【4年に1度のサッカーイヤー特別セール】世界500以上のクラブが導入！レアル・マドリード・ACミラン採用、元日本代表も注目の革新的サッカートレーニングボール「SenseBall（センスボール）」

ONO貿易株式会社

2026年は4年に1度の世界最高峰のサッカーの祭典が開催される年として、世界中のサッカーファンの熱狂が最高潮に達し、日本国内でもサッカーへの関心がかつてないほど高まっています。 ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、ベルギー発の革新的サッカートレーニングボール「SenseBall（センスボール）」の日本正規総代理店として、このサッカー熱が最高潮に達するタイミングに合わせ、期間限定の特別セールを実施いたします。

弊社は2025年8月、「SenseBall（センスボール）」の開発・マーケティング・カスタマーケアを行っているeBrands Global Oy社と日本正規代理店契約を締結し、同年10月より主要ECサイトで販売開始以来、多くのサッカーファミリーから高い支持をいただいております。

「将来は日本代表になりたい！」と目を輝かせる子どもから、部活・クラブチームで本気でプロを目指す中高生・大学生、さらには現役プロ選手まで、6歳からトップレベルまであらゆるレベルのサッカー選手の成長を、SenseBallは世界基準のトレーニングツールで本気でサポートします。「自分もあの世界最高の舞台に立ちたい」「我が子をいつか世界で活躍する選手に」という夢が最も膨らむこの特別な年に、より多くの選手に体験していただくため、期間限定の特別価格でご提供いたします。

「SenseBall（センスボール）」ってそもそもなに？

今、全世界500以上のプロクラブで導入される最先端サッカートレーニング理論に基づいて開発された「SenseBall（センスボール）」今、全世界500以上のプロクラブで導入される最先端サッカートレーニング理論に基づいて開発された「SenseBall（センスボール）」

SenseBallは、ハンドル付きのひもでボールを繋いだ独自構造により、自宅でプロレベルの一人練習を可能にする革新的トレーニングツールです。

ボールを拾いに行く必要がないため、1日わずか15～20分の練習で最大1,500回のボールタッチを実現。さらに専用アプリと連携することで、50本以上のプロコーチ指導動画にアクセスでき、スマートフォンやタブレットが世界最高峰の「パーソナルコーチ」として機能します。

単なる「ひも付きボール」ではなく、脳科学に基づいた「認知科学×サッカー」の融合により、両足を均等に鍛えながら判断力・集中力・実行力を同時に向上させる、世界唯一のスマートトレーニングシステムです。

SenseBallが対応する選手層は幅広く、以下のすべてのプレーヤーに対応しています：

もっと上手くなりたい、すべてのサッカー選手とご家族へ。

- 小学生（6歳～）： サッカーの楽しさを学びながら、基礎技術と認知能力を同時に育成- 中学生・高校生： 部活・クラブチームでの競争を勝ち抜くための圧倒的な自主練ツール- 大学生・社会人： プロを目指すアスリートから趣味でサッカーを楽しむ方まで- 現役プロ選手： 世界のトップクラブが実際に採用するプロ仕様のパフォーマンス強化ツール- リハビリ中の選手： ケガの回復期でも安全に継続できる低負荷トレーニング

「世界最高の舞台で活躍したい！」「レギュラーを勝ち取りたい！」と目標を持って練習に励んでいるのに、なかなか試合で結果が出ない。選手本人も、それを支える親御さんも、「本当に夢は叶うのだろうか」と不安になることがあるでしょう。

その壁を科学的に打ち破るのが「SenseBall」です。

脳と体を同時に鍛える「コギトレーニング」により、年間50万回のボールタッチ（従来の10倍）を実現し、的確な状況判断と圧倒的なボールコントロールが身につきます。自信を取り戻し、試合で活き活きと活躍する姿は、選手にとっても親御さんにとっても、何よりの喜びとなるはずです。

世界中がサッカーに熱狂する2026年の今こそ、SenseBallで次のステージへの第一歩を力強くサポートしませんか。

なにがすごいのか？世界と日本が認めるブランド力と圧倒的実績

革新的なサッカートレーニングボール（3号球）革新的なサッカートレーニングボール（2号球）

「TRAINING THE PLAYERS OF THE FUTURE（未来の選手を育成する）」

これがSenseBallのブランドビジョンです。創設者ミシェル・ブルイニンクス氏が「才能だけでは勝てない時代」を予見し、体を動かすだけでなく、頭（認知能力）も同時に鍛えるスマートツールとして開発しました。

【圧倒的な世界実績】

世界500以上のプロクラブ・スポーツ組織で正式導入レアル・マドリード、ACミラン、R.S.C.アンデルレヒト、アスパイアアカデミー等、世界最高峰機関が採用ドリース・メルテンス、スティーヴン・デフール等、ベルギー代表「黄金世代」選手が実際に使用してスター選手へ世界累計販売数10万個以上を突破

【日本でも元日本代表選手が注目】

世界のトップクラブでの導入に加え、日本国内でも元日本代表・西大吾氏が自身のYouTubeチャンネルでSenseBallを紹介し、その革新的なトレーニングメソッドに注目されています。プロ経験者の視点からも高く評価されることで、日本のサッカー界全体からの関心が急速に高まっています。

世界のトップが「本当に効果があるツール」として認めているのがSenseBallです。

▼西大吾氏によるSenseBall紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A8YUQKbshCA ]

西大吾氏のYouTubeページはこちら

URL： https://www.youtube.com/watch?v=A8YUQKbshCA&t=26s(https://www.youtube.com/watch?v=A8YUQKbshCA&t=26s)

革新的なトレーニングメソッドで「10倍」の効果を実感

SenseBallの最大の秘密は、15年の歳月をかけて開発された「CogiTraining（コギトレーニング）」というメソッドと、「ミエリン化」という脳科学の仕組みを活用している点にあります。

【コギトレーニングとは？（サッカー版の脳トレ）】

「コギトレーニング（CogiTraining）」とは、「Cognition（認知・思考力）」＋「Training（訓練）」を組み合わせた造語で、簡単にいうと「サッカーをしながら頭の回転も鍛えるトレーニング」です。

通常のサッカー練習は「ボールを蹴る・止める・運ぶ」という体の動きが中心ですが、コギトレーニングでは「脳を主役」に置きます。リズムを変えながら・左右の足を交互に使いながら・時には「色」や「数字」「言葉」の合図に反応しながら練習することで、「次はどう動くか」を瞬時に判断する脳の力も同時に鍛えていきます。

体と脳が一体となって動く感覚を繰り返すことで、試合中の「見て・判断して・動く」サイクルが驚くほど速くなります。創設者のミシェル・ブルイニンクス氏が1995～2010年の15年間、ルーヴェン大学と共同研究して完成させたこのメソッドは、現在世界各国のトップクラブで採用されています。さらに1年間継続した選手の学校の成績が平均10%向上したという研究結果も報告されており、サッカーだけでなく勉強にも効果があると教育分野でも高く評価されています。

【ミエリン化って何？（脳の神経が「高速道路」になる現象）】

SenseBallで繰り返し練習すると、脳から筋肉へ指令を出す神経のケーブルに「ミエリン」というカバーが巻かれ、信号の伝達速度が飛躍的に向上します。これを「ミエリン化」と呼びます。

例えるなら、情報伝達のルートが「一般道」から「高速道路」に、さらには「光ファイバー回線（超高速）」にアップグレードされるようなイメージです。

この「神経回路の高速化」により、「ボールが来た→判断する→体が動く」という一連の流れが、考えなくても自然にできるようになります。反射神経が研ぎ澄まされ、相手より一瞬早く動けるこの効果は、育成年代からプロ選手まで、あらゆるレベルで直接的に機能します。

【圧倒的な練習効率】

従来トレーニング年間タッチ数 ≈ 50,000回

SenseBall による年間タッチ数 ≈ 500,000回（従来の10倍）

この圧倒的な反復練習が、あらゆるレベルの選手においてプレッシャー下でもブレない技術と自信を育てます。

【専用アプリ】50本以上の動画でレベルアップ！リビングが「プロの練習場」に

自宅でプロレベルのトレーニングが可能。判断力・ボールコントロール・反応速度を効率的に向上させる革新的サッカーボール

SenseBallの効果を最大化するのが、iOS・Android両対応のトレーニング専用・SenseBallアプリです。製品付属のユニークコードを入力するだけで、50本以上のプロコーチ指導動画にアクセス可能。スマートフォンがそのまま"パーソナルコーチ"に変わります。

動画は基礎から高度なテクニックまでレベル別に構成されており、サッカーを始めたばかりの子どもから現役プロまで対応。いつでも・何度でも繰り返し練習できるため、苦手な技術も納得いくまで自主練に取り組めます。

さらに、スマートフォンの画面をご自宅のテレビに映せば、リビングがそのまま「プロの練習場」に変身。大画面でコーチの動きを細部まで確認しながら、集中できるトレーニング環境を手軽に実現できます。

商品ラインナップ

専用アプリで、自宅がプロの練習場に【SenseBallが選ばれる8つの理由 ～ライバルに差をつける驚異の効果～】

SenseBallは、プレーヤーのレベルや目標に合わせて選べる2つのサイズをご用意しています。どちらのモデルにも、以下の特長・効果が共通して備わっています：

１. 専用アプリでパーソナルコーチ： 50本以上のプロ指導動画と連動。スマホが世界最高峰のコーチに変わります

２. 通常の10倍のボールタッチ： 1シーズンで50万回のタッチを実現。圧倒的な練習量でライバルに大きな差をつけます

３. 最高レベルのボールコントロール： 毎日の継続練習で、吸い付くようなトラップと正確なキックが自然と身につきます

４. 完璧な「両利き」への進化： 利き足だけに頼らず、両足を自由自在に使える選手へと成長できます

５. 判断と実行のスピードアップ： プレッシャーの厳しい試合でも、瞬時に状況を読んで的確なプレーを実行できるようになります

６. 認知能力（脳）のブースト： リズミカルなプレーを繰り返すことで、集中力・注意力が驚くほど研ぎ澄まされます。学業成績の向上にも効果的です

７. 楽しく効率的に継続： 1日たった15分で1,000～1,500タッチ！短時間で結果が出るから、モチベーションが続きます

８. リハビリ中も安心して使用： 膝や足首のケガのリハビリ中にも、低負荷で安全にボール感覚を維持・向上させることができます

【サイズ別詳細】3号球（All-Level）はあらゆるレベルに対応SenseBall All-Level｜3号球（ホワイト×ブルー）

こんな方におすすめ： サッカーを始めたばかりの子どもから、部活・スクールで頑張る中高生・大学生まで（対象年齢：6歳～20歳）

初心者から中級者まで、あらゆるレベルのプレーヤーに最適なスタンダードモデルです。3号球の扱いやすいサイズで、ボールコントロール・両足技術・コーディネーション・チームワーク・適応力を総合的に育成します。「まずSenseBallを試してみたい」という方に最もおすすめのモデルです。

2号球（Pro-Level）は上級者向けに特化SenseBall Pro-Level｜2号球（ホワイト×グリーン）

こんな方におすすめ： クラブチーム所属・プロを本気で目指す選手、さらには現役プロ選手のパフォーマンス強化にも（対象年齢：6歳～プロレベル）

より高いレベルを本気で目指す選手のための上級モデルです。あえて小さめの2号球を採用することで難易度が上がり、より高精度なボールコントロールと技術習熟度が要求されます。世界のトップクラブでも実際に採用されているプロ仕様のトレーニングを、自宅で体験できます。

全レベル対応のトレーニング、プロコーチ指導動画連動、スキル進捗のデータ管理「SenseBall」は世界中で累計販売数10万個以上を突破！

世界中がサッカーに熱狂する2026年のこの機会に、世界基準のトレーニングツール「SenseBall」で、すべてのサッカー選手の可能性を最大限に引き出してみませんか。

〇サッカーの夢を親子で叶える！技術がみるみる上達し、サッカーがもっと好きになり、子どもに自信と笑顔が生まれる。それがSenseBallの約束です。世界500以上のクラブが信頼し、レアル・マドリード、ACミラン、そして元日本代表も認めた本物のトレーニングを、4年に1度のサッカーイヤー特別セール価格で今すぐ体験してください。

▼ SenseBall（センスボール）公式購入ページ

●AMAZONショップ

3号球(All-LEVEL)：https://www.amazon.co.jp/dp/B09SWNJX21

2号球(Pro-LEVEL)： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ47GJZ5?th=1

●楽天ショップ

3号球(All-LEVEL)：https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00333/

2号球(Pro-LEVEL)： https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono0014/

※正規品購入のお願い

SenseBallの最大の特徴である専用アプリとユニークコードを確実にご利用いただき、50本以上のプロコーチ動画と連動したトレーニングを体験していただくため、必ず上記の正規販売店からのご購入をお願いいたします。

-------------------------------- 製品概要 -----------------------------------

【商品名】 SenseBall（センスボール）

【商品仕様】

カラー：ブルー（3号級）、グリーン（2号級）

サイズ：

・3号球(Size 3) ※全レベル向けサイズ(All-LEVEL）

・2号球(Size 2) ※上級者向けサイズ(Pro-LEVEL）

対象：全レベル対象です。初級者から上級者まで対応

素材：‎TPU（熱可塑性ポリウレタン）

種別：サッカー

トレーニングビデオ：有（購入後、専用のアプリから50本のトレーニングビデオを見ることができます）

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---------------------- 本件に関するお問い合わせ先 -------------------------

お問い合わせ先：ONO貿易株式会社

TEL : 03-6869-0665(#)（代表）受付時間：平日 10:00～17:00

Email : info@ono-corp.com

日本総代理店:

会社名 : ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

HP : https://www.ono-boeki.com/home

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