削りバームが、ほどけるように、とろけ落ち。「ミッション クレンジング＆マッサージ メルティーバーム」誕生。

エフエムジー ＆ ミッション株式会社

“inspiring women（女性の人生を輝かせる）”を企業理念とするエフエムジー & ミッション株式会社（本社：東京都港区、以下 エフエムジー & ミッション）は、基幹ブランド「ミッション」より、ただ落とすだけにとどまらず、洗うたび美肌へと導くクレンジング＆マッサージバーム『ミッション クレンジング＆マッサージ メルティーバーム』を2026年6月2日（火）より発売します。

本品は訪問販売、エフエムジー & ミッション直営店および公式オンラインショップ にて販売展開いたします。

※写真はイメージです

＜開発背景＞

■4つの機能を1つにまとめたクレンジングバーム

クレンジング市場は、コロナ禍にスキンケア品としての位置付けが高まり、2020年から2024年にかけて10％以上拡大。今後も成長が見込まれています。中でもクレンジングバームは2021年から急速な伸長が見られ、クレンジングオイルに次いで2番目のシェアを占めています。そこで、「クレンジング力」、「マッサージによる心地よさ」、「しっとりした洗い上がり」、「ダブル洗顔不要」などの機能を兼ね備えたクレンジングバームの開発に至りました。

＜製品特長＞

■濃厚バームからなめらかオイルへ変化。“しっかりメイク”もするっと落ちる

肌の上でやわらかくとろけるソフトメルティング設計。まるでバターのように濃厚なバームがメイク汚れとすばやくなじみながら、なめらかなオイルへ変化します。水を加えるとまろやかなミルク状になり、メイク汚れはもちろん、毛穴汚れ、古い角質によるくすみまで包み込んでするっとオフ。ダブル洗顔は不要です。

■「ミッション」初、新体験※2の “削り出し式”容器を採用

スパチュラいらずで必要な分を取れる“削り出し式”容器を採用。上部を時計回りにくるっと回すだけでバームを削り出します。手で直接触れることがなく、水が入りにくい設計。毎回“削りたて”のバームでフレッシュ気分のクレンジング＆マッサージが可能。1回分の使用量がわかりやすく、通常のメイク落としには1回転、日やけ止めやライトなメイク落としには半回転、丁寧にマッサージを楽しみたいときは2回転以上など、目的や好みにあわせて量を調節できます。

■厳選美容成分※3~11を配合。洗うたび美肌へ導く

3種の植物由来オーガニックオイル※3~5や花発酵フローラ※6~8 、IPA※9~10、アミノペプチド※11など、厳選美容成分※3~11を配合。しっとりやわらかく、ハリ・つや・キメの整った肌に洗い上げます。

■マッサージにも適した摩擦レスな使用感

指先でめぐらせれば、とろけるようにやさしくほぐれる摩擦レスな使用感。マッサージにも適しており、血行を促進してなめらかな肌へ導きます。

■フレッシュなモーニングローズの香り

朝露をまとった摘みたてのばらを束ねたような、瑞々しく透明感のあるフレッシュなローズブーケをイメージした香り。

■デリケートな肌に配慮した設計

パッチテスト済み（※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません）。タール色素、パラベン、鉱物油、シリコーン、サルフェート系界面活性剤、動物由来原料不使用。

＜製品概要＞

新体験※2！削って使うメイク落とし洗うたびしっとりやわらかく、すこやかな肌に

ミッション クレンジング＆マッサージ メルティーバーム

50mL / 5,500円（税込）

＜使用方法：メイク落とし＞

顔や手が乾いた状態で、容器上部を時計回りに回し、バームを適量（容器1回転分程度）削り取り、顔全体に広げます。

次に、指の腹を使い、顔の中心から外側に向かってくるくると円を描くようにマッサージをしながら、オイル状に変化するまでやさしくなじませてください。

その後、少量の水を加えてなじませ、ミルク状になったらぬるま湯で十分に洗い流します。

※ダブル洗顔不要ですが、さっぱり洗い上げたい方は、続けて洗顔料をご使用ください。

※1 マッサージによる ※2エフエムジー & ミッションにおいて ※3 エモリエント成分：ブラジルナッツノキ種子油 ※4 エモリエント成分：テオブロマグランジフロルム種子脂 ※5 エモリエント成分：ローズマリー葉油 ※6 保湿成分：ストレプトコッカスサーモフィルス培養物 ※7 保湿成分：乳酸桿菌発酵液 ※8 保湿成分：バチルス培養物 ※9 保湿成分：セリン ※10 保湿成分：アルギニン ※11 保湿成分：（アルギニン／リシン）ポリペプチド

https://prtimes.jp/a/?f=d19093-83-223f1f38732a80ea139e32ebacb2a1f4.pdfエフエムジー & ミッション株式会社

代表者： 取締役社長 中 陽次

設立： 1973年

所在地： 【本店】東京都港区新橋1-5-1

【事業所】 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 LG YIC 15 階

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ゛： https://www.fmg-mission.jp/