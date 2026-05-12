劇場アニメ『ベルサイユのばら』オンラインくじ vol.2が販売開始！

写真拡大 (全8枚)

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは、5月7日（木）より劇場アニメ『ベルサイユのばら』オンラインくじ vol.2を販売いたします！




漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて5月7日（木）より劇場アニメ『ベルサイユのばら』オンラインくじ vol.2を販売いたします！





【販売開始日】


2026年5月7日(木)



【販売価格】


１回880円(税込)



【お届け時期】


2026年9月中旬より順次発送予定


※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。



【くじ販売ページ】


▼DRAW!DRAW!


https://amnibus.com/drawdraw/detail/294?utm_source=press




―――――――――――――――



【景品ラインナップ】


▼A賞 Aure Glass プリザーブドフラワー（全2種）









▼B賞 Aure Glass キャンバスボード（全6種）









▼C賞 Aure Glass BIGアクリルスタンド（全6種）









▼D賞 缶バッジ（全12種）









▼E賞 イラストカード2枚セット（全12種）









▼購入特典 特典ブロマイド(全6種)



一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとに全種セットをプレゼント！









※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。





―――――――――――――――


▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について







AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。



サービス


https://amnibus.com/drawdraw



X


https://twitter.com/DRAWDRAW_info



▼劇場アニメ『ベルサイユのばら』とは


不朽の名作『ベルサイユのばら』が、50年以上の時を経て、劇場アニメ『ベルサイユのばら』として2025年1月31日（金）全国ロードショー！


公式サイト：https://verbara-movie.jp/



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：pr@armabianca.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元　　株式会社 arma bianca


Web　　　https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会