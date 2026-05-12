女子アスリートの「競技力」を「キャリア力」へ。現役フットサル日本代表、松本直美氏を迎えたワークショップに「Esperanza El Capitan（エスペランサ　エルキャピタン）」 ブースを出展

株式会社コーナーストーン

株式会社コーナーストーン(本社:埼玉県、代表取締役:早見紀章)は、2026年6月22日(月)、X-ONE株式会社が主催する女子アスリートを対象とした交流会イベントに初出展いたします。本イベントでは、ヨガセッションに加え、現役フットサル日本代表でありビジネスシーンでも活躍する松本直美氏とともに競技経験を社会で活かす思考法をグループワークで考えます。あわせて、弊社が展開する新発想の回復設計飲料ブランド 「Esperanza (エスペランサ)」の第一弾プロダクト 「El Capitan (エルキャピタン)」の試飲・紹介ブースを出展いたします。

当日、ご参加いただけるインフルエンサーにはブースで簡易的なアンケート及びご自身のSNSにハッシュタグ投稿いただく場合に限り、「Esperanza - El Capitan」を１本プレゼントいたします。この機会にぜひご参加ください。

※先着20名様限定

■ イベント開催概要:女子アスリート交流会(主催:X-ONE株式会社)

日時： 2026年6月22日(月)13:30~17:00

場所 ：神保町・錦町トラッドスクエア2階セミナールーム

内容

・IGNITEヨガスタジオコラボ ヨガセッション+ジャーナリング

・キャリアワークショップ「自分だけの競技力を“キャリア力”につなぐ60分」

・交流会(出展ブース訪問・「El Capitan」試飲会)

今回のテーマは、「自分だけの競技力を“キャリア力”に翻訳する」です。現役フットサル日本代表であり、ビジネスシーンでも活躍する松本直美氏とともに自分自身の強みやキャリアについて考えるワークショップを実施いたします。また、ヨガセッションによるマインドフルネスな時間を設け、アスリート同士で深く自分自身と向き合い、課題や悩みを共有し合う場を提供します。

エスペランサ エルキャピタン

■ 出展製品: 回復設計飲料ブランド

Esperanza El Capitan(エルキャピタン)

「休んだはずなのに、疲れが抜けきらない」アスリートの回復の質を変える

本格的に体を使い続ける人のための回復設計ブランド「Esperanza」。その第一弾となる「El Capitan」は、日々の活動で蓄積される「疲労の火種(活性酸素)」をその日のうちに摘み取ることをコンセプトにしたハイパフォーマンス飲料です。

【製品の特徴】

・1日わずか10ml: 少量で続けやすく、負担になりません。

・ノンカフェイン: 就寝前の新習慣として、夜の回復をサポート。

・2000年の歴史を持つ「サンザシ」: スーパーオキシド消去活性、有機酸、ポリフェノールを豊富に含有。

■ 専門家による推奨コメント

健康運動指導士 ：小林 竜紀 先生

Q:変化はありましたか?

「飲み始めて3日目くらいに、入眠もスムーズになり朝の目覚めも軽やか。前日の重だるさを引きずらず、スッキリ過ごせるようになりました。腸内環境から整ってきたとはっきり実感しています。」

Q:パフォーマンスへの影響は?

「しっかり休めた実感があるからか、日中の集中力が向上。仕事のパフォーマンスも高まっています。」

理学療法士：清野 浩希 先生

Q:お気に入りの飲み方は?

「炭酸割りも爽快ですが、特におすすめなのはヨーグルト。味の相性も抜群で、毎日の『菌活』習慣としても最高です。」

Q:変化はありましたか?

「内側から整ってきたおかげか、朝起きた時の重だるさが軽減。以前よりも毎日をアクティブに過ごせるようになりました。」

【商品情報】

エスペランサ エルキャピタン

エスペランサ El Capitan｜翌朝のスッキリを支える「疲労回復」サポート。濃縮さんざしリカバリー飲料 100ml 10日分

\3,980（税別）

https://www.mana-selfcare.com/product-page/recovery-sanzashi-drink

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●マナケアSTORE HP / オンラインストア

https://www.mana-selfcare.com/

●Instagram

学べるセルフケア_MANACARE@_manacare

https://www.instagram.com/_manacare/

【本件イベントに関するお問い合わせ先】

X-ONE株式会社 営業本部 エンターテイメント部

市川紀珠

Email: kiju@linksports.co.jp

【本商品に関するお問い合わせ先】

株式会社コーナーストーン

担当:広報担当

Email: info@cornerstone-m2124.com

URL: https://www.cornerstone-m2142.com/