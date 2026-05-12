【界 別府】別府温泉を自然・歴史・科学から紐解く大人の自由研究「温泉って、なんね？」販売開始

星野リゾート温泉染め体験の様子

大分県の別府温泉に位置する温泉旅館「界 別府」では、2026年7月20日から2026年8月31日の期間

大人の自由研究「温泉って、なんね？」を開催します。日本一の源泉数及び湧出量を誇る別府温泉の中には「別府八湯」と表するように様々な泉質があり、その違いには地形的な背景など様々な要因があります。別府の温泉は山に降った雨が50年という歳月をかけて生まれたものです。本プランは、その歴史を特別ガイドの解説で学ぶほか、温泉染めを通して成分の不思議に触れ、地域に根差した「ジモ泉」に入浴することで別府の温泉文化を様々な観点で学ぶことができるプログラムです。

背景

界 別府の位置する別府温泉は、温泉湧出量と源泉数が全国1位です。「別府八湯」と表するように単純温泉や硫黄泉など10種類ある泉質のうち、7種類も楽しめる温泉地です。近いエリアでこんなに様々な泉質が存在するのは、地形的な背景など様々な要因があるとされています。（＊１）また、「ジモ泉」と呼ばれる共同温泉が100か所以上あるといわれており（＊２）生活に温泉が深く根付いています。温泉に入浴するだけではなく、温泉地らしく、なぜこんなに泉質が豊富なのか、生活に深く密接しているのか、知的好奇心を満たす、新たな温泉の楽しみ方を学べるプログラムです。夏休みシーズンにあわせて子供だけでなく、大人が楽しめる自由研究として本プランを開発しました。

＊１ 別府市温泉データ(https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/onsen/detail4.html)

＊２ 別府八湯温泉道公式サイト(https://onsendo.beppu-navi.jp/feature/)

特徴１ 特別ガイド付きで知る。雨水から温泉への50年の物語を紐解く

別府の温泉ができるまでの「50年の歳月」を学ぶ様子多彩な泉質のルーツを学ぶ様子

宿泊前に、鉄輪温泉「地獄温泉ミュージアム」で温泉の深淵に触れる体験ができます。50年という歳月をかけて雨水が温泉へと昇華するプロセスや、別府が誇る多様な泉質のルーツを学びます。プラン限定特典として「50年の歳月」と「界 別府」の泉質に特化した特別ガイドを用意しました。半世紀の物語を背景に、これから出会う湯を五感で味わう、深みのある旅の始まりです。

特徴２ 一滴の湯が彩りを変える。界 別府で触れる「温泉の不思議」

温泉染め体験の様子

界 別府内で、温泉染め研究所の行橋智彦氏監修による「温泉染め」を体験できます。天然染料に温泉水を加えることで色が定着するこの染物は、まさに温泉成分の化学反応を肌で感じる実験の場です。温泉水の性質による発色の違いや、明礬（みょうばん）温泉の名の由来でもある「みょうばん」を用いた色の変化など、温泉の不思議を目と手で解き明かします。完成した作品は、旅の思い出と共に持ち帰ることができます。

特徴３ 解き明かした秘密を肌で感じる「ジモ泉」巡り

ジモ泉ツアーの様子

温泉の秘密を解き明かした後の次なる舞台は、地域に根差した「ジモ泉」です。別府市民の生活に欠かせない100を超える共同温泉には、その土地ならではの文化や作法が息づいています。本プログラムでは、心地よく入浴するための流儀を学び、実際に湯船での入浴を体験できます。場所ごとに異なる泉質の特徴や効能を体感しながら、地元の方々に愛され続ける温泉文化の深奥を学びます。

モデルスケジュール

＜1日目＞

13:30 温泉ミュージアムで温泉の成り立ちを学ぶ

15:00 界 別府へチェックイン

16:00 温泉いろはで温泉ミスト作り @ラボ

16:30 ご入浴

17:30 ご夕食

19:30 温泉街を楽しむ

21:15 ご当地楽「湯治ジャグバンド」

＜2日目＞

07:30 ご朝食

09:00 温泉染めを体験 @ラボ

10:00 ジモ泉ツアー参加

12:00 ご出発

大人の自由研究「温泉って、なんね？」概要

期間：2026年7月20日～2026年8月31日

料金：1名 3,000円（税込、宿泊費別）

含まれるもの：地獄温泉ミュージアム入場料・温泉染め体験・ジモ泉ツアー

場所：界 別府・地獄温泉ミュージアム

定員：1日4組（1～12名）

対象：小学生以上の宿泊者

予約：公式ホームページにて7日前までに予約

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaibeppu/

界とは23施設を展開する温泉旅館ブランド「界」

「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらし

い。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを

追求しています。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客

室「ご当地部屋」が特徴です。2026年夏には長野県・浅間温泉の「界 松本」がリニューアルオープ

ン、2026年春には群馬県・草津温泉に「界 草津」、夏には広島県・宮島口温泉に「界 宮島」が開業予

定です。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/

界 別府（大分県・別府温泉）

日本一の源泉数及び湧出量を誇る別府温泉に位置

する温泉宿。館内は、和紙のちょうちんが彩り、

石畳が連なる湯の広場など、賑やかな別府の温泉

街を彷彿させるつくりです。客室は、まるで1枚

の絵画のような海の景色に包まれ、時の移ろいに

よりドラマティックに表情を変化させる別府の魅

力を楽しめます。

界 別府（湯の広場）

所在地：〒874-0920 大分県別府市北浜2-14-29

電話：050-3134-8092(界予約センター)

客室数：全68室・チェックイン 14:30/チェックアウト 11:00

料金：1泊 32,000 円～(2名1室利用時1名あたり、サービス料・税込、夕朝食付)

アクセス：JR 別府駅より徒歩約10分・大分空港より車で45分

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaibeppu/