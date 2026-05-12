【池の藻対策】入れるだけで防藻効果が持続。魚がいる池にも使える、徐放性殺藻剤が登場。

新日本化成株式会社

新日本化成株式会社（千葉県市原市、代表取締役：岩月友洋）の池・水景施設向け徐放・持続性殺藻・防藻剤「アクアガード・ゲルタイプ」。海藻由来の天然成分（アルギン酸）を使用して出来たゲルカプセルが、水中でゆっくりと有効成分を放出し、一度の設置で数ヶ月にわたって藻の発生を抑制します。塩素系薬品を一切使用していないため、鯉などの魚が生息する池にも安心してご使用いただけます。

製品詳細 :https://www.nj-c.co.jp/pool/aqua/gel/

「また藻が生えた…でも正直、毎回の散布は面倒で」─そんな現場の本音から生まれた製品

池や水景の藻対策において、液体や粉末タイプの殺藻剤を定期的に散布している現場は多くあります。しかし「効果がすぐ切れる」「毎回の投入が手間」「魚への影響が心配で強い薬は使えない」といった悩みが、ゴルフ場や公園の管理担当者から長年挙がっていました。

アクアガード・ゲルタイプは、こうした現場の声に応えて開発された製品です。有効成分を内包したゲルカプセルが水中でじわじわと溶けだす「徐放性」の仕組みにより、設置してから効果発現まで2週間～1ヶ月、その後は夏場で約3ヶ月、条件によっては最長6ヶ月にわたって防藻効果が持続します（自社調査による）。ネット袋に入ったゲルを付属のロープで池の外周に固定するだけ、頻繁な散布作業は不要です。

製品の特長

1. 効果が3～6ヶ月持続─頻繁な散布が不要（※）

ゲルカプセルがゆっくりと有効成分を放出し続けるため、設置してからの効果持続期間は夏場で約3ヶ月、条件によっては最長6ヶ月（自社調査による）。液体や粉末タイプのような定期散布の手間がかかりません。水温によって徐放量が自然に変化する特性を持ち、通年使用が可能です。

※環境により効果発現までの期間や持続期間は異なります。

2. 魚がいる池でも安心して使える

海藻由来の天然成分「アルギン酸」を使用して、有効成分をゲル化しています。塩素系薬剤を一切使用していないため、環境への負荷が低く、鯉などの魚が生息する池でも、適正量を守れば安全に使用できます。塗装面へのダメージも少なく、人工池や水景施設にも適しています。

3. 設置も撤去もシンプル─付属ロープで固定するだけ

ネット袋に入ったゲルカプセルを付属の固定用ロープで池の外周に設置するだけ。複数個使用する場合はできるだけ均等に分散させることで、効果が池全体に広がります。交換時はネット袋ごと回収できるため、後片付けも手軽です。特別な機器や専門知識は一切不要です。

4. 雨の後も効果が戻る─徐放性だから安定した管理が可能

雨で一時的に薬剤が薄まっても、徐放性のゲルが継続して有効成分を放出するため、再び効果を発揮します。屋外の水環境でも安定した管理が可能です。

ゲルタイプ vs 液体タイプ（FSX-1）─何が違う？

アクアガード・シリーズには用途に合わせて複数のタイプがあります。「急いで藻を除去したい」ならFSX-1（液体）、「長期間・手間なく管理したい」ならゲルタイプが最適です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162590/table/5_1_358748c9b21888b3326cfdb1b0b76c4a.jpg?v=202605121051 ]

※自社調査による。使用環境により効果は異なります。

こんな場所・シーンにおすすめ

● ゴルフ場の池（人工池を含む）─ コース景観を美しく保ちながら、広い水面を少ない手間で長期管理したい方に

● 公園・庭園などの水景施設 ─ 観光客や来園者に美しい水辺を見せたい公共施設・観光地の管理担当者に

● 錦鯉・金魚が泳ぐ庭池・観賞池 ─ 大切な魚を傷つけず、池の美観を年間を通じて維持したい方に

● 施設管理者・清掃業者 ─ 複数箇所を管理しており、現場ごとの作業負担を下げたい方に

新日本化成株式会社 アクア事業部 露崎部長

「池の藻対策に悩む現場の声を長年聞いてきた中で、最も多かったのが『効果が続かない』『管理が手間』という声でした。液体タイプの殺藻剤は即効性がある一方、効果の持続期間が短く、頻繁に投入し続けなければならないという課題がありました。アクアガード・ゲルタイプは、一度設置するだけで数ヶ月効果が持続します。塩素を使わないため魚のいる池にも使えるという点も、多くのお客様から評価をいただいています。ゴルフ場や公園など、広い水景を管理されている現場の方々にぜひ一度試していただきたい製品です。」

製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162590/table/5_2_914b9d662bcc1116ad6c61a1122b89e8.jpg?v=202605121051 ]

※環境により効果発現までの期間や持続期間は異なります。

お問い合わせ・詳細はこちら

製品詳細：https://www.nj-c.co.jp/pool/aqua/gel/

シリーズ全般：https://www.nj-c.co.jp/pool/aqua/

お電話：0436-25-2300

担当者：アクア事業部 露崎

資料請求も承っております。専門スタッフが丁寧に対応いたします。

詳細を見る :https://www.nj-c.co.jp/pool/aqua/gel/

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/162590/table/5_3_c0afb8da8bced525af27f9271b22c899.jpg?v=202605121051 ]