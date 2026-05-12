【山本ゆり・藤井恵・笠原将弘・長谷川あかり etc.】料理上手さんの頭の中ではいったい何が起きてるの！？人気料理家たちへの徹底取材で生まれた革新的コミックエッセイ『料理上手の頭ん中のぞいてみました！』

料理の達人たちの、目からウロコのワザと考え方を惜しみなく紹介！毎日の料理がラクに回せるようになるヒント満載の一冊

レシピ本や情報番組、SNS、Youtubeなど、料理に関する情報が巷にあふれている令和の世の中。

いざ料理しよう！とレシピをマネして作ってみても、思いどおりに進まないし、できばえも違う ――

一度はおいしくできた！としても、毎日、食事を回していくとなると全然うまくいく気がしない ――

そんな、多くの人が抱く悩みをずっと感じてきたコミックエッセイの名手・池田暁子（通称イケキョー）が、毎日の料理が少しでも楽になるヒントを探すべく、料理上手な方々にお話を伺いました。

今回、お話ししていただいたのは

■ 山本ゆり さん

■ 藤井恵 さん

■ 笠原将弘 さん

■ 長谷川あかり さん

■ 山口祐加 さん



■ 草野かおる さん



■ 鈴木智彦 さん



■ 枝元なほみ さん



の８名の料理上手の方々！

メディアに引っ張りだこのプロの料理家から、多彩な分野で大活躍するバラエティ豊かな先輩方まで

料理上手たち８人の『頭ん中』を徹底的にのぞいています！

料理を苦に感じてきた人も、本書を読んで先人たちが試行錯誤の末にたどりついた秘訣を学ぶことで、明日からキッチンに立ちたくなる ――そんな、毎日の暮らしにお役立ちの1冊です。