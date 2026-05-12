全力機械、AI NATIVE EXPO 2026に出展｜経営者の知見と人格を「再現」する AIアバター「GEMINARI (社長クローン)」を実機デモ公開

全力機械株式会社

全力機械株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本 慎也／以下、全力機械）は、2026年6月10日（水）から12日（金）までの3日間、幕張メッセで開催される、AI前提社会を支える専門展「AI NATIVE EXPO 2026」に共同出展いたします。

本展示会では、特定の人物の知識・判断力・話し方を超リアルに再現するAIアバタープラットフォーム「GEMINARI」シリーズの中核プロダクトである「社長クローン」を実機デモにて公開。事業承継・知見継承・社員教育に課題を抱える経営層、人事・教育部門の皆様に、その対話品質を直接体感いただけます。

■ 出展の背景 ― 「人格」を継ぐAIへ

生成AIの社会実装が加速し、対話型AIは業務効率化のスタンダードとして定着しつつあります。しかし、「特定の経営者の判断軸」「ベテラン社員の語り口」「組織固有の暗黙知」といった「人格レイヤー」を継承するソリューションは、いまだ市場に存在していません。

一方、中小企業庁が2019年に公表した試算によれば、2025年時点で70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人に達し、うち約半数の127万人が後継者未定とされています（※1）。創業者の引退とともに失われる「30年分の経営判断のノウハウ」をいかにデジタル資産として残し、次世代に届けるか。これは日本の事業承継における中心的課題です。

全力機械は、AIエージェントが業務の中心に組み込まれる時代において、「人格そのものを再現するインターフェース」を、独自RAG技術と超リアルアバター技術で社会に提供します。

本展示会では、こうした実装の中核技術である「社長クローン」の対話品質を、ライブデモを通じてお伝えします。

※1 出典：中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」（2019年11月）

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hikitugigl/2019/191107hikitugigl03_1.pdf

■ 出展ハイライト【超リアルAIアバター ライブ対話デモ】

来場者ご自身が、デモ用の社長クローンと直接会話できるインタラクティブ体験を提供します。本物の人間と話しているかのような自然なリップシンク、応答の即時性、そして「判断の癖」まで再現する人格の輪郭を、その場で体感いただけます。

■ 技術バックボーン

GEMINARIは、深層学習・自然言語処理・画像処理を継続的に研究開発してきた全力機械が要素技術を保有する、AIアバタープラットフォームです。

・NVIDIA DGX Spark による完全オンプレミス対応

機密性の高い経営情報や顧客情報を外部に出さずに、オンプレミス環境で学習・運用可能なアーキテクチャを採用しています

・2024年度 太陽フレア予測コンペティション 入賞

国際的な学術コンペでの実績は、当社のR&D技術力の裏付けです

■ セミナー登壇のご案内

会期中、当社 近藤が「AI NATIVE EXPO 2026」専門セミナーで登壇いたします。

・セミナータイトル：「自律型AIエージェントは何を破壊するのか？」

・登壇者：全力機械株式会社 取締役軍師 近藤 昭雄

・日時 / 会場：6月11日 (木) 15:10-15:50 展示会場X（3A13）

セミナー詳細URL：https://forest.f2ff.jp/introduction/12595?project_id=20260601

■ 開催概要

展示会名：AI NATIVE EXPO 2026

会期：2026年6月10日（水）～ 6月12日（金） 10:00～18:00（最終日は17:00終了）

会場：幕張メッセ 国際展示場 Hall 3～8 ／ 国際会議場

当社ブース：日本Androidの会 ブース内

公式サイト：https://www.ainative-expo.jp/

来場登録：AI NATIVE EXPO 2026 公式サイトにて事前登録（無料）

■ GEMINARIシリーズについて

GEMINARIは、特定の人物の知識・判断力・話し方を、超リアルなAIクローンとして再現する、唯一のデジタルツイン・プラットフォームです。「再現」というキーワードのもと、以下の3プロダクトを展開しています。

・GEMINARI（社長クローン）

経営者の知見と人格を再現。社員教育・意思決定支援・顧客対話を実現するデジタルツイン・プロダクト

・GEMINARI PORTA

受付・窓口担当の対応力を再現。Webサイトの顧客対応を24時間化するWEB窓口プロダクト

・GEMINARI PRAXIS

指導者の指導力を再現。評価・採点機能付きで、研修品質を均一化する教育用アバター

GEMINARI公式サイト：https://geminari.com/

■ 全力機械株式会社について

会社名：全力機械株式会社

所在地：東京都新宿区四谷2丁目8-8 第5三和ビル 802号室

代表者：代表取締役 山本 慎也

設立：2018年11月

資本金：7,830,000円

事業内容：人工知能研究開発／IoT機器開発／アプリケーション開発／ITコンサルティング／GEMINARIシリーズの企画・開発・販売

URL：https://www.zenryokukikai.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

全力機械株式会社 事業推進統括部

Email：geminari@zenryokukikai.com