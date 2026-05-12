5/21開催｜自分の経験が活きるキャリア転職のヒント｜キャリアセミナー

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）と、グループ会社のアイ・シー・ネット株式会社（埼玉・さいたま／代表取締役：百田顕児／以下、アイ・シー・ネット）は、JICAや省庁のプロジェクト、民間企業の海外展開支援などを通じ、世界の社会課題解決に取り組んでいます。このたび、コンサルタントという職業をより身近に感じ、具体的な働く姿をイメージしていただくための無料オンラインセミナー「社会課題に挑むコンサルタントという職業 ～前職経験をもつ社員2名に見る、キャリアの広がり～」を2026年5月21日（木）に開催いたします。



県庁やメーカー営業など異業種から転身し、現在第一線で活躍する社員2名が登壇。自身の専門性をいかに社会貢献へ繋げ、キャリアを切り拓いてきたか、その「リアル」をお伝えします。将来のキャリアを具体的に描くヒントとして、ぜひご参加ください。

■社会課題の解決を仕事に。コンサルタントの「リアル」

「社会課題の解決に関わりたい」と考えながらも、今の経験がどう活かせるのか不安を感じ、一歩を踏み出せていない方は少なくありません。本セミナーでは、コンサルタントの具体的な仕事の内容に加え、第一線で活躍する社員2名が、これまで培ってきた経験を当社でどのように活かし、どのようにキャリアを広げてきたのかをご紹介します。

登壇する2名は、それぞれ前職での経験を活かしながら、現在さまざまなプロジェクトで活躍しています。日々どのような業務を担っているのか、出張や現場でのエピソード、仕事を進めるうえで大切にしている考え方など、実体験をもとに、コンサルタントという職業のリアルをお伝えします。

転職や異業種からの挑戦を考えている方はもちろん、これから就職を考える学生の方にとっても、将来のキャリアや働く姿を具体的にイメージするきっかけにしてください。また、これまでの仕事で十分に経験を積み、次のステージとして自らの力で社会課題の解決に貢献したい方、実現したい社会に向けて、自分の役割をより主体的に担う仕事を志向している方にも、キャリアを考えるヒントとなる内容です。

当社を知るきっかけとして、またこの業界を少しのぞいてみたいという方も、ぜひ気軽にご参加ください。まずは情報収集の場としてのご参加も歓迎しています。

■当日のプログラム内容（予定）

1．アイ・シー・ネットの事業紹介

2．コンサルタントという職業を知る

└日々の業務、出張の1日

3．経験が今の仕事にどう活きるかを知る

└社員2名のバックグラウンドと前職で培ったスキル

4．アイ・シー・ネット社員の特徴

└社内アンケートより属性を紹介

5．当社で広がるキャリアを知る

└経験の活かしどころ、入社後の変化

＝＝＝ 本編終了 ＝＝＝

6. 事前質問への回答

7. オープントーク（自由参加）

└登壇者や採用担当者と交流

【セミナー概要】

社会課題に挑むコンサルタントという職業 ～前職経験をもつ社員2名に見る、キャリアの広がり～

日時： 2026年5月21日（木）18：30～20：00（日本時間）

会場： オンライン（Zoom）

対象： 社会人・学生を問わず、社会課題に関わる仕事や世界で活躍するキャリアに関心のある方

参加費： 無料

詳細情報＞＞https://www.icnet.co.jp/news/5941

【事前参加申し込み受付中】

https://forms.office.com/r/radwx9pJTC

■今後の取り組みについて

アイ・シー・ネットでは、今後も「国際協力」や「社会課題解決」を軸としたキャリア形成を支援するセミナーを定期的に開催していく予定です。まずは業界を知るための情報収集の場として、お気軽にご参加ください。

■アイ・シー・ネット株式会社

https://www.icnet.co.jp/

代表取締役：百田 顕児

設立年月日：1993年10月1日

所在住所：〒330-6027 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

明治安田生命さいたま新都心ビル27階

電話番号：048-600-2500（代表）

事業内容：ODA事業、日本企業の海外展開支援、CSR・CSV支援、

人材育成、教育旅行、学研グループの海外展開推進

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。