削りバームが、ほどけるように、とろけ落ち。「ミッション クレンジング＆マッサージ メルティーバーム」誕生。

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エフエムジー ＆ ミッション株式会社

“inspiring women（女性の人生を輝かせる）”を企業理念とするエフエムジー & ミッション株式会社（本社：東京都港区、以下 エフエムジー & ミッション）は、基幹ブランド「ミッション」より、ただ落とすだけにとどまらず、洗うたび美肌へと導くクレンジング＆マッサージバーム『ミッション クレンジング＆マッサージ メルティーバーム』を2026年6月2日（火）より発売します。


本品は訪問販売、エフエムジー & ミッション直営店および公式オンラインショップにて販売展開いたします。




※写真はイメージです


＜開発背景＞


■4つの機能を1つにまとめたクレンジングバーム

クレンジング市場は、コロナ禍にスキンケア品としての位置付けが高まり、2020年から2024年にかけて10％以上拡大。今後も成長が見込まれています。中でもクレンジングバームは2021年から急速な伸長が見られ、クレンジングオイルに次いで2番目のシェアを占めています。そこで、「クレンジング力」、「マッサージによる心地よさ」、「しっとりした洗い上がり」、「ダブル洗顔不要」などの機能を兼ね備えたクレンジングバームの開発に至りました。


＜製品特長＞


■濃厚バームからなめらかオイルへ変化。“しっかりメイク”もするっと落ちる

肌の上でやわらかくとろけるソフトメルティング設計。まるでバターのように濃厚なバームがメイク汚れとすばやくなじみながら、なめらかなオイルへ変化します。水を加えるとまろやかなミルク状になり、メイク汚れはもちろん、毛穴汚れ、古い角質によるくすみまで包み込んでするっとオフ。ダブル洗顔は不要です。



■「ミッション」初、新体験※2の “削り出し式”容器を採用

スパチュラいらずで必要な分を取れる“削り出し式”容器を採用。上部を時計回りにくるっと回すだけでバームを削り出します。手で直接触れることがなく、水が入りにくい設計。毎回“削りたて”のバームでフレッシュ気分のクレンジング＆マッサージが可能。1回分の使用量がわかりやすく、通常のメイク落としには1回転、日やけ止めやライトなメイク落としには半回転、丁寧にマッサージを楽しみたいときは2回転以上など、目的や好みにあわせて量を調節できます。



■厳選美容成分※3~11を配合。洗うたび美肌へ導く

3種の植物由来オーガニックオイル※3~5や花発酵フローラ※6~8 、IPA※9~10、アミノペプチド※11など、厳選美容成分※3~11を配合。しっとりやわらかく、ハリ・つや・キメの整った肌に洗い上げます。




■マッサージにも適した摩擦レスな使用感

指先でめぐらせれば、とろけるようにやさしくほぐれる摩擦レスな使用感。マッサージにも適しており、血行を促進してなめらかな肌へ導きます。



■フレッシュなモーニングローズの香り

朝露をまとった摘みたてのばらを束ねたような、瑞々しく透明感のあるフレッシュなローズブーケをイメージした香り。



■デリケートな肌に配慮した設計

パッチテスト済み（※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません）。タール色素、パラベン、鉱物油、シリコーン、サルフェート系界面活性剤、動物由来原料不使用。



＜製品概要＞


新体験※2！削って使うメイク落とし洗うたびしっとりやわらかく、すこやかな肌に


ミッション クレンジング＆マッサージ メルティーバーム


50mL / 5,500円（税込）






＜使用方法：メイク落とし＞


顔や手が乾いた状態で、容器上部を時計回りに回し、バームを適量（容器1回転分程度）削り取り、顔全体に広げます。


次に、指の腹を使い、顔の中心から外側に向かってくるくると円を描くようにマッサージをしながら、オイル状に変化するまでやさしくなじませてください。


その後、少量の水を加えてなじませ、ミルク状になったらぬるま湯で十分に洗い流します。


※ダブル洗顔不要ですが、さっぱり洗い上げたい方は、続けて洗顔料をご使用ください。




※1 マッサージによる　※2エフエムジー & ミッションにおいて　※3 エモリエント成分：ブラジルナッツノキ種子油　※4 エモリエント成分：テオブロマグランジフロルム種子脂　※5 エモリエント成分：ローズマリー葉油　※6 保湿成分：ストレプトコッカスサーモフィルス培養物　※7 保湿成分：乳酸桿菌発酵液　※8 保湿成分：バチルス培養物　※9 保湿成分：セリン　※10 保湿成分：アルギニン　※11 保湿成分：（アルギニン／リシン）ポリペプチド




https://prtimes.jp/a/?f=d19093-83-223f1f38732a80ea139e32ebacb2a1f4.pdfエフエムジー & ミッション株式会社

代表者：　 取締役社長　中　陽次
設立：　　 1973年
所在地：　 【本店】東京都港区新橋1-5-1
　　　　　 【事業所】 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 LG YIC 15 階　
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ゛： https://www.fmg-mission.jp/