「正しい答えを導く！質問力強化研修」と題して、伝える力【話す・書く】研究所 所長／山口拓朗ライティングサロン主宰 山口 拓朗氏によるセミナーを2026年6月11日(木)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所


[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26266


[SSKセミナー]

累計３，８００人以上にインタビューした質問のプロフェッショナルが伝授


正しい答えを導く！質問力強化研修


～あらゆる業務に今日から使える実践的なノウハウ～


[講　師]

伝える力【話す・書く】研究所　所長


山口拓朗ライティングサロン主宰


山口　拓朗　氏


[日　時]

２０２６年６月１１日（木）　午後２時～５時


[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）


[本セミナーで得られるもの]

・質問力を伸ばすために必要な心構え
・「質問思考」のつくり方
・目的から逆算して質問を組み立てるスキル
・解像度高く情報を引き出す質問技術
・インプットした情報を整理するスキル
・育てるための「コーチング質問」の方法


[重点講義内容]

どれほど専門的な知識や技術があっても、質問力が低い状態だと、有益な情報を引き出すことも、本質的な課題を見抜くことも、信頼関係を築くこともできません。仕事の現場では、状況に応じて必要な情報を的確に引き出す「質問力」が求められます。
本研修では、質問巧者になるためのマインドセットから、目標必達の「逆算質問」、仕事で重宝する質問リストまで、その日から使える実践的なノウハウお伝えします。上司部下のやり取り、顧客へのヒアリング、会議やミーティング、営業活動、生成ＡＩ活用など、あらゆる業務にお使いください。

◆プロローグ
（１）なぜ質問力が重要なのか
（２）ビジネスにおける質問力の役割

１．質問の本質とマインドシフト
　・コンフォートゾーンから抜け出す
　・質問巧者に共通する２つの力
　　└ 主体性／解像度
　・自分の仕事の解像度を高める【演習】
　・「疑問」を「質問」に変える
　　└ 質問とは「目的ある言語化」である

２．「情報収集」としての質問の技術
　・「５Ｗ４Ｈ」で解像度を高める
　・「５Ｗ４Ｈ」でヒアリングする【演習】
　・文章作成に使える自問自答法
　・「抽象⇔具体」を行き来する質問

３．仕事に使える質問パターン
　・前提を問い直す質問
　・「なぜ？」で本質に迫る
　・「どのように？」で行動に落とす
　・「もし～だったら？」で可能性を広げる
　・「つまり？」で要点を整理する
　・ビジネスで使える汎用質問２０選【演習】

４．目的必達の質問設計メソッド
　・「逆算質問」で目標達成力を高める
　　└ １.目的の明確化
　　└ ２.現状と課題の把握
　　└ ３.答えやすい形に質問を整える
　・逆算質問を設計する【演習】
　・生成ＡＩ活用における質問設計

５．人を動かす質問
　・してはいけない「悪しき質問」リスト
　・リーダーのためのコーチング質問
　・人生を動かす「内なる問い」の立て方

６．質疑応答







【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


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