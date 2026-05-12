現場で働く人の手荒れを予防！完売の人気商品を大幅増産。「ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト」、ご好評につき再販売が決定！

ユニソル株式会社

ユニソル株式会社（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：古里 龍平）は、2026年1月1日に「ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト」を発売いたしました。発売後、予想を上回るご好評を受けて完売となっておりましたが、この度再販売が決定いたしました。

ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト

工場をはじめとする製造現場では、日々の作業に伴う手荒れや手の汚れは常に避けられない問題であり、多くの作業者が慢性的な悩みとして抱えています。一方で、こうした課題は「仕方のないもの」として受け止められることが多く、これまで十分な対策や予防策が講じられてこなかったという実情がありました。近年、従来は個人のセルフケアに委ねられていたこのような事象は、労働安全衛生の観点で企業が向き合うべき課題となりつつあります。

2026年1月に発売した「ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト」は、作業前に手に塗り込むことで皮膚にバリア（保護膜）を形成し、手荒れ、汚れ・臭いの付着、擦りむけを予防します。無香料かつ無着色で保湿成分が含まれており、しっとりとした使用感の商品です。

一般的なハンドクリームは「アフターケア（事後措置）」の製品ですが、本製品は刺激物が皮膚へ浸透するのを防ぐ「予防（事前措置）」の製品で、手荒れが深刻になる前の予防策として使用いただけます。また、使用後に手洗いや作業を行っても、数時間の効果が持続します。

この度、2026年3月に本商品がご好評につき完売したことを受けて、5月中旬から再販売することが決定いたしました。大幅に商品を増産し、入荷は5月13日頃を予定しております。

また、ギガ・セレクションでは本商品の発売を記念して、2026年1月1日から商品を3本購入いただくと1本サービスとなるキャンペーンを、全国の機械工具商・ECサイトにて開催しております。キャンペーン期間は2026年3月31日までを予定しておりましたが、商品の再販売に伴い2026年6月30日まで延長いたします。※一部機械工具商・ECサイトではキャンペーン対象外となります

ぜひこの機会に、現場のお悩みを解決する新たな選択肢として、本商品をお試しください。

「ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト」商品概要

■製品名：「ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト」

■価格（希望小売価格）：

GSGP200（200ml）：4,300円（税別）／GSGP500 (500ml)：8,500円（税別）

■販売場所：全国の機械工具商、ECサイト

■発売日：2026年1月1日

■特長：

1. 手荒れ、汚れ・臭い、擦りむけの予防に効果を発揮

作業前に皮膚に塗布することで、スキントラブルを予防。

2. バリア（保護膜）を作って手肌を保護

水、洗剤、油、汚れなどの刺激物が皮膚へ浸透するのを防止。

3. 無香料・無着色で、ニオイやベタつきのない心地よい使用感

保湿成分も含まれており、しっとりとした付け心地。

■製品仕様：

【成分】水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、他（詳細はパッケージに記載）

【サイズ】Φ50 x H175mm / Φ65 x H220mm

【重さ】約0.24kg / 約 0.57kg

【使用期限】未開封かつ適切な保管条件下において製造から3年間

■詳細URL：

https://www.unisol-corp.com/original_brand/gigaselection/products/category_08/giga_protect/

「ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト」発売記念キャンペーン概要

■対象商品：「ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム ギガプロテクト」

GSGP200 (200ml) 、GSGP500 (500ml)

■キャンペーン内容：

3本ご購入につき1本サービス

・同サイズ3本ご購入時：同サイズを1本サービス

・サイズ混合で3本ご購入時：200mlを1本サービス

■キャンペーン期間：2026年1月1日～2026年6月30日

■詳細URL：

https://www.unisol-corp.com/dcms_media/other/%E2%98%85giga_protect_campaign%28%E6%9C%80%E7%B5%82%29.pdf

「ギガ・セレクション」について

ユニソル株式会社が展開するプライベートブランド「ギガ・セレクション」は、“ユニーク・ハイクオリティ・リーズナブル”をコンセプトに、高品質な製品をお手軽な価格で提供するとともに、他にはない独創的なコンセプトの製品を取り揃え、多くのユーザーに選ばれ続けています。

ユニソル株式会社について

ユニソル株式会社は、2026年1月に「株式会社ジーネット」と「株式会社マルカ」を統合して設立した新会社です。産業機械、機器・工具、エンジニアリングに関する深い知見を組み合わせた唯一無二のソリューションを提供し、お客様の課題を解決します。「『その手があったか』を、次々と。」をスローガンに、感動して頂けるようなソリューションをお客様、社会に届けてまいります。

【ユニソル株式会社 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/

【ギガ・セレクション 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/original_brand/gigaselection/

【ギガ・セレクション 公式X】https://x.com/giga_selection

【ギガ・セレクション 公式Instagram】https://www.instagram.com/giga_selection/

【ギガ・セレクション 公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@gigaselection

【ギガ・セレクション 総合カタログ】https://unisol.meclib.jp/library/books/gigaselection/book/index.html