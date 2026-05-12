今年の夏は・・・!!カラビナ付き紫外線チェッカー　HDL-2963

株式会社イトウ

株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、カラビナ付き紫外線チェッカー HDL-2963が5月の7日に発売されました。

天気予報でも度々見かける今年の夏の酷暑の話。

気象庁の発表でも、全国的に平年より高い予想が出ています。

まだ5月なのにこの暑さ。

庭の草むしりしてても、すでに日焼けをしてしまった・・・。

そこで、このアイテムの出番です。

UV強度を数値化！

手軽に紫外線対策が出来るんです!!

カラビナ付きなので、バッグなどにかけておけばお出かけの際にチェックができます。

商品詳細

本体サイズ：約幅42×高さ76.5×奥行10mm

本体質量：約15g

■生産地：中国

■素材・成分：ABS樹脂

温度測定範囲：温度：-10℃～60℃(誤差±0.5℃)

電源：コイン形リチウム電池CR2025×1

紫外線測定範囲：0～15

使用可能日数(約)：100日(20回測定/日)

センサー寿命：3年間

保証期間：6ヶ月

付属品：コイン形リチウム電池CR2025×1(動作確認用/実装済み)、取扱説明書