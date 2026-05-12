【企業向け】社員の家族イベント・ファミリー集客に。“プリンセス体験×音楽教育”の新感覚コンテンツ「プリンセスリトミック(R)」
株式会社GIFTが運営するギフトリトミックスクールは、音楽教育法「リトミック」をベースにした幼児向け体験型プログラム「プリンセスリトミック(R)」の企業・商業施設向け出張開催を強化しています。
「プリンセスリトミック(R)」は、子どもたちがプリンセスになりきりながら、音楽に合わせて身体を動かし、リズム感・表現力・協調性などを楽しく育む新しい幼児教育プログラムです。
現在、社員向けファミリーデー、住宅展示場、ショッピングモール、地域イベントなどで導入が進んでいます。
■ “子どもが主役”だから、社員満足度が高い
近年、企業では「社員だけでなく、その家族にも喜ばれる福利厚生イベント」が求められています。
プリンセスリトミック(R)は、単なるキッズイベントではありません。
子どもたちがドレスを着て“特別な自分”になりきり、音楽の世界を体験することで、
・「できた！」という成功体験
・自己肯定感
・表現力
・協調性
・礼儀や姿勢
などを自然に学べる教育型エンターテインメントとして高い評価を受けています。
企業イベントに導入することで、
「子どもが本当に楽しそうだった」
「家族で参加できるイベントが嬉しい」
「会社への親近感が増した」
という声につながり、社員満足度向上にも貢献します。
プリンセスになりたい女の子はもちろん、男の子も王子様になって参加できます！
■ 2026年4月開催イベントは“満席・キャンセル待ち”の大反響
2026年4月に開催した「プリンセスリトミック(R)」イベントは満席となり、キャンセル待ちが発生するほどの大きな反響をいただきました。
当日は総勢約40名のお子さまが参加。保護者の方も含めると、会場には約100名規模の来場があり、ファミリー層を中心とした高い集客効果を実現しました。
イベント後には、
「また開催してほしい」
「子どもがずっと楽しそうだった」
「写真をたくさん撮りたくなるイベントだった」
といった声も多数寄せられ、親子で“記憶に残る体験”として高い満足度につながりました。
住宅展示場・商業施設・企業ファミリーデーなど、親子集客を重視するイベントとの相性の良さも実証されています。
■ ファミリー層集客にも強い理由
プリンセスリトミック(R)は、写真映え・SNS拡散力が非常に高いコンテンツです。
プリンセス姿での参加体験は保護者の撮影率が高く、SNS投稿による自然な認知拡大が期待できます。
また、30～50分の参加型プログラム＋撮影タイムにより、施設滞在時間アップや館内回遊にもつながります。
住宅展示場・ショッピングモール・地域イベントとの相性も抜群です。
■ “遊び”の中に教育価値を
プリンセスリトミック(R)では、
・音感・リズム感
・表現力
・礼儀や姿勢
・協調性
・自己肯定感
といった、幼児期に大切な力を「遊びながら」育みます。
ピアノの生演奏に合わせて身体を動かし、物語の主人公になりきることで、子どもたちは自然に集中し、主体的に参加していきます。
“ただ遊ぶだけではない”
“保護者が参加させたくなる”
そんな教育価値の高さも、本プログラムの大きな特徴です。
■ 過去開催実績
・RSKハウジングプラザ
・岡山トヨタ
・岡山天満屋
など、企業イベント・商業施設での開催実績があります。
■ こんな企業・施設におすすめ
・社員向けファミリーイベントを開催したい
・親子連れ集客を強化したい
・住宅展示場イベントを探している
・地域貢献型イベントを企画したい
・SNSで話題化しやすいコンテンツを導入したい
■ 開催概要
【開催形式】
出張開催型
【対象年齢】
主に2歳～6歳
【開催時間】
30分～50分程度（ご要望に応じて調整可能）
【開催エリア】
岡山県を中心に対応
※県外開催はご相談ください
【内容】
リトミック体験／プリンセス体験／撮影タイム等
■ お問い合わせについて
参加人数・会場規模・ご予算に応じて柔軟にプログラムをカスタマイズいたします。
企業イベント、社員向けファミリーデー、商業施設イベントなどをご検討中の企業様は、お気軽にお問い合わせください。
■ 商標登録について
「プリンセスリトミック(R)」は令和7年11月に商標登録済みです。
登録第6985659号
■ お問い合わせ
【運営】
株式会社GIFT
ギフトリトミックスクール
【株式会社GIFT 代表取締役】
武田 有梨
【プリンセスリトミック(R) 代表】
はっとり まい
【公式サイト】
https://rhythmicschool.kanngakki.jp/
【Instagram】
https://www.instagram.com/giftrythmique/
【住所】
岡山県岡山市北区表町3-5-32（服部管楽器内）
【TEL】
086-238-8911
【MAIL】
giftrythmiqueschool@gmail.com