「正しい答えを導く！質問力強化研修」と題して、伝える力【話す・書く】研究所 所長／山口拓朗ライティングサロン主宰 山口 拓朗氏によるセミナーを2026年6月11日(木)に開催!!
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26266
[SSKセミナー]
累計３，８００人以上にインタビューした質問のプロフェッショナルが伝授
正しい答えを導く！質問力強化研修
～あらゆる業務に今日から使える実践的なノウハウ～
[講 師]
伝える力【話す・書く】研究所 所長
山口拓朗ライティングサロン主宰
山口 拓朗 氏
[日 時]
２０２６年６月１１日（木） 午後２時～５時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[本セミナーで得られるもの]
・質問力を伸ばすために必要な心構え
・「質問思考」のつくり方
・目的から逆算して質問を組み立てるスキル
・解像度高く情報を引き出す質問技術
・インプットした情報を整理するスキル
・育てるための「コーチング質問」の方法
[重点講義内容]
どれほど専門的な知識や技術があっても、質問力が低い状態だと、有益な情報を引き出すことも、本質的な課題を見抜くことも、信頼関係を築くこともできません。仕事の現場では、状況に応じて必要な情報を的確に引き出す「質問力」が求められます。
本研修では、質問巧者になるためのマインドセットから、目標必達の「逆算質問」、仕事で重宝する質問リストまで、その日から使える実践的なノウハウお伝えします。上司部下のやり取り、顧客へのヒアリング、会議やミーティング、営業活動、生成ＡＩ活用など、あらゆる業務にお使いください。
◆プロローグ
（１）なぜ質問力が重要なのか
（２）ビジネスにおける質問力の役割
１．質問の本質とマインドシフト
・コンフォートゾーンから抜け出す
・質問巧者に共通する２つの力
└ 主体性／解像度
・自分の仕事の解像度を高める【演習】
・「疑問」を「質問」に変える
└ 質問とは「目的ある言語化」である
２．「情報収集」としての質問の技術
・「５Ｗ４Ｈ」で解像度を高める
・「５Ｗ４Ｈ」でヒアリングする【演習】
・文章作成に使える自問自答法
・「抽象⇔具体」を行き来する質問
３．仕事に使える質問パターン
・前提を問い直す質問
・「なぜ？」で本質に迫る
・「どのように？」で行動に落とす
・「もし～だったら？」で可能性を広げる
・「つまり？」で要点を整理する
・ビジネスで使える汎用質問２０選【演習】
４．目的必達の質問設計メソッド
・「逆算質問」で目標達成力を高める
└ １.目的の明確化
└ ２.現状と課題の把握
└ ３.答えやすい形に質問を整える
・逆算質問を設計する【演習】
・生成ＡＩ活用における質問設計
５．人を動かす質問
・してはいけない「悪しき質問」リスト
・リーダーのためのコーチング質問
・人生を動かす「内なる問い」の立て方
６．質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
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