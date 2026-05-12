【イオン限定】アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのキャラクターをプリントしたＴシャツを５月１５日新発売

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イオン株式会社


“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。



『ジョジョの奇妙な冒険』は「週刊少年ジャンプ」１９８７年１・２合併号で連載を開始した、荒木飛呂彦原作の大人気漫画です。今回は、同作のアニメシリーズ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』のダブルフォーカス限定Ｔシャツを販売します。フロントかバックのいずれかに作品のキャラクターやモチーフが大胆にプリントされています。



これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。



【販売概要】　　　　　


発売日：２０２６年５月１５日（金）


展開店舗：本州・四国・沖縄「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）


ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン


https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453012&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453012&psc=5)


商品数：Ｔシャツ８種類


価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：S・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※ユニセックスで着用可



【商品一覧】


■半袖Ｔシャツ「ジョナサン・ジョースター」と「ディオ・ブランドー」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』)


カラー：オフホワイト


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より、「ジョナサン・ジョースター」と「ディオ・ブランドー」をプリントした半袖Ｔシャツです。







■半袖Ｔシャツ「石仮面」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』)


カラー：ブラック


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より、「石仮面」をプリントした半袖Ｔシャツです。






■半袖Ｔシャツ「ジョセフ・ジョースター」と「シーザー・アントニオ・ツェペリ」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』)


カラー：ブラック


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』より、「ジョセフ・ジョースター」と「シーザー・アントニオ・ツェペリ」をプリントした半袖Ｔシャツです。







■半袖Ｔシャツ「柱の男たち」（アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』)


カラー：チャコール


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』より、「柱の男たち」をプリントした半袖Ｔシャツです。






■半袖Ｔシャツ「空条承太郎」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』)


カラー：ブラック


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、「空条承太郎」とスタンド「スタープラチナ」をプリントした半袖Ｔシャツです。






■半袖Ｔシャツ「イギー」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』)


カラー：チャコール


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、「イギー」とスタンド「ザ・フール」をプリントした半袖Ｔシャツです。






■半袖Ｔシャツ「DIO」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』)


カラー：ブラック


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、「DIO」とスタンド「ザ・ワールド」をプリントした半袖Ｔシャツです。






■半袖Ｔシャツ(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』)


カラー：ラベンダー


アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』の空条承太郎たちをデザインした半袖Ｔシャツです。








※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。



以上