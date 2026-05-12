パリ・サン＝ジェルマン主催「ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO」で使用された伝統工芸品を、LEGASEEが世界限定・抽選販売

BC株式会社

招待制“工芸”マーケットプレイス「LEGASEE」（運営：BC株式会社／本社：［東京都］／代表取締役：増田 将星）は、パリ・サン＝ジェルマン（Paris Saint-Germain、以下PSG）が日本で初めて開催したイベント「ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO」（以下LA MAISON TOKYO）［５月２日‐５日／Media Department 渋谷］において実際に使用された伝統工芸品を、LEGASEE上で世界限定・抽選販売することをお知らせいたします。

今回販売されるのは、LA MAISON TOKYO日本開催という特別な機会のために、LEGASEEが伝統工芸の作り手とともに制作し、会場の空間演出や提供体験の中で実際に用いられた工芸品です。販売にあたっては、各作品ページ上でLA MAISON TOKYOで使用された背景を明記し、その作品が帯びた文脈とともに、次の持ち主へ届けてまいります。

本販売の背景

工芸品の価値は、制作時点の完成度だけで決まるものではありません。誰がつくったのか、どのような思想や技術のもとに生まれたのか、そしてどのような場で用いられ、どのような時間を纏ってきたのかによって、その魅力はさらに深まっていきます。

今回LEGASEEが販売するのは、LA MAISON TOKYO日本開催という特別な文脈の中で制作され、実際にその空間と体験の一部として使われた工芸品です。作り手の手から生まれ、国際的なイベントの場に置かれ、人の時間と記憶を宿したのち、次の所有者へ受け継がれていく。LEGASEEは、こうした“場の記憶を帯びた工芸品”を、単なる商品ではなく、背景とともに所有される価値として提案してまいります。

また、本販売は数量に限りのある世界限定販売として実施し、LA MAISON TOKYO日本開催という一回性の高い文脈を帯びた工芸品を、国内外のコレクターや愛好家へ向けて届けます。

販売作品

今回販売予定の作品は、いずれもLA MAISON TOKYOにおいて、高級フランス料理体験に使用された製品であり、国際的なセンスと、美術と食への深い理解が込められています。

■ ワインクーラー

LEGASEE × 山サ石本漆器店 × 未空うるし工芸

販売点数：限定1点

木曽漆器の技術を背景に、山サ石本漆器店および未空うるし工芸・岩原裕右氏とともにLEGASEEが制作したワインクーラー。漆ならではの深い艶と静かな存在感を備え、会場空間に日本的な美意識をもたらした作品です。

■ ワイングラス

LEGASEE × 丸嘉小坂漆器店

販売点数：限定18セット

木曽漆器の丸嘉小坂漆器店とともにLEGASEEが制作したワイングラス。西洋の飲文化を象徴する器物に、日本の漆工芸の質感と繊細な佇まいを重ねた作品です。

■ スプーン・箸

LEGASEE × 三橋鎌幽

販売点数：各限定38点

鎌倉彫の二陽堂とともにLEGASEEが制作したスプーンと箸。木の温かみ、彫りの陰影、手仕事の表情を備え、食体験の細部に工芸の価値を行き渡らせる作品です。

木曽漆器について

木曽漆器は、長野県塩尻市木曽平沢を中心に受け継がれてきた、約400年の歴史を持つ伝統工芸です。17世紀初頭に始まったとされ、良質な木曽の木材を用いた木製品に漆を施し、耐久性と美しさを高める技術として発展してきました。

今回販売するワインクーラーおよびワイングラスは、そうした木曽漆器の伝統技術と美意識を、現代の国際的な空間体験の中で再編集した作品です。

鎌倉彫について

鎌倉彫は、神奈川県鎌倉市を中心に受け継がれてきた、約800年の歴史を持つ伝統工芸です。鎌倉時代、禅宗文化とともに宋から伝わった彫漆工芸の影響を受け、仏師たちが木に文様を彫り、漆を施した仏具を制作したことが起源とされています。

今回販売するスプーンと箸は、鎌倉彫の魅力を現代のテーブルシーンへと接続する作品です。

抽選販売概要

今回の販売は、LEGASEEの招待制運営にあわせ、今回専用の「LEGASEE登録申請・抽選申込サイト」を通じて実施いたします。

購入を希望される方には、まず専用サイト(https://icp.thelegasee.com)上でLEGASEEへの登録申請と抽選申込を同時に行っていただきます。登録申請後、LEGASEEより送付されるユーザー登録リンクから事前のユーザー登録を完了された方を対象に抽選を行い、当選者にのみ購入画面をご案内いたします。

抽選申込サイト :https://icp.thelegasee.com

抽選対象となるのは、

１. 専用サイト(https://icp.thelegasee.com)からLEGASEE登録申請および抽選申込を完了し、

２. 登録申請後にメールで届くユーザー登録リンクから事前登録を完了している方

となります。

当選者には、LEGASEE上の購入画面URLを個別に送付し、所定期間内にご購入手続きを行っていただきます。

抽選販売の流れ

専用の「LEGASEE登録申請・抽選申込サイト」より申込登録申請後、LEGASEEからユーザー登録リンクをメールで送付申込者が事前にユーザー登録を完了登録完了者の中から抽選を実施当選者にのみ購入画面を送付

注意事項

LEGASEEからのご案内メールは、迷惑メールフォルダ等に振り分けられる場合があります。お申し込み後は、受信ボックスに加え、迷惑メールフォルダ等もあわせてご確認ください。抽選申込、事前登録、購入案内の各期限は、専用サイトおよび各メールにてご案内いたします。在庫状況、掲載順、販売条件は変更となる場合があります。

販売概要

販売対象：LA MAISON TOKYOで実際に使用された伝統工芸品

販売形式：世界限定・抽選販売

販売点数：

- ワインクーラー 1点- ワイングラス 18セット- スプーン 38点- 箸 38点

抽選申込方法：専用の「LEGASEE登録申請・抽選申込サイト(https://icp.thelegasee.com)」より受付

販売場所：招待制“工芸”マーケットプレイス「LEGASEE」［https://thelegasee.com］

抽選申込開始：［2026年05月19日09:00］

当選連絡：［2026年06月02日12:00以降順次］

※詳細は専用サイトにてご案内いたします。

ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO 開催概要

名称：ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO

開催期間：2026年5月2日～5月5日

会場：東京都渋谷区宇田川町19-3

営業時間：11:00～21:00

https://www.psg.fr/en/icp-tokyo-jp

LEGASEEについて

LEGASEEは、選定された作家・工房による工芸作品や文化商材を取り扱う、招待制の“工芸”マーケットプレイスです。作品そのものの美しさだけでなく、作り手の思想、技術、素材、土地性、用途、そしてどのような場で受け継がれていくのかという文脈まで含めて届けることを重視しています。

またLEGASEEでは、作品の真正性と来歴を記録する真正証明書「HAKOGAKI」を発行し、工芸品を単なる所有物としてではなく、背景や時間の積み重なりとともに価値を深めていく存在として提案しています。加えて、流通の場を提供するだけではなく、作家・工房との共創による工芸品・文化商材の企画制作にも取り組み、日本の工芸を現代の国際的なライフスタイルや空間体験の中で再編集し、発信しています。

今回の販売においてもLEGASEEは、PSG日本開催という特別な舞台で実際に用いられた工芸品を、その背景とともに次の持ち主へ届けることで、工芸の新たな価値の届け方を提示してまいります。

公式サイト：https://thelegasee.com

お問合せ先｜info@bc-inc.space