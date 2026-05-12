【あさぎり牛乳】静岡県産レモンを使った新商品4種が登場！初夏に楽しむ、爽やかなミルクスイーツを5月15日より発売

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド

『あさぎり牛乳』は2026年5月15日（金）より、静岡県産レモンを使用した新作スイーツ4品を発売

いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

富士山麓のミルクと、静岡のレモンが出会う、初夏限定の新しいおいしさ。

爽やかな風が心地よい5月。『あさぎり牛乳』からレモンフレーバーの新作スイーツ4種が登場します。

今回の主役は、静岡県産レモン。朝霧高原のやさしいミルクのコクに、レモンの軽やかな酸味と香りを重ねました。

濃厚でありながら後味は軽やか。ミルクとレモン、それぞれの素材の魅力を楽しめる、この季節にぴったりのラインナップです。

リッチミルクサンド〈レモン〉｜ミルクのコクとレモンの爽やかさが広がるサブレサンド

リッチミルクサンド〈レモン〉

■価格：410円（税込）

■消費期限：5日【要冷蔵】

マスカルポーネがふんわり香るミルククリームに、静岡県産「波乗りレモン」のピールと果汁を合わせ、さっくり軽い食感のバターサブレでサンド。ミルクのやさしいコクと、レモンの爽やかな酸味が重なり合い、軽やかに広がる味わいに仕上げました。

さっぱりとしながらも満足感のある、季節を感じるリッチなサブレサンドです。

ふんわりパンケーキサンド〈レモン〉｜さっぱりと心地よく楽しめる、パンケーキサンド

ふんわりパンケーキサンド〈レモン〉

■価格：300円（税込）

■賞味期限：15日

ふんわり焼き上げたパンケーキに、爽やかな香り広がるレモンクリームをサンド。

静岡県産レモンのやさしい酸味と、軽やかな甘さが重なり合う、さっぱりと心地よく楽しめるパンケーキサンドです。

あさぎりレモンミルクシュー｜ひと口で軽やかに楽しめるごほうびシュー

あさぎりレモンミルクシュー

■価格：450円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

香ばしいクッキーシューの中に、レモンの爽やかさ広がる特製ミルククリームを入り。あさぎり牛乳を使ったカスタードに、生クリームや練乳を合わせ、レモン果汁とレモンピールを加えた、さっぱりとなめらかな味わいに仕上げました。ミルクのやさしいコクと、レモンのすっきりとした酸味が重なり合う、ひと口で軽やかに楽しめるごほうびシューです。

あさぎりスフレチーズケーキ〈レモン〉｜レモンの爽やかな風味が味わえるスフレチーズケーキ

あさぎりスフレチーズケーキ〈レモン〉

■価格：432円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

ふんわりとした食感と、しゅわっとほどける口どけが特徴の濃厚チーズ生地に、静岡県産「波乗りレモン」の果汁を合わせ、さっぱりとした爽やかな味わいに仕上げました。さらに、あさぎり牛乳をふんだんに使った特製ミルクソースをとろりとしのばせ、レモンの軽やかな酸味にやさしいコクをプラス。

レモンの爽やかな風味と、ミルクのおいしさが重なり合う、ふわしゅわ食感のスフレチーズケーキ

です。

販売店舗情報

🛤 あさぎり牛乳 JR池袋駅 北改札前店

住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 B1F改札外 北通路改札正面

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年5月15日（金）～

🛤 あさぎり牛乳 東京ギフトパレット

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口1階

営業時間：平日9:30～20:30／土日祝9:00～20:30

発売開始：2026年5月15日（金）～

🛤 あさぎり牛乳 阪神梅田本店

住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店1階

営業時間：全日：10:00～20:00

発売開始：2026年5月15日（金）～

🛤 あさぎり牛乳 JR新宿駅南口

住所：東京都新宿区新宿３丁目３８－１ JR 新宿駅 南口改札内

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年5月15日（金）～

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-49-f30f08c97fe133a1e6910033957b58d4.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開