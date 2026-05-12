Kicker Management Company, LLC

米国を拠点とするベンチャーキャピタルのKicker Venturesは、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が実施する２０２６年度、起業家育成プログラム「J-StarX US Healthcare Breakthrough」において、米国を代表する医療機関Mayo Clinicによるイノベーションアクセラレータープログラム、Mayo Clinic Platform、Mayo Clinic Berg Innovation Exchangeと連携し、日本発ヘルスケアスタートアップの米国展開支援に取り組むことをお知らせします。

Kicker Venturesは過去2年間、JETROおよびMayo Clinic Platformとともに、J-StarX関連プログラムを通じて累計30社の日本発ヘルスケアスタートアップに対し、米国展開に向けた実践的な支援を提供してきました。今回の「J-StarX US Healthcare Breakthrough」では、これまでの支援を通じて得られた知見を踏まえ、参加企業の成長ステージや米国展開の準備状況に応じた、より実践的かつ個別性の高い支援を提供します。

プログラム概要

「J-StarX US Healthcare Breakthrough」は、メドテック、ヘルステック、デジタルヘルス分野の日本発スタートアップを対象に、米国ヘルスケア市場への参入、事業開発、規制理解、臨床現場との接点形成、資金調達、商業化戦略の構築を支援するプログラムです。（募集締切：2026年6月1日）

今回のプログラムでは、参加企業の成長ステージや米国展開の準備状況に応じて、Foundationalコースおよび、Business Developmentコースの2つのコースが設けられています。Foundationalコースでは、米国展開の初期段階にある企業に対して、米国ヘルスケア市場の構造理解、事業仮説の整理、メンタリング、米国の医療・投資・事業開発エコシステムとの接点形成を支援します。Business Developmentコースでは、より米国展開準備が進んだ企業に対して、規制、資金調達、事業開発、商業化に向けた個別集中支援を提供します。

詳細および応募方法は、JETROの公募ページをご確認ください。

Foundationalコース：https://www.jetro.go.jp/services/j-starx/foundational.html

Business Developmentコース：https://www.jetro.go.jp/services/j-starx/business_development.html

Kicker Venturesの支援内容

Kicker Venturesチームは、米国の医療・ヘルスケア領域における20年以上の投資・事業開発経験を活かし、米国市場で事業を成長させるために何が求められるのかを、投資家・事業開発の視点から支援します。また、日本発スタートアップが持つ技術や事業の強みを理解したうえで、米国市場で求められる事業仮説の構築、投資家・顧客との対話、実装に向けた検証プロセスなど、実践的な支援を提供します。具体的には、参加スタートアップに対して以下の支援を提供します。

- 米国市場参入戦略の立案・検証- 投資家・事業会社視点からの事業仮説のブラッシュアップ- 米国市場で検証すべき顧客・臨床・事業開発仮説の明確化- ピッチ準備・資金調達戦略の構築- 医療機関・保険者・事業会社との連携可能性の整理- 米国展開に向けたゴール設定と実行アクションの設計

Kicker Venturesは今回のプログラムを通じて、日本発の優れたヘルスケア技術やサービスが米国、そしてグローバル市場で事業展開を進めていけるよう、戦略構築と実行を支援してまいります。

代表コメント

Kicker Ventures Founder & Managing Partner 清峰正志

日本には、世界に通用し得る優れた医療AI、医療機器、テックバイオ、デジタルヘルスのスタートアップが数多く存在します。一方で、米国ヘルスケア市場は、規制・保険償還・臨床現場・販売チャネル・資金調達のすべてが複雑に絡み合う、非常に難易度の高い市場でもあります。

過去2年間のJ-StarX関連プログラムを通じて、私たちは累計30社の日本発ヘルスケアスタートアップの米国展開を支援してきました。その中で改めて感じたのは、米国市場に挑戦するためには、誰と会うかだけでなく、何を検証し、何を証明し、次にどのアクションにつなげるかを明確にし、小さくても具体的な実績を積み上げていくことが重要だということです。米国を拠点に投資活動を行うVCとして、スタートアップが投資家、医療機関、事業会社とどのように対話し、事業化に向けて何を示すべきかを、実践的な視点から支援していきます。

今回の「J-StarX US Healthcare Breakthrough」では、これまでの学びを踏まえ、参加企業ごとの課題に応じた、より実践的で個別性の高い支援を提供していきます。Mayo Clinic Platform、Mayo Clinic Berg Innovation Exchangeと連携し、日本発のヘルスケアイノベーションの米国展開に向けて、仮説検証から事業化までを支援できることを大変光栄に思います。日本のスタートアップが世界で活躍し、医療現場や患者さんに届く大きなインパクトを生み出していけるよう取り組んでまいります。

J-StarX US Healthcare Breakthroughについて

J-StarXは、JETROが実施する海外における起業家等の育成プログラムです。「J-StarX US Healthcare Breakthrough」は、メドテック、ヘルステック、デジタルヘルス分野の日本発スタートアップを対象に、米国市場参入に必要な知識、ネットワーク、事業開発機会、専門家支援を提供するプログラムです。FoundationalコースおよびBusiness Developmentコースの2つのコースを通じて、参加企業の成長ステージや米国展開準備状況に応じた支援を行います。

Kicker Venturesについて

Kicker Venturesは、米国を拠点とするグローバル・ベンチャーキャピタルです。ヘルスケア、ライフサイエンス、AI、デジタルヘルス、医療アクセスの改善に取り組むアーリーステージ企業を中心に投資・支援を行っています。起業家、医療機関、研究者、事業会社、投資家をつなぐベンチャープラットフォームとして、革新的な医療技術が実社会で実装されるための支援を展開しています。



Email：info@kickerventures.com

Website：https://www.kickerventures.com/





