業界初の二次利用特化型 YouTube番組 × 地上波ラジオ『BizPot』 サービス開始

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、ビジネス対談番組『BizPot（ビズポット）』のサービスを開始いたします。本番組は、地上波ラジオ・YouTube・オフライン広告（タクシー・エレベーター等）への複合配信を前提に設計された、業界初の「二次利用特化型ハイブリッド番組」です。BizPot 公式YouTubeチャンネルにて本日より配信を開始するとともに、初回ラジオ放送はラジオ大阪にて2026年5月8日(金)に放送されました。

▶ BizPot 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BizPot

▶ ラジオ大阪 初回放送： 2026年5月8日(金) 18:00~18:20

■ サービス提供開始の背景

近年、企業のマーケティング活動においては、CMによる「認知獲得」と最終的な「購買・契約」の間にある"ミドルファネル"（比較検討段階）での顧客の意思決定支援が重要なテーマとなっています。特に高額商材や重要な意思決定を伴うサービスでは、顧客は「知識不足による不安」を抱え、深い理解と信頼が形成されないまま比較検討段階を終えてしまうケースも少なくありません。

一方で、視聴者が能動的に長尺の企業紹介動画を視聴する機会は限られており、「能動的に調べに行かなくても、生活動線上で自然に接触できる」コミュニケーション設計が求められています。

『BizPot』は、こうしたミドルファネル領域における顧客理解の醸成を目的として、地上波ラジオ・YouTube・オフライン広告を一気通貫で設計するハイブリッド番組として誕生しました。

■ BizPot の5つの特徴

【1】二次利用特化型ハイブリッド番組というポジショニング

BizPot は、地上波ラジオ × YouTube × オフライン広告（タクシー・エレベーター等）への複合配信を前提に設計された、二次利用特化型のハイブリッド番組です。複数媒体を横断する活用を一括・定額モデルで提供することで、1本の番組制作から長期にわたって柔軟なメディア展開を実現します。

【2】ミドルファネル攻略 ── 認知と獲得の間の理解を深める

BizPot は、CMで獲得した「なんとなく知っている」を「深く理解し、信頼する」へ引き上げるコミュニケーション設計が特徴です。さらに BizPot では、収録段階から「その後のオフライン広告展開」を見据えた番組制作が可能である点も大きな特徴で、本編・30秒ダイジェスト・OOH広告素材までを一連で設計できます。これにより、ミドルファネル施策とタクシー・エレベーター等のオフライン展開を、同一の番組から生まれた素材で一貫して連動させることができます。

【3】オフライン広告とのシナジー

本番組は、タクシーメディア「TOKYO PRIME」での広告枠取扱高 日本3位（2026年1～3月期）の実績を持つ ohpner が手がけます。オフライン広告の知見と実績を持つ事業者が制作することで、番組コンテンツとOOH広告枠を組み合わせた一体型パッケージのご提案が可能です。出演企業様は、番組制作・YouTube・地上波ラジオに加え、ohpner のタクシー・エレベーター等のオフライン広告メニューとのシナジー設計までワンストップでご相談いただけます。

【4】公共メディア（ラジオ大阪）と連動した信頼性

地上波ラジオ局「ラジオ大阪」と連動した番組として展開します。公共性のある放送局のフレームで配信されることで、出演企業のメッセージに第三者媒体としての信頼性が加わります。「公共メディアでの放送実績」という資産が、出演企業様に長期的に残ります。

【5】明朗な料金設計と充実の活用パッケージ

BizPot は、媒体横断での活用を一括・定額モデルで提供します。複合配信を前提とした設計だからこそ実現できる、シンプルかつ明朗な料金体系が特徴です。あわせて、5万回の視聴保証、YouTube上での1年間アーカイブ、企業オウンドメディア（HP・SNS・採用・IR）での1年間活用権も付帯し、長期にわたって投資対効果の高い活用が可能です。

ohpner では、企業のミドルファネル領域における顧客理解の醸成と、その後のオフライン広告活用の最適化を目指し、BizPotの継続的な企画・運営に取り組んでまいります。今回ご紹介した番組の詳細、出演プランの料金体系、タクシー広告との連携メニュー、さらに過去のオフライン広告における出稿事例や効果実績のご紹介も可能となっておりますので、BizPotの活用にご興味のある広告主様・広告代理店様・PR会社様からのお問い合わせをお待ちしております。

▶ BizPot 媒体資料ご請求／お問い合わせフォーム： https://ohpner.com/contact

■ 番組概要

番組名：BizPot（ビズポット）

番組内容：ビジネス対談番組（本編約40分／ダイジェスト約30秒）

配信先：ラジオ大阪（地上波）／BizPot公式YouTubeチャンネル／オフライン広告（任意追加）

制作期間目安：約2.5ヶ月

視聴保証：5万回（ラジオ＋オーガニック＋YouTube広告）

アーカイブ：YouTube 1年間／企業オウンド活用も1年間可能

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告（アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。

・モビリティ広告(アドトラック)詳細(https://ohpner.com/service/mobility-ad-track)

・アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由(https://ohpner.com/column/adtruck-mobility)

■ タクシー広告との連携プランについて

BizPotのダイジェスト映像は、国内最大級のタクシーメディア「TOKYO PRIME」（広告枠取扱高 日本3位／2026年1～3月期）への出稿にも最適化されています。BizPot出演企業様には、ohpner タクシー広告との連携プランも個別にご案内可能です。

▶ 詳細： https://ohpner.com/news/20260414