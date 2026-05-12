事業共創カンパニーRelic、2035年1.3兆円超のデジタルヘルスケア市場へ挑む企業向け「デジタルヘルスケア新規事業実践ガイド」を無料公開

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗、代表取締役CTO：大庭 亮）は、2026年5月12日（火）より、デジタルヘルスケア市場へ挑む企業へ向けたホワイトペーパー「デジタルヘルスケア新規事業実践ガイド」を公開しました。本レポートは、医療以外の分野からデジタルヘルスケア領域への新規事業開発を目指す企業の経営層や新規事業責任者を対象としています。

国内デジタルヘルス市場が2035年に1兆3,511億円（※1）へ拡大すると予測される中、IT・金融・製造・消費財を始め、あらゆる業界の新規事業責任者が医療以外の分野からの参入を検討する際に直面する構造的な課題を打破し、成功確率を高めるための実践知を体系化しています。本レポートは以下のURLより無料で入手可能です。

ダウンロードはこちら :https://share.hsforms.com/1UG2jVin9T8y9jAeKBHjv2gqbc34

■ 公開の背景：構造変化がもたらす「新たな事業機会」

富士経済の調査によると、国内デジタルヘルス市場は2035年に1兆3,511億円規模（対2024年比+89.6%）へ達すると見込まれています。超高齢社会の進展や医療DX令和ビジョン2030といった構造変化は、従来の枠組みを越えた新たな事業機会を創出しています。これを受け、多くの企業にとってデジタルヘルスケア領域への参入を検討することは、いまや経営戦略上の必然といえます。

しかし、足元ではグローバルIT大手のヘルスケア部門閉鎖や、国内大手プラットフォーマーのサービス終了など、大規模資本を投じた挑戦者の撤退も相次いでいます。ヘルスケア特有の「顧客≠支払者」という多層的なプレイヤー構造や、SaMD（プログラム医療機器）の二段階承認制度、医療機器サイバーセキュリティ法的義務化といった複雑な規制動向が、新規事業責任者の前に大きな壁として立ちはだかっています。これらの壁を乗り越え、多くの企業が「新たな事業機会」を得られる後押しにすべく本レポートを作成・公開しました。

■ 新規事業責任者が押さえるべき「新規事業開発」成功の5パターン

本レポートでは、Relicがこれまで大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実践知をもとに、不確実性の高いヘルスケア領域で着実に成果を出すための5つの戦略パターンを解説しています。

■ 実務を支援する「規制実務ガイド」と「自社診断チェックリスト」を付録

- バックエンド集中型： 技術力を活かして製造受託やプラットフォーム等の黒子役に徹するモデル- D2C型： 既存の顧客接点を活用し、自費診療・予防領域から展開するモデル- 段階的エビデンス構築型： 未承認領域から入り、順次承認範囲を広げるステップアップ戦略- 既存資産転用型： 自社のコア技術や販路を転用し、独自の価値を付加する突破策- 協調型イノベーション： 異業種アライアンスや産学連携による共創型モデル

本レポートは、新規事業の立ち上げフェーズで「何が分からないかが分からない」状態にある担当者が即座に実務へ活用できるよう、以下のツールを収録しています。

- 薬機法・SaMD・サイバーセキュリティ規制実務ガイド- ヘルスケア参入の成功確度を測る「自社診断チェックリスト」

IT、金融、製造、消費財メーカー等の医療以外の分野から参入を検討する新規事業担当者やR&D担当者が、自社の強みを活かした「共創」の形を模索するためのバイブルとしてぜひご活用ください。

（※1）出典：富士経済「2025 デジタルヘルス／IT医療・創薬の全貌」

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■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。

新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで日本を代表する大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。27社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国18都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/