ミルクのコクUP！ブランド人気No.1『シュガーバターサンドの木』がリニューアル

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、ブランド人気No.1『シュガーバターサンドの木』をリニューアル。ホワイトショコラのミルクのコクがUPして登場中です。

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

代表作『シュガーバターサンドの木』がミルクのコクUPでさらに美味しく！

さまざまな穀物を合わせたシリアル生地に、バターを贅沢にかけ合わせる特別製法が特徴のバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」。シリアル生地にショコラをサンドした『シュガーバターサンドの木』は、おかげさまでシリーズ累計販売数“10億個”を突破しました。シーズンごと大人気の季節限定味やコラボスイーツなど、数多くのバリエーションと間違いのない美味しさでファンを増やし続けています。

この度、ブランド代表作の『シュガーバターサンドの木』がリニューアル！美味しさのポイントである自慢のミルキーホワイトショコラのミルクのコクがUPして登場中です。

今までのおいしさはそのままに、ミルクのコクを底上げしました

穀物の旨味そのままの特製シリアル生地に、とろりとサンドしたホワイトショコラ。ミルキーな味わいが広がるこだわりのオリジナルショコラです。今回のリニューアルでは、今までの美味しさはそのままに、ミルクのコクを底上げ！ミルク感UPのホワイトショコラとシュガーバターがとろけあう絶妙なおいしさは、何度でも食べたくなるほかにはない味わいです。発売からおいしさの進化を重ねる『シュガーバターサンドの木』をぜひお召し上がりください。

商品情報シュガーバターサンドの木 14個入

【商品名】シュガーバターサンドの木

【期 間】通年

【価 格】7個入 680円(本体価格630円)、14個入 1,350円(本体価格1,250円)、18個入 1,728円(本体価格1,600円)、24個入 2,160円(本体価格2,000円)、お買得パック 5個入 450円(本体価格417円)、お買得パック 10個入 900円(本体価格834円)

【取扱店】シュガーバターの木(大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店・JR大宮駅店・羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店)、パクとモグ 小田急町田店、Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

※表示の価格は、参考小売価格です。

※このほか一部姉妹店で販売する場合もございます。

※店舗により取扱商品が異なります。

通販情報

公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/csbsand/(https://www.paqtomog.com/shop/c/csbsand/)

パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000288/

パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/575eba52a5a.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/575eba52a5a.html)

パクとモグ スイーツショップ Amazon店

https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=AUS7RA6M9JHV9(https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=AUS7RA6M9JHV9)

パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-sbt-sbsnd/

シュガーバターの木 とは

公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo(https://x.com/gin_no_budo)

公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/(https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/)

シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。