『ペルソナ３ リロード』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ペルソナ３ リロード』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ペルソナ３ リロード』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を5月7日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/179,215,604,1833?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、アイギスの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし アクティビティver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）69×60mm 以内 台座：（約）直径35mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アクティビティver. トレーディングアクリルキーホルダー

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）66×60mｍ 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アクティビティver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×58mｍ 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アクティビティver. トレーディングダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）92×89mm 以内

素材 ：紙、PP

▼描き下ろし アクティビティver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし アイギス アクティビティver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし アクティビティver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし アクティビティver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 主人公 アクティビティver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種（主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、アイギス）

サイズ：本体：（約）25.4×7.8cm 台座：（約）8.3×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アクティビティver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 主人公 アクティビティver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、アイギス）

サイズ：本体：（約）17.9×5.5cm 台座：（約）8.1×8.1cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし アクティビティver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 主人公 アクティビティver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種（主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、アイギス、集合）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼トレーディング ちびキャラ ROUND1ver. アクリルスタンド

主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、真田明彦、桐条美鶴、山岸風花、コロマル、アイギス、天田乾、荒垣真次郎、望月綾時、エリザベスの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）70×44mm 以内 台座：（約）45×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ ROUND1ver. アクリルキーホルダー

主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、真田明彦、桐条美鶴、山岸風花、コロマル、アイギス、天田乾、荒垣真次郎、望月綾時、エリザベスの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）70×46mm 以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ ROUND1ver. グリッター缶バッジ

主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、真田明彦、桐条美鶴、山岸風花、コロマル、アイギス、天田乾、荒垣真次郎、望月綾時、エリザベスの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「主人公 ちびキャラ ROUND1ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ちびキャラ ROUND1ver. イラストカード2枚セット

※画像は「主人公 ちびキャラ ROUND1ver. イラストカード2枚セット」を使用しております。

主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、真田明彦、桐条美鶴、山岸風花、コロマル、アイギス、天田乾、荒垣真次郎、望月綾時、エリザベスの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、イラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全12種（主人公、岳羽ゆかり、伊織順平、真田明彦、桐条美鶴、山岸風花、コロマル、アイギス、天田乾、荒垣真次郎、望月綾時、エリザベス）

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼ROUND1について

スポーツからリラクゼーションまで。

複合エンターテインメント空間「ROUND1」

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/179,215,604,1833?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)ATLUS. (C)SEGA.