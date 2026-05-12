日本一の焼きいも屋をプロデュースしたクリエイターが手掛ける【塩チーズ 背徳の芋けんぴ ‐國黄‐】がパッケージ刷新

株式会社IGA FOODS

株式会社IGAFOODS（本社：神戸）は、人気商品【塩チーズ 背徳の芋けんぴ ‐國黄‐】のパッケージデザインを刷新し、順次切り替えを開始いたします。

本商品は、さつまいもの自然な甘さに、塩味とチーズのコクを掛け合わせた【背徳感のある美味しさ】が特徴の商品です。催事販売やPOP UP SHOP、SNSを中心に話題を集め、多くのお客様からご好評をいただいております。

今回のリニューアルでは、“思わず手に取ってしまう直感性”と“クラフト感”をテーマに、商品の魅力がより視覚的に伝わるデザインへと刷新いたしました。

■パッケージ刷新の背景

これまでの和を基調としたデザインは、本格感や品質の高さを表現するものでしたが、商品の味わいをより直感的に伝えるという点において、さらなる進化の余地がありました。

催事販売においては、試食をきっかけに購入されるケースが非常に多く、試食後の購入率は8割を超えるなど、味そのものへの評価の高さが際立っています。

その一方で、「食べると美味しいが、見た目だけでは魅力が伝わりきらない」という課題もあり、この高い評価を“視覚だけでも伝わる形”へと進化させるべく、今回のパッケージ刷新に至りました。

■新パッケージの特徴

新デザインは、日本酒のラベルを想起させる構成を取り入れ、伝統と品格を感じさせるビジュアルに仕上げました。

中央に力強く配置された商品名と、エンブレム調のデザインにより、クラフト感と高級感を両立。

和の要素を残しながらも、「SALT & CHEESE」の表記を前面に打ち出すことで、味わいを直感的に伝える設計としています。

また、黒と黄色のコントラストによって、チーズの濃厚さと“背徳感”を視覚的に表現し、従来の土産菓子の枠を超えた“日常的に楽しめるクラフトスナック”としてのブランド価値を強化しました。

■商品について

塩チーズ芋けんぴ ‐國黄‐ は、厳選したさつまいもを使用し、カラッと揚げた芋けんぴに独自の製法で塩とチーズを組み合わせた商品です。

一口目に広がる塩味とチーズのコク、その後に追いかけてくるさつまいものやさしい甘さが特徴で、「一度食べたら止まらない」と多くのお客様から支持を集めています。

使用する油にもこだわり、米油・なたね油・パーム油の3種類を独自にブレンド。さつまいも本来の風味を損なうことなく、香ばしく軽やかな食感を実現しています。

さらに、常に新しい油を継ぎ足しながら使用することで、揚げたてのような香ばしさと後味の良さを維持。熟練の職人が、その日のさつまいもの状態に合わせて温度や揚げ時間を細かく調整し、最適な状態で仕上げています。

詳細を見る :https://igafoods-ec.com/

■今後の展開

今後は、本商品のさらなる販路拡大に加え、催事販売・POP UP SHOPの強化、ならびに新フレーバー展開も視野に入れ、ブランドとしての成長を加速してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社IGAFOODS

所在地：兵庫県神戸市灘区森後町2丁目1番地9号3F

事業内容：食品の製造・販売・卸

【お問い合わせ先】

担当：坪井

メール：igafoods8000@gmail.com

※日本一 さつまいも博で開催される全国焼きいもグランプリ2020年、2023年、2024年のグランプリを受賞した店舗をリブランド＆プロデュース 店舗名の商標は株式会社IGAFOODSが所有しています。