛媛県立松山東高等学校・神戸大学教育学部教育学科卒業、筑波大学芸術専門学群中退、セツ・モードセミナー修了。編集プロダクション・デザインプロダクションなどで雑誌、広告、書籍、HP等の制作に携わり、2002年よりフリーに。おもな作品に『片づけられない女のための こんどこそ！片づける技術』『貯められない女のための こんどこそ！貯める技術』『人生モグラたたき！』(文藝春秋)、『必要なものがスグに！とり出せる整理術! 』『1日が見えてラクになる！時間整理術！』(メディアファクトリー)、『思ってたウツとちがう！「新型ウツ」うちの夫の場合』(秋田書店)、『池田暁子の必要十分料理』（トランスビュー）などがある。
【書誌情報】
タイトル：『料理上手の頭ん中のぞいてみました！』
定価：1,540円（税込み）
発行：扶桑社
発売日：2026年5月27日（水）
ISBN：978-4594102876
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◆記事化など本書に関するお問い合わせ
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