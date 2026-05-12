【北海道富良野市】移住と就労を支援する2つの制度で、あなたの新しい生活をサポート!!

北海道 富良野市

北海道の中心に位置する富良野市（市長：北 猛俊 以下「富良野市」）は、自然に囲まれた環境で新しい生活を送りたい方を、移住と就労を支援する2つの制度でサポートします。単身者・世帯向けの支援に加え、子育て世帯や特定業種に従事する方への加算も充実させています。新しい仕事と豊かな暮らしを、富良野市で実現してみませんか。

■富良野市UIJターン新規就業支援事業

東京圏から富良野市に移住し、就業または起業した方に対して支援金を支給する制度です。

【支援の概要】

・単身で移住する場合：60万円

・世帯で移住する場合：100万円

（18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算）

【対象者の要件】

（１）移住等に関する要件

・住民票を移す直前の10年間に、通算5年以上東京23区に在住または通勤している方

・住民票を移す直前に、1年以上連続して東京23区に在住または通勤している方

（２）仕事に関する要件

・就業または起業に応じて、詳細な要件があります。

※詳細は、富良野市公式サイト【富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金について】(https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2021061100032.html)をご覧ください。

■富良野市新規就業移住支援金等交付事業

富良野市に移住し、市内の事業所に就職した方に対して支援金等を交付する制度です。

【支援の概要】

(1)ふらの市内共通商品券10万相当の交付

(2)新規就業支援金10万円を最大3年間支給

(3)対象者の状況に応じて、新規就業支援金を加算

１.こども加算：18歳以下の方と移住する場合、1人につき10万円（最大3年間）

２.世帯加算：こども加算対象者以外の方と移住する場合、10万円（最大3年間）

３.特定業種加算：富良野市が指定する業種に就職する場合、10万円（最大3年間）

【対象者の要件】

・申請時に49歳以下の方（特定業種加算またはこども加算に該当する場合は65歳以下）

・移住直前の23か月以上、富良野沿線地域以外に在住していた方

・富良野市に転入して、しごと情報サイト「フラノジョブスタイル」に掲載されている

必要条件に該当する企業等に就職する方

※申請を検討の方は、必ず事前にお問い合わせください。

※詳細は、富良野市公式サイト【富良野市新規就業移住支援金等交付事業について】(https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/549865.html)をご覧ください。

■移住情報

富良野市移住促進情報「リビング・フラノ」(https://furano-iju.com/)

富良野市の移住に関する特設サイトです。住宅情報や生活環境、移住者の声のほか、市民の生活ぶりやまちの様子がわかる情報を発信しています。

ふらのしごと情報サイト「フラノジョブスタイル」(https://furanojob.com/)

富良野市が運営しているしごと情報サイトです。富良野市内でのお仕事探しにご活用ください。こちらに掲載されていて、必要条件に該当する企業への就職が、富良野市新規就業移住支援金等交付事業の申請要件です。

■富良野市の概要

富良野市は、北海道の中心に位置する「へそのまち」です。四季がはっきりしていて、冬は-30℃以下になる日もあれば、夏は＋30℃を超える日もあります。基幹産業は農業で、国内有数の産地であるとともに、国内外から多くの人が訪れる観光地です。また、徹底したゴミ分別とリサイクルを実践する環境のまちでもあり、2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組んでいます。

【所在地】〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号

【市 長】北 猛俊（きた たけとし）

【人 口】19,061人（令和8年4月末現在）

【アクセス】札幌市から約2時間、旭川市から約1時間、帯広市から約2時間

新千歳空港から約2時間、旭川空港から約1時間

【URL】 https://www.city.furano.hokkaido.jp/

■各支援事業に関するお問合せ

富良野市経済部商工観光課

TEL：0167-39-2312

FAX：0167-23-2123

E-mail：kankou@city.furano.hokkaido.jp