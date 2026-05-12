劇場アニメ『ベルサイユのばら』オンラインくじ vol.2が販売開始！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは、5月7日（木）より劇場アニメ『ベルサイユのばら』オンラインくじ vol.2を販売いたします！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて5月7日（木）より劇場アニメ『ベルサイユのばら』オンラインくじ vol.2を販売いたします！
【販売開始日】
2026年5月7日(木)
【販売価格】
１回880円(税込)
【お届け時期】
2026年9月中旬より順次発送予定
※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。
【くじ販売ページ】
▼DRAW!DRAW!
https://amnibus.com/drawdraw/detail/294?utm_source=press
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【景品ラインナップ】
▼A賞 Aure Glass プリザーブドフラワー（全2種）
▼B賞 Aure Glass キャンバスボード（全6種）
▼C賞 Aure Glass BIGアクリルスタンド（全6種）
▼D賞 缶バッジ（全12種）
▼E賞 イラストカード2枚セット（全12種）
▼購入特典 特典ブロマイド(全6種)
一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとに全種セットをプレゼント！
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。
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▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について
AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。
サービス
https://amnibus.com/drawdraw
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▼劇場アニメ『ベルサイユのばら』とは
不朽の名作『ベルサイユのばら』が、50年以上の時を経て、劇場アニメ『ベルサイユのばら』として2025年1月31日（金）全国ロードショー！
公式サイト：https://verbara-movie.jp/
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：pr@armabianca.com
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