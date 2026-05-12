西澤アナ「デートしてみたくなりました」運命の“結婚相手”候補と初対面　34歳美人経営者・中野綾香、ハイスペ経営者と“婚約破棄”の危機？年収1億円イケメン、27歳人気モデル・徳本夏恵に熱烈アプローチ

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月12日（火）夜10時より、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第3話を放送いたします。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2,000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■西澤アナ「デートしてみたくなりました」、運命の“結婚相手”候補と初対面

第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催され、女性陣は相手のシルエットと年収情報から、新たな男性を3名ずつ指名して、「仮面舞踏会」に招待します。そして、舞踏会では仮面をつけ、口元だけが見える男性陣と、2人きりで話をできるチャンスも。男性の名前など個人情報を聞くことは禁止され、会話の雰囲気だけを頼りに気になる男性1名を指名することになります。女性は現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができます。

現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て「ずっと気になっていた人」「『仕事が落ち着いたから結婚に向いたい』と書いてあって、私が参加した理由と同じだった」という男性を探します。会話の雰囲気から見事にその男性を指名したゆかは、ついに仮面を外して念願の初対面を果たすことに。「やっと会えた」「デートしてみたくなりました」と運命を感じた様子を見せるゆかですが、現在婚約中の相手、大手企業会社員兼モデルのS・リョウに、デートの許可をもらうことはできるのか…？

■34歳美人経営者・中野綾香、ハイスぺ経営者と“婚約破棄”の危機？

34歳美人経営者のあやかも、「仮面舞踏会」で指名した新たな男性とのデートへ向かいます。現在の婚約者である年収3000万円の高卒経営者・ショウゴから「行きたいんやったら、行っておいで」と送り出されたあやかですが、デート相手の人柄やサプライズに、思わず「どうしよう…泣けてくるわ」と感極まって涙を流します。「今お別れしたら、めっちゃ後悔しそう」と、2人の間で大きく揺れ動くあやか。リアルな葛藤を見せる彼女が下す決断とは…。

■年収1億円イケメン、27歳人気モデル・徳本夏恵に熱烈アプローチ「ちょっと嫉妬する」

一方、年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえも「一番最初からずっと気になっいた」という相手を「仮面舞踏会」で指名。なつえが他の男性とデートに行く許可を求めると、これまで圧倒的な自信を見せていたチェンは「嫌だけどね、気持ち的には。やっぱりちょっと嫉妬するよね」と思わず本音をこぼし、熱烈なアピールで引き留めようとします。果たして、なつえが選んだ未来とは…？

ますます予測不能な駆け引きとドラマが生まれる『時計じかけのマリッジ』第3話は、5月12日（火）夜10時より放送です。彼女たちの恋と決断の模様を、ぜひご覧ください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第3話＞

第3話放送日時：2026年5月12日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第3話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/F9CALh9bMzBjXm

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/