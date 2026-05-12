家の中だけじゃ、足りなかった。昨夏大バズリのLumiStepが外履きに進化

ラディアンヌ株式会社

女性向けインナーウェア・美容雑貨を展開するラディアンヌ株式会社は、昨夏SNSで話題となり、月間15,000足*を記録したLumiStepシリーズより、初の外履きタイプとなるリカバリーサンダル「LumiStepIII」を発売します。 「楽な靴を履きたい。でも、足元まで手を抜いて見えるのは嫌。」そんな女性の本音から生まれた、LumiStepシリーズ第3弾。昨夏、SNSにて大話題になったあの“履くだけ美と健康”シリーズが、ついに家の中を飛び出し、外歩きにも対応するリカバリーサンダルとして進化しました。LumiStepIIIは、高機能インソール発想の立体アーチサポート構造をサンダルのフットベッドに採用。衝撃をやわらげながら、沈み込みすぎない安定感で、毎日の一歩を心地よく支えます。ブラック・アイボリーの2色展開で、カフェ巡りやショッピング、旅行、ワンマイルのお出かけにも自然に馴染む一足です。

◆家の中だけじゃ、足りなかった。LumiStepが外へ出るまで

LumiStepシリーズは、忙しい毎日を過ごす女性の足元に、“履くだけで叶う、美と健康の新習慣”を届けたいという想いから生まれました。

初代LumiStepは、家の中で履くだけで足裏を刺激し、日常の動きを美習慣に変えるダイエットスリッパとして登場。月間15,000足*以上を販売し、SNSでも多くの反響をいただきました。

続くLumiStepIIは、肉球のようなもちふわ感触が特徴の室内用リカバリーサンダルとして展開。家事や立ち仕事で頑張った足を、おうち時間の中でやさしく受け止める一足として進化してきました。

初代LumiStep ダイエットスリッパLumiStepII 肉球サンダル

しかし、シリーズを展開する中で見えてきたのは、

「足が頑張っているのは、家の中だけではない」

ということでした。

仕事、買い物、子どもの送迎、旅行、カフェ巡り。

女性の足は、外でもずっと働いています。

おしゃれな靴は疲れる。

でも、楽なサンダルはどこかだらしなく見えてしまう。

リカバリーサンダルは気になるけれど、スポーティーすぎて普段の服に合わせにくい。

そんな“足元の我慢”を、当たり前にしたくない。

そこで誕生したのが、LumiStepシリーズ第3弾となる、外履きタイプのアーチリカバリーサンダル「LumiStepIII」です。

LumiStepIII アーチリカバリーサンダル

開発の過程で最も苦労したのは、インソールの「支える力」と、リカバリーサンダルの「包み込む柔らかさ」を、一つの形に統合することでした。

何度も試作を重ねてたどり着いたのは、履いた瞬間にふんわりと包まれるような感覚がありながら、土踏まずをしっかり支えてくれる絶妙なバランス。

目指したのは、ただ楽なだけのサンダルではありません。

歩くたびに足裏を支え、外歩きの時間を、自分をいたわる時間に変えてくれる一足です。

「今日はどこまで歩こうかな」

そんなふうに、毎日が少しだけ前向きになる足元を届けたい。

LumiStepIIIには、そんな想いを込めています。

◆おしゃれな我慢か、だらしない楽か。その二択しかない足元へ。

毎日の歩く時間、無意識が当たり前になっていませんか。

楽なサンダルを履くと、どうしてもペタペタ歩きになってしまう。

「どうせ近所だから」「動きやすければいい」と選んだ靴が、気づけば手抜きに見えてしまう。

通勤用の靴やおしゃれなお出かけサンダルは、長く歩くと足がつらい。

リカバリーサンダルは気になるけれど、スポーティーすぎて自分の服には合わない。

本当は、とにかく楽をしたい。

何も考えずに、パッと履いて出かけたい。

でも、足元まで手を抜いて見えるのは嫌。

歩き方がだらしなく見えるのも嫌。

機能性は欲しいけれど、見た目はきれいでいたい。

LumiStepIIIが向き合ったのは、この矛盾した気持ちです。

おしゃれな我慢か、だらしない楽か。

その二択しかない世界で、私たちはいつの間にか諦めているのかもしれません。

1日の中で長い時間を占める「歩く時間」。

その時間を、もっと自分をケアできる時間に変えられたら。

LumiStepIIIは、そんな発想から生まれました。

◆しっかり、整える。ふんわり、ほどく。すらりと、歩き出す。

特別な時間も、運動の努力もいらない。

LumiStepIIIは、履くだけで「高機能インソール」が足裏を整え、外歩きをリカバリー時間に変える、新感覚アーチリカバリーサンダルです。

サンダルでありながら、足裏の隙間をうめるようにフィットする立体アーチサポート構造を採用。土踏まずをしっかり支えながら、歩くたびに足元を心地よくサポートします。

ただ柔らかいだけではなく、しっかり整える。

ただ機能的なだけではなく、毎日の服に自然に馴染む。

ただ楽なだけではなく、すらりと歩き出したくなる。

家の中で始まったLumiStepの“履くだけ美と健康”の習慣を、今度は外歩きへ。

LumiStepIIIは、ワンステップであなた自身の美と健康の新習慣をつくり出す一足です。

◆足元に、ちゃんと“いたわり”がある毎日へ

- 立体アーチサポート構造足裏のアーチ(土踏まず)を物理的に支え、着地時の衝撃を分散・吸収する。歩行時の足のグラつきを抑えます。- 衝撃吸収性の適度な反発力膝や腰への負担を軽減しつつ、スムーズな次の一歩を促す推進力を生む。- 日常に馴染むミニマムスタイルマットな質感の3色展開で、どのカラーでも日常着馴染んで着回しやすいスタイル。- 一体成型で丸洗い可能水に強く、汚れやニオイを溜め込まない。365日清潔な素足履きが可能。

◆ 商品情報

- 商品名：LumiStepIIIアーチリカバリーサンダル- 価格：3,990円（税込）- 発売日：2026年5月12日(火) 0:00~- カラー展開：ブラック/アイボリー- 販売チャネル：ラディアンヌ公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング

◆ 販売ページ

- ラディアンヌ公式サイト：https://radianne.jp/products/rs0003en- 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/radianne/rs0003en/- Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/rs0003en.html

※現在、全店舗発売記念として【39％オフキャンペーン】を実施中。

*2025年6月1日～30日における、ラディアンヌ全店での初代LumiStepのみの販売数より計測。

◆enai by RADIANNEについて

「enai(エナイ)」は、忙しい女性たちが自分らしさを引き出し、日常の中で簡単に取り入れられる美と健康を提供するブランドです。

忙しいママ、働く女性、キャリア女性の「自分のための時間がない」という悩みに寄り添い、毎日頑張っている自分に「ほんの少しのご褒美」を届け、心と体が輝く未来を創ることを目指しています。

*2025年6月1日～30日における、ラディアンヌ全店での初代LumiStepのみの販売数より計測。

【会社概要】

ラディアンヌ株式会社（https://radianne.co.jp/）

本社：大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4－20 三井住友銀行京阪京橋ビル7階

事業内容：インナーウェア、美容雑貨、化粧品の製造及び小売