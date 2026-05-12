「正しい答えを導く！質問力強化研修」と題して、伝える力【話す・書く】研究所 所長／山口拓朗ライティングサロン主宰 山口 拓朗氏によるセミナーを2026年6月11日(木)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26266

[SSKセミナー]

累計３，８００人以上にインタビューした質問のプロフェッショナルが伝授

正しい答えを導く！質問力強化研修

～あらゆる業務に今日から使える実践的なノウハウ～

[講 師]

伝える力【話す・書く】研究所 所長

山口拓朗ライティングサロン主宰

山口 拓朗 氏

[日 時]

２０２６年６月１１日（木） 午後２時～５時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[本セミナーで得られるもの]

・質問力を伸ばすために必要な心構え

・「質問思考」のつくり方

・目的から逆算して質問を組み立てるスキル

・解像度高く情報を引き出す質問技術

・インプットした情報を整理するスキル

・育てるための「コーチング質問」の方法

[重点講義内容]

どれほど専門的な知識や技術があっても、質問力が低い状態だと、有益な情報を引き出すことも、本質的な課題を見抜くことも、信頼関係を築くこともできません。仕事の現場では、状況に応じて必要な情報を的確に引き出す「質問力」が求められます。

本研修では、質問巧者になるためのマインドセットから、目標必達の「逆算質問」、仕事で重宝する質問リストまで、その日から使える実践的なノウハウお伝えします。上司部下のやり取り、顧客へのヒアリング、会議やミーティング、営業活動、生成ＡＩ活用など、あらゆる業務にお使いください。



◆プロローグ

（１）なぜ質問力が重要なのか

（２）ビジネスにおける質問力の役割



１．質問の本質とマインドシフト

・コンフォートゾーンから抜け出す

・質問巧者に共通する２つの力

└ 主体性／解像度

・自分の仕事の解像度を高める【演習】

・「疑問」を「質問」に変える

└ 質問とは「目的ある言語化」である



２．「情報収集」としての質問の技術

・「５Ｗ４Ｈ」で解像度を高める

・「５Ｗ４Ｈ」でヒアリングする【演習】

・文章作成に使える自問自答法

・「抽象⇔具体」を行き来する質問



３．仕事に使える質問パターン

・前提を問い直す質問

・「なぜ？」で本質に迫る

・「どのように？」で行動に落とす

・「もし～だったら？」で可能性を広げる

・「つまり？」で要点を整理する

・ビジネスで使える汎用質問２０選【演習】



４．目的必達の質問設計メソッド

・「逆算質問」で目標達成力を高める

└ １.目的の明確化

└ ２.現状と課題の把握

└ ３.答えやすい形に質問を整える

・逆算質問を設計する【演習】

・生成ＡＩ活用における質問設計



５．人を動かす質問

・してはいけない「悪しき質問」リスト

・リーダーのためのコーチング質問

・人生を動かす「内なる問い」の立て方



６．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。