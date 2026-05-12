家具メーカーのその先へ。 マスターウォール、空間プロデュース事業を本格始動

AKASE GROUP 株式会社

AKASE GROUP株式会社（本社：岡山県、以下 当社）は、

自社家具ブランド「MASTERWAL（マスターウォール）」にて長年培ってきた

素材・構造・使い心地へのこだわりを基盤に、

空間プロデュース事業「MASTERWAL SPACE PRODUCE & DESIGN」を新たに開始いたしました。

本事業では、家具単体の提案にとどまらず、ホテル・旅館・オフィス・飲食店・商業施設などにおける空間全体の設計・構築・価値最大化までを一貫して担い、空間の“体験価値”そのものを高めることを目的としています。

背景

近年、宿泊施設や商業空間においては、単なる意匠性や機能性を超え、滞在時間の質 空間が与える心理的な印象 ブランドとしての世界観の一貫性 SNS・口コミにおける拡散力といった、体験価値の総合設計が求められる時代へと変化しています。

当社はこれらに対し、家具メーカーという立場から空間全体にアプローチすることで、従来とは異なる価値提供が可能であると考え、本事業を立ち上げました。

事業コンセプト

家具メーカーのその先へ。

家具発想で、空間の体験価値まで設計する。

MASTERWALはこれまで、無垢材家具を通じて「長く使い続ける価値」や「時間とともに深まる美しさ」を提供してきました。

本事業ではその思想を空間全体へと拡張し、空間は「構成要素の集合」ではなく

体験を設計するためのメディアであるという考えのもと、空間づくりを行います。

事業の特徴

１.家具発想による空間設計

一般的な空間設計が「空間→家具」の順で考えられるのに対し、本事業では家具（人の接点）→空間

という逆算思考で設計を行います。

素材の質感、座り心地、視線の高さ、動線設計など、人の体験に最も近い要素から空間全体を構築することで、よりリアルで説得力のある空間を実現します。

２.体験価値を最大化する空間設計

単なるデザイン提案にとどまらず、滞在導線の設計 居場所の設計（どこに座るか・どう過ごすか） 光・素材・音環境の統合設計を通じて、空間における“体験の質”を最大化します。

３.設計事務所との協業モデル

本事業では、設計事務所との協業を積極的に推進します。空間設計（建築・内装） 家具設計・製作 実装・納品を一体化することで、設計意図のブレがない空間実現を可能にします。

当社は本事業を通じて、「家具メーカー」から「ライフスタイルメーカー」への進化を目指し、新たな価値提供に挑戦してまいります。

MASTERWALについて

岡山県里庄町に自社工場を構える家具ブランド。

コンセプトは「100年後のアンティーク家具へ」。

ウォールナット無垢材をメインに使用し、素材選定から製造・梱包までを一貫して自社で行う受注生産体制を採用。

青山・銀座をはじめ全国主要都市に直営店を展開

ブランドサイト https://www.masterwal.jp/shop/default.aspx

概要

施設名

MASTERWAL SPACE PRODUCE & DESIGN

所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-9 BINO銀座2階

公式サイト

https://www.masterwal.jp/support/business/SPD

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