BtoBマーケティングフォーラム2026開催｜「探索」の次の問いへ ー 大手製造業を中心とする12セッション、事業開拓の現在進行形

マーケットワン・ジャパン合同会社

国内外の大手企業向けにBtoBマーケティングのアドバイザリーと実行支援サービスを提供するマーケットワン・ジャパン合同会社（本社：東京都中央区、代表者：山田 理英子 以下「マーケットワン」）は、2026年7月7日（火）・8日（水）に「BtoBマーケティングフォーラム 2026」をオンライン開催します。マーケットワン・ジャパンとして設立20周年の節目となる今年、日本市場での経験と知見を凝縮した2日間をお届けします。

探索の先へ――開催9回目のテーマ

「成功事例」を学ぶ場ではなく、困難の中で意思決定し壁を越えながら前進し続けるリーダーたちの現在進行形を共有する場として、BtoBマーケティングフォーラムは9年間続いてきました。大手製造業の経営層・事業責任者クラスが集い続けてきたのは、他社の事例をなぞるためではなく、同じ問いに向き合う実践者たちの姿から刺激を受けるためです。

9回目となる今年のテーマは、「探索」のその先--自社の技術・知財・知見を次の「収益の柱」へと育てることです。Day1「なぜいま、新規事業と市場対話なのか」では、事業化の本質にある問いを立てることから始め、Day2「どう動くか、何が変わるか」へと踏み出す。この2日間のストーリーのもと、変革推進・事業創造・コーポレートの多様な立場から13人が登壇します。

登壇者一覧

BtoBマーケティングフォーラム2026｜主催 マーケットワン・ジャパン合同会社

住友化学株式会社 取締役専務執行役員 山口 登造 氏

ヤマハ発動機株式会社 経営戦略本部 新事業開発統括部長 舟生 健太郎 氏

AGC株式会社 執行役員 技術本部先端基盤研究所長 海田 由里子 氏

DIC株式会社 常務執行役員 グループCTO 有賀 利郎 氏

JFEスチール株式会社 技術ソリューション部 兼 知的財産部 伏脇 祐介 氏

味の素株式会社 取締役 前副社長CIO 白神 浩 氏

株式会社村田製作所 執行役員 事業インキュベーションセンター長 安藤 正道 氏

日本たばこ産業株式会社 執行役員 D-LAB担当 大瀧 裕樹 氏

一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 事業部長 近藤 泰祐 氏

古河電気工業株式会社 執行役員 研究開発本部長 藤崎 晃 氏

富士通株式会社 デザインセンター長 宇田 哲也 氏

株式会社日立製作所 デジタルシステム＆サービス営業統括本部 加瀬 奈月 氏

マーケットワン・ジャパン合同会社 執行役 事業開発管掌 大橋 慶太

（登壇順、役職名一部略）

開催概要

ご講演内容の詳細 :https://www.b-forum.net/btobf2026m5/BtoBマーケティングフォーラム2026探索の「芽」を収益の柱へ ー 自社の資産を「事業」へと昇華させる実践知

日時：2026年7月7日（火）・8日（水）13:00～18:25

開催形式：オンライン（配信環境：vimeo）

参加定員：300名（申込多数の場合は抽選となります）

参加対象：新規事業推進、事業責任者、経営企画部門、知財部門、R&D部門などの役員・管理職の方々

参加費：無料（事前登録制）

主催：マーケットワン・ジャパン合同会社

協力：株式会社ビジネス・フォーラム事務局

お申込：https://www.b-forum.net/btobf2026m9/

BtoBマーケティングフォーラムについて

イベント詳細とお申込み :https://www.b-forum.net/btobf2026m5/

BtoBマーケティングフォーラムは、「マーケティングの力で企業の成長変革をつくる」をコアコンセプトに、2018年にスタートいたしました。企業価値創造や市場接点の転換といった多角的なテーマで、市場の変化を自社成長のチャンスとして全社レベルでの変革を続ける、大手製造業各社の経営層の方々の視点での事例講演を軸としています。

マーケットワン・ジャパンについて

BtoBマーケティングフォーラムについて :https://japan.marketone.com/btob-marketing-forum

マーケットワン・ジャパンは、2006年の設立以来20年にわたり日本市場に根付き、BtoBマーケティングの実践知を積み上げてまいりました。

「マーケティングで変革を実現するベストパートナー」を理念に掲げ、米ボストンを本社とするMarketOne Internationalのグループ会社として、事業戦略を実現し売り上げに貢献するBtoBマーケティング実現の道のりを、アドバイザリーと実行支援の両面でお支えします。

会社概要

社名：マーケットワン・ジャパン合同会社

所在地：東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル16階

代表：山田 理英子

URL：https://japan.marketone.com/

設立：2006年10月（2021年5月より合同会社にて営業開始）

事業内容：BtoB営業・マーケティングに関するコンサルティングと実行支援業務

マーケットワンについて :https://japan.marketone.com/

本件に関するお問い合わせ先

マーケットワン・ジャパン合同会社 マーケティング部

電話番号：03-4565-0500

メール：japan-marketing@marketone.com