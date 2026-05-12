【企業向け】社員の家族イベント・ファミリー集客に。“プリンセス体験×音楽教育”の新感覚コンテンツ「プリンセスリトミック(R)」

株式会社GIFT

株式会社GIFTが運営するギフトリトミックスクールは、音楽教育法「リトミック」をベースにした幼児向け体験型プログラム「プリンセスリトミック(R)」の企業・商業施設向け出張開催を強化しています。

「プリンセスリトミック(R)」は、子どもたちがプリンセスになりきりながら、音楽に合わせて身体を動かし、リズム感・表現力・協調性などを楽しく育む新しい幼児教育プログラムです。

現在、社員向けファミリーデー、住宅展示場、ショッピングモール、地域イベントなどで導入が進んでいます。

■ “子どもが主役”だから、社員満足度が高い

近年、企業では「社員だけでなく、その家族にも喜ばれる福利厚生イベント」が求められています。

プリンセスリトミック(R)は、単なるキッズイベントではありません。

子どもたちがドレスを着て“特別な自分”になりきり、音楽の世界を体験することで、

・「できた！」という成功体験

・自己肯定感

・表現力

・協調性

・礼儀や姿勢

などを自然に学べる教育型エンターテインメントとして高い評価を受けています。

企業イベントに導入することで、

「子どもが本当に楽しそうだった」

「家族で参加できるイベントが嬉しい」

「会社への親近感が増した」

という声につながり、社員満足度向上にも貢献します。

■ 2026年4月開催イベントは“満席・キャンセル待ち”の大反響

プリンセスになりたい女の子はもちろん、男の子も王子様になって参加できます！

2026年4月に開催した「プリンセスリトミック(R)」イベントは満席となり、キャンセル待ちが発生するほどの大きな反響をいただきました。

当日は総勢約40名のお子さまが参加。保護者の方も含めると、会場には約100名規模の来場があり、ファミリー層を中心とした高い集客効果を実現しました。

イベント後には、

「また開催してほしい」

「子どもがずっと楽しそうだった」

「写真をたくさん撮りたくなるイベントだった」

といった声も多数寄せられ、親子で“記憶に残る体験”として高い満足度につながりました。

住宅展示場・商業施設・企業ファミリーデーなど、親子集客を重視するイベントとの相性の良さも実証されています。

■ ファミリー層集客にも強い理由

プリンセスリトミック(R)は、写真映え・SNS拡散力が非常に高いコンテンツです。

プリンセス姿での参加体験は保護者の撮影率が高く、SNS投稿による自然な認知拡大が期待できます。

また、30～50分の参加型プログラム＋撮影タイムにより、施設滞在時間アップや館内回遊にもつながります。

住宅展示場・ショッピングモール・地域イベントとの相性も抜群です。

■ “遊び”の中に教育価値を

プリンセスリトミック(R)では、

・音感・リズム感

・表現力

・礼儀や姿勢

・協調性

・自己肯定感

といった、幼児期に大切な力を「遊びながら」育みます。

ピアノの生演奏に合わせて身体を動かし、物語の主人公になりきることで、子どもたちは自然に集中し、主体的に参加していきます。

“ただ遊ぶだけではない”

“保護者が参加させたくなる”

そんな教育価値の高さも、本プログラムの大きな特徴です。

■ 過去開催実績

・RSKハウジングプラザ

・岡山トヨタ

・岡山天満屋

など、企業イベント・商業施設での開催実績があります。

■ こんな企業・施設におすすめ

・社員向けファミリーイベントを開催したい

・親子連れ集客を強化したい

・住宅展示場イベントを探している

・地域貢献型イベントを企画したい

・SNSで話題化しやすいコンテンツを導入したい

■ 開催概要

【開催形式】

出張開催型

【対象年齢】

主に2歳～6歳

【開催時間】

30分～50分程度（ご要望に応じて調整可能）

【開催エリア】

岡山県を中心に対応

※県外開催はご相談ください

【内容】

リトミック体験／プリンセス体験／撮影タイム等

■ お問い合わせについて

参加人数・会場規模・ご予算に応じて柔軟にプログラムをカスタマイズいたします。

企業イベント、社員向けファミリーデー、商業施設イベントなどをご検討中の企業様は、お気軽にお問い合わせください。

■ 商標登録について

「プリンセスリトミック(R)」は令和7年11月に商標登録済みです。

登録第6985659号

■ お問い合わせ

【運営】

株式会社GIFT

ギフトリトミックスクール

【株式会社GIFT 代表取締役】

武田 有梨

【プリンセスリトミック(R) 代表】

はっとり まい

【公式サイト】

https://rhythmicschool.kanngakki.jp/

【Instagram】

https://www.instagram.com/giftrythmique/

【住所】

岡山県岡山市北区表町3-5-32（服部管楽器内）

【TEL】

086-238-8911

【MAIL】

giftrythmiqueschool@gmail.com