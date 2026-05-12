今年の夏は・・・!!カラビナ付き紫外線チェッカー　HDL-2963

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株式会社イトウ

株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、カラビナ付き紫外線チェッカー　HDL-2963が5月の7日に発売されました。




天気予報でも度々見かける今年の夏の酷暑の話。


気象庁の発表でも、全国的に平年より高い予想が出ています。



まだ5月なのにこの暑さ。


庭の草むしりしてても、すでに日焼けをしてしまった・・・。



そこで、このアイテムの出番です。


UV強度を数値化！
手軽に紫外線対策が出来るんです!!



カラビナ付きなので、バッグなどにかけておけばお出かけの際にチェックができます。



商品詳細


本体サイズ：約幅42×高さ76.5×奥行10mm
本体質量：約15g


■生産地：中国
■素材・成分：ABS樹脂



温度測定範囲：温度：-10℃～60℃(誤差±0.5℃)
電源：コイン形リチウム電池CR2025×1
紫外線測定範囲：0～15
使用可能日数(約)：100日(20回測定/日)
センサー寿命：3年間
保証期間：6ヶ月
付属品：コイン形リチウム電池CR2025×1(動作確認用/実装済み)、取扱説明書