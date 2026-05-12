【2026年実態調査】企業の約70%が生成AI検索での自社表示を未確認

株式会社火燵

株式会社火燵（本社：香川県綾歌郡宇多津町、代表取締役：安部貴士）は、2026年2月～4月に自社主催ウェビナー「LLMOで差をつける内製化のすすめ方」の申込者63名を対象に、生成AI検索対策（LLMO）に関する実態調査を実施しました。ChatGPTやGeminiなどの生成AIで企業名・サービス名を調べる行動が一般化しつつある一方、企業側では「SEOは意識していても、生成AI検索対策までは手が回っていない」という声が少なくありません。今回の調査では、動画内製化の実務担当者を中心とした63名の回答から、LLMO対応の現在地と課題を可視化しました。

■ 調査結果のサマリー

【本調査の主要な発見（4点）】

1. 約70%が生成AIでの自社表示を未確認

「ほとんど確認したことがない」36%＋「今回初めて意識した」33%の合計44名

2. 情報発信の最大課題は「社内に詳しい人がいない」（33票）

制作力はあっても戦略設計・改善が機能していない

3. LLMOへの取り組み意向は「まだ判断できない」43%と「まずは内製」37%が拮抗

「やらない」ではなく「決められない」状態

4. 実施時期「未定」が78%

ただし約16%（10名）はすでに短期実施を検討中。初動フェーズに入りつつある兆候

■ 調査の背景と目的

生成AI検索（AIサーチ）が普及する中、企業のマーケティング担当者の間でLLMO（生成AI検索最適化）への関心は高まっています。しかし実際にどれほどの企業が対応に動いているのか、何が障壁になっているのかを示すデータは国内でほとんど存在していません。

株式会社火燵はLLMO・動画マーケティング支援を事業として展開しており、2026年2月～4月にかけてアドビ社主催ウェビナー登壇後の反響をもとに自社ウェビナーを開催しました。申込者の多くは動画内製化の実務担当者であり、「LLMOに関心はあるが何から始めればよいかわからない」という声が多数寄せられていました。

本調査は、こうした実務担当者層が現在どの段階にあるかを定量的に把握し、LLMO市場の「教育フェーズ」の実態を可視化することを目的として実施しました。同テーマにおける専門家向け調査として、業界の現状把握に役立てていただければ幸いです。

■ 調査概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69135/table/2_1_2b481bf41909e3887da5b24a2a1a9c0b.jpg?v=202605121051 ]

※本調査はウェビナー申込者という特定セグメントを対象とした専門調査です。市場全体を代表するものではなく、LLMO関心層の温度感を示す参考データとして活用ください。

■ 調査結果１.｜回答者の立場（n=63）

実務メンバー（26名・41.3%）と「まずは情報を整理したい」層（25名・39.7%）が全体の約81%を占め、現場実務担当者が中心の構成です。意思決定に関わる経営層・実務責任者は合計11名（17.4%）にとどまりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69135/table/2_2_eb2b57870ad1a05d3d5658db6da4aa80.jpg?v=202605121051 ]

【分析】施策を実行する立場の実務担当者が中心である一方、意思決定権を持つ層が少ない構造が確認されました。LLMOへの取り組みを組織として推進するには、現場担当者からの経営層への理解浸透が課題となっています。

■ 調査結果２.｜生成AIでの自社情報表示の確認状況（n=63）

「ほとんど確認したことがない」23名（36.5%）と「今回初めて意識した」21名（33.3%）の合計は44名・約70%にのぼり、自社のAI上での見え方を把握していない企業が大多数であることが明らかになりました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/69135/table/2_3_c4eee4e866349850e8ff2261f1a74a95.jpg?v=202605121051 ]

【分析】回答者の中心は動画制作スキルを持つ実務担当者ですが、その動画・コンテンツをAIがどう評価しているかを確認するマーケティング視点は広く欠けています。コンテンツを「作ること」と「AIに選ばれること」の間に大きなギャップが存在しています。

■ 調査結果３.｜情報発信・集客の課題（n=63、複数回答）

「社内に詳しい人がいない」が33票で最多となりました。次いで「記事や動画を作っても反応が弱い」（23票）、「何を改善すべきか分からない」（20票）と続いており、専門知識の不足と改善プロセスの欠如が課題の中心にあります。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/69135/table/2_4_f25c6998e12deb80d51354d70c27ee76.jpg?v=202605121051 ]

【分析】課題の構造は「制作力はある、しかし成果につながらない、改善方法も分からない」というものです。これは単なる制作リソースの問題ではなく、戦略設計・効果測定・改善サイクルを回すマーケティング専門知識の不足が根本原因と考えられます。

■ 調査結果４.｜LLMOへの取り組み方（n=63）

「まだ判断できない」が27名（42.9%）、「まずは内製を検討したい」が23名（36.5%）と拮抗しています。外部支援を検討する層（外部活用のみ＋内製・外部併用）は合計12名・約19%でした。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/69135/table/2_5_082720571fcbcafd2bb54479be162855.jpg?v=202605121051 ]

【分析】「まだ判断できない」の多くは、他社事例や進め方の情報が不足していることによる判断保留です。「やらない」のではなく「材料がそろっていない」状態であり、現状のLLMO市場は支援事業者にとって「教育フェーズ」にあるといえます。

■ 調査結果５.｜LLMO実施・外注の検討時期（n=63）

「未定」が49名・77.8%を占めた一方、「1ヶ月以内」「2～3ヶ月以内」の短期実施検討層は合計10名・約16%にのぼりました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/69135/table/2_6_3c401d13a16ca1308d11b0e198c79d34.jpg?v=202605121051 ]

【分析】未定が多い背景には「まず情報収集したい」「実績ある会社に依頼したい」という心理があります。ニーズがないのではなく判断材料が不足している状態であり、約16%はすでに短期実施を検討中であることから、市場の初動フェーズへの移行が確認されます。

■ 代表者のコメント

株式会社火燵 代表取締役 安部 貴士

今回の調査結果は、LLMOが企業の実務現場においてまだ自分ごとになりきっていない現状を如実に示しています。しかし、課題認識は確実に存在しており、適切な情報と道標があれば実行に移れる企業は少なくありません。弊社では「LLMOは内製化できる」という立場から、生成AI検索対策・動画マーケティング・内製化支援を一体で設計し、現状整理から実行まで伴走しています。本調査が、LLMO対応の第一歩を検討されている企業の参考になれば幸いです。

■ まとめ

本調査から、企業のLLMO対応は「理解段階から実行段階への移行の入口」にさしかかっていることが見えてきました。多くの企業が課題を認識しながらも実行に踏み出せていない最大の理由は、事例・進め方・実績情報の不足です。一方で約16%はすでに短期実施を検討しており、先行企業がリードを築き始めているフェーズにあります。動画制作能力を持ちながらもマーケティング成果につなげられていない企業にとって、LLMOはその課題を解消する有力な手段となり得ます。「作る力」と「AIに選ばれる設計」を組み合わせることが、次のフェーズへの鍵です。

■ 株式会社火燵について

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/69135/table/2_7_0406673d91b632b5f5e2a96c0cb535ce.jpg?v=202605121051 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社火燵 広報担当

TEL：0877-49-0403／

MAILフォーム：https://kotatsu.info/contact/form/

受付時間：平日10:00～17:00（土日祝除く）

※本調査はウェビナー申込者（n=63）という特定セグメントを対象とした専門調査であり、市場全体を代表するものではありません。

※本調査データを引用・転載される場合は「株式会社火燵」と出典を明記ください。