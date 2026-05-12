今年の夏は・・・!!カラビナ付き紫外線チェッカー HDL-2963
株式会社イトウ
UV強度を数値化！
本体サイズ：約幅42×高さ76.5×奥行10mm
■生産地：中国
温度測定範囲：温度：-10℃～60℃(誤差±0.5℃)
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、カラビナ付き紫外線チェッカー HDL-2963が5月の7日に発売されました。
天気予報でも度々見かける今年の夏の酷暑の話。
気象庁の発表でも、全国的に平年より高い予想が出ています。
まだ5月なのにこの暑さ。
庭の草むしりしてても、すでに日焼けをしてしまった・・・。
そこで、このアイテムの出番です。
UV強度を数値化！
手軽に紫外線対策が出来るんです!!
カラビナ付きなので、バッグなどにかけておけばお出かけの際にチェックができます。
商品詳細
本体サイズ：約幅42×高さ76.5×奥行10mm
本体質量：約15g
■生産地：中国
■素材・成分：ABS樹脂
温度測定範囲：温度：-10℃～60℃(誤差±0.5℃)
電源：コイン形リチウム電池CR2025×1
紫外線測定範囲：0～15
使用可能日数(約)：100日(20回測定/日)
センサー寿命：3年間
保証期間：6ヶ月
付属品：コイン形リチウム電池CR2025×1(動作確認用/実装済み)、取扱説明書