単身世帯・子どものいない夫婦312名に調査!「お隣さんだったら嬉しい有名人ランキング」第1位はマツコ・デラックスさん

一般社団法人 いきいきライフ協会大宮中央

死後事務委任サービスを行っている一般社団法人いきいきライフ協会(R)大宮中央（所在地： さいたま市北区、代表：山口修、https://ikiiki-life.net/(https://ikiiki-life.net/)）は、40歳以上の単身世帯（おひとりさま）・子どものいないご夫婦（おふたりさま）312名を対象に、将来の身の回りに関する調査を実施しました。

近年、単身世帯の増加や家族構成の変化を背景に、老後や死後の備えについて考える人が増えています。特に、おひとりさまやお子様のいないご夫婦の場合、万が一の際に身の回りのことを誰に託すのか、不安を感じるケースも少なくありません。



そこで今回は40歳以上の単身世帯・子どものいないご夫婦312名に対して、将来の身の回りに関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。



※回答者の男女比は男性41％、女性59％でした。年齢層は40代が67%、50代が26.6%、60代以上が6.4%となっております。

【調査サマリー】

・お隣さんだったら嬉しい有名人ランキング第1位は「マツコ・デラックスさん」（83人）、第2位「所ジョージさん」（79人）、第3位「天海祐希さん」（78人）

・将来の『死後』のことについて心配なこと「自宅に残された家財道具や遺品の片付け」(199人)で最多。次いで「スマホやパソコン内のデータ消去」(150人)、「クレジットカードや銀行口座の解約」(148人)

・死後の片付けや各種手続きを業者に依頼する場合、どのような仕組みがあれば安心できそうか「行政や専門家団体と連携している」(130人)で最多。次いで「生前の支払額を最小限にし、死後に遺産から清算できる」(118人)、「24時間365日の緊急通報や安否確認の体制がある」(112人)

※アンケート結果を引用する場合は「引用：一般社団法人いきいきライフ協会(R)大宮中央(https://ikiiki-life.net/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

お隣さんだったら嬉しい有名人、第1位は「マツコ・デラックスさん」

「お隣さんだったら嬉しい有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「マツコ・デラックスさん」(83人)、第2位「所ジョージさん」(79人)、第3位「天海祐希さん」(78人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「マツコ・デラックスさん」と回答した方

”同じ立場で「あるある」話ができそうだから(50代女性)”

”いろいろと本音で話してくれる人のようで信頼できそうだから(50代男性)”

”男女の壁を感じることなく、様々な相談ができそうなので(50代女性)”

”深い人生観を持つ人なので、普段の何気ない話でも有意義に楽しめると思うから(40代男性)”

”見ていても清々しいくらい仰ることが正論で、きっと近くにいるとその場の皆がいい方向へ進もうとすると思うから(40代女性)”

”たまに世間話をして楽しい時間を過ごしたり、会話の中で何かハッとするような気付きを与えてくれそうだから(40代女性)”

”現実的で、裏表もないのでなんでも相談できそう(40代女性)”

「所ジョージさん」と回答した方

”何かと気にかけてくれそうだから(40代女性)”

”趣味を楽しんでいる人が隣にいたら、自分も人生を楽しめそうから(40代男性)”

”楽しく生活をしていると思うので、こちらも元気をもらえそう(50代男性)”

”相談しやすくて、何かあったらすぐ助けてくれそう(40代男性)”

”人生を楽しく生きている人なのでとても良い影響がありそうだから(40代女性)”

”気さくで趣味も多く、隣人だったら楽しそうだと思ったから(40代男性)”

”フランクで親切そうだから(40代女性)”

「天海祐希さん」と回答した方

”彼女も一人暮らしなので、自分が不安に思ってることを相談したり、一緒にご飯食べたりしたい(40代女性)”

”自立していて知的な印象があり、近すぎず遠すぎない、礼儀正しくスマートな隣人関係を築けそうだから(40代女性)”

”人との距離感の保ち方が上手な印象があるため(40代男性)”

”サバサバしていて相談しやすそうだから(40代女性)”

”静かで品のある生活をしていそうで、隣人として安心感があるため(40代女性)”

”性格がさっぱりしてそうなので気が楽だから(40代男性)”

”置かれている環境が似ているため(40代女性)”

「鈴木亮平さん」と回答した方

”親切で、頼りがいがありそうだから(50代女性)”

”いざという時に相談にのってくれそうで、人柄的にも安心感があるため(40代女性)”

”隣に住んでいたら安心感があり、頼りになりそうだから(50代女性)”

”困った時に助けてくれそうな印象があるため(40代女性)”

”誰でも分け隔てなく付き合ってくださり、隣人としていてくれたら安心だから(50代女性)”

「芦田愛菜さん」と回答した方

”誰にでも優しく、ときにはお願いごとを聞いてくれそうなイメージだから(40代女性)”

”余った手料理を持ってきてくれそうだから(50代男性)”

”常識があり、困った時に助けてくれそうだから(40代女性)”

”フレッシュ感があって、見ていて微笑ましいから(40代男性)”

「松重豊さん」と回答した方

”落ち着いた人柄で近所付き合いがしやすそうで、適度な距離感を保ちながらも困ったときにはさりげなく助けてくれそうな安心感があるため(50代男性)”

”静かな印象があり、良い距離感で付き合えそうに感じたから(60代以上男性)”

”あまり気を遣わずにお付き合いできそうなので(50代男性)”

”騒がしくなく、でも無関心でもなくちょうど心地よい距離を保ってくれそう(40代女性)”

「石田ゆり子さん」と回答した方

”ほっこりしていて癒されると同時に隣人として快く手助けしてくれそう(40代女性)”

”ふんわりした雰囲気で、会うだけで癒やされそうだから(40代男性)”

”優しく穏やかな印象で、生活リズムが合いそうだと感じたから(40代女性)”

将来の自身の「死後」について心配なこと「自宅に残された家財道具や遺品の片付け」が最多

「将来、ご自身の『死後』のことについて、心配なことは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、「自宅に残された家財道具や遺品の片付け」(199人)、「スマホやパソコン内のデータ消去」(150人)、「クレジットカードや銀行口座の解約」(148人)という結果になりました。

死後の片付けや各種手続きを業者に依頼する場合、安心できそうな仕組みは「行政や専門家団体と連携している」が第1位

「死後の片付けや各種手続きを業者に依頼する場合、どのような仕組みがあれば安心できそうですか？（複数回答可）」と質問したところ、「行政や専門家団体と連携している」(130人)、「生前の支払額を最小限にし、死後に遺産から清算できる」(118人)、「24時間365日の緊急通報や安否確認の体制がある」(112人)という結果になりました。

まとめ

今回は、40歳以上の単身世帯・お子様のいないご夫婦312名を対象に「お隣さんだったら嬉しい有名人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「マツコ・デラックスさん」でした。

率直で裏表のないイメージに加え、気軽に本音で話せそうな親しみやすさから支持を集めたようです。回答理由からは、日常のちょっとした会話や相談でも安心して話ができそうな点を評価する声が多く見られました。また、人生経験の豊富さや考え方に魅力を感じている人もいるようです。

第2位には「所ジョージさん」が選ばれました。

気さくで親しみやすいイメージに加え、自然体で人生を楽しんでいる印象が支持を集めたようです。回答理由からは、困ったときに気にかけてくれそうな安心感や、一緒にいることで前向きな気持ちになれそうと感じている人が目立ちました。

将来の自身の「死後」について心配なこととして最も多かった回答は「自宅に残された家財道具や遺品の片付け」（199人）となりました。おひとりさま・おふたりさまの子どもがいない家庭では、自分が亡くなった後に残された持ち物がどうなるのか、また、その片付けを誰が担うのか不安を感じる人が多いようです。

一方で、「スマホやパソコン内のデータ消去」（150人）や「クレジットカードや銀行口座の解約」（148人）も多く、亡くなった後に残るデータや契約関係について心配している人も少なくないことがうかがえます。

また、「孤独死」（137人）も一定数を占めており、おひとりさま・おふたりさまの子どもがいない家庭だからこそ、万が一の際に誰にも気づかれず亡くなってしまうことに不安を感じている人も多いことがわかります。

さらに、「役所への死亡届や戸籍関係の手続き」（125人）、「葬儀の段取りや火葬の手配」（112人）、「電気・ガス・水道など公共料金の解約・精算」（106人）といった回答も一定数を占めました。亡くなった後には、行政手続きから葬儀、生活インフラの解約までさまざまな対応が必要になるため、自分の死後に周囲へ負担をかけてしまうことに不安を感じている人も多いようです。

死後の片付けや各種手続きを業者に依頼する場合、安心できそうな仕組みとして最も多かった回答は「行政や専門家団体と連携している」（130人）でした。死後に関わる手続きは専門性も高いため、信頼できる団体や専門家と連携している体制に安心感を持つ人が多いようです。

次いで、「生前の支払額を最小限にし、死後に遺産から清算できる」（118人）、「24時間365日の緊急通報や安否確認の体制がある」（112人）、「入院や施設入居時の身元保証も兼ねてくれる」（111人）と続きました。死後の対応だけでなく、生前の生活支援や費用面まで含めたサポートを重視している様子もうかがえます。

また、「必要な項目だけを自由に選べるオーダーメイド契約ができる」（108人）も一定数を占めており、画一的なサービスではなく、自分の状況や必要性に合わせて柔軟に選べる仕組みへのニーズも見られました。

一般社団法人いきいきライフ協会(R)大宮中央は、行政書士としての専門知識を活かし、おひとりさま・おふたりさまに向けた死後事務委任サービスを提供しています。

同協会では、亡くなった後の葬儀や供養、遺品整理、各種手続きなどを「家族代行」としてサポートしており、身寄りが少ない方や、お子様のいないご夫婦からの相談にも対応しています。生前の不安に寄り添いながら、一人ひとりの状況や希望に合わせたサポートを行っています。

また、公正証書を活用した契約方式を採用しているほか、預かった費用は信託口座で管理するなど、安全性や透明性を重視した仕組みづくりにも取り組んでいます。さらに、死後事務費用については保険を活用した分割払いにも対応しており、まとまった費用負担に不安がある方でも利用しやすい体制を整えています。

加えて、内閣府が公表している「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に沿った運営を行っており、葬儀社や遺品整理業者などとも連携しながら、葬儀・供養・納骨・住居の片付けまで幅広く対応しています。



将来への不安を抱えながらも、誰に相談すればよいかわからず悩んでいる方も少なくありません。同協会では、そうした不安に寄り添いながら、安心して将来を迎えるためのサポートを行っています。



死後事務や身元保証について不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

■調査概要：将来の身の回りに関する調査

【調査期間】2026年4月22日～2026年4月23日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】40歳以上の単身世帯（おひとりさま）・お子様のいないご夫婦（おふたりさま）

【調査人数】312人



■会社概要

会社名：一般社団法人いきいきライフ協会(R)大宮中央

https://ikiiki-life.net/

所在地：埼玉県さいたま市北区櫛引町2-162 NYビル1階

代表理事：山口 修

事業内容:高齢者のための身元保証、 死後事務委任契約、財産管理契約、公正証書遺言、遺言執行サポート、死後の事務代行など



■本件に関するお問合せ先

会社名：一般社団法人いきいきライフ協会(R)大宮中央

代表理事：山口 修

TEL:048-871-7150