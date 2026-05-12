【美容医療業界への新サービス】美容クリニック経営の「羅針盤」となるトータルサポート『CLINIC COMPASS』を提供開始

株式会社LiberateBeauty

クリニケア株式会社（代表取締役：多紀澤友治）と株式会社LiberateBeauty（代表：真山綾美）は、美容クリニックの経営をデータ分析とオペレーション改善の両軸から支援する共同プロジェクト『CLINIC COMPASS』を開始いたしました。本サービスは、マーケティングと院内運用の分断を解消し、「全体最適」による持続的なクリニック成長をサポートします。

■ サービス提供の背景：競争激化の時代に求められる「全体最適」

近年の美容医療業界は成長産業である一方で、クリニックの急増による競争激化、広告費の高騰（SEOやSNSの効果減少を含む）、さらには人件費の高騰や採用難易度の上昇など、多岐にわたる課題に直面しています。

これまで多くのクリニックでは、「集客のみを最適化する」「施術品質だけを上げる」といった「部分最適」の施策が行われがちでした。しかし、どれだけ集客を強化しても、院内の体制や初診時の体験が整っていなければ成約やリピートには繋がりません。持続的な成長のためには、マーケティング（集客サイド）とクリニック運用（現場サイド）が同じ目標を共有し、点ではなく「線」で繋ぐ『全体最適』の戦略が不可欠です。

■ 『CLINIC COMPASS』とは

「CLINIC COMPASS」は、美容クリニック経営の「羅針盤」として、正しい方向へ導くためのトータルサポートサービスです。10年以上にわたり自由診療の医療マーケティングとデジタル領域を横断して支援してきたクリニケア株式会社・多紀澤氏の知見と、現場に根ざした人材育成やクリニック運用支援に強みを持つ株式会社LiberateBeauty・真山氏のノウハウを掛け合わせ、初回成約率・リピート率を最大化させる仕組みづくりを提供します。

■ 主なサービス内容：初回リサーチ＆レポート

クリニックが抱える課題を浮き彫りにするため、アクセスログデータとカルテデータを用いて、集客から成約、リピートに至る全領域を横断的に分析します。 売上、成約率、既存率、LTVなどの重要KPIを可視化し、クリニックごとの傾向やボトルネックとなっている改善点をまとめたレポートをご提供いたします。その後、見えてきた課題を解決するための実践的な「サポートプラン」もご用意しております。

■ 無料経営診断のご案内

本サービスの提供開始に伴い、デジタルマーケティングと院内オペレーションの両面からクリニックの課題を診断する「無料経営診断」を実施しております。 「最適なマーケティングがわからない」「初回成約率を上げたい」「リピーターが定着しない」など見えてきた課題を解決するための実践的な「サポートプラン」もご用意しております。ぜひお気軽にご活用ください。

▶ 無料経営診断はこちら(https://clinic-compass.clinicare.tech)

■ 代表コメント

クリニケア株式会社 代表取締役

多紀澤 友治（美容クリニックCMO歴10年以上）

美容クリニックの成長には、広告やWeb施策だけでは限界があります。どれだけ集客しても、来院後の体験や院内の受け皿が整っていなければ、売上やリピートにはつながりません。CLINIC COMPASSでは、外部マーケティングと院内オペレーションを分断せず、データをもとに重点KPIを定め、成果につながる改善を継続していきます。

株式会社LiberateBeauty 代表

真山 綾美（美容医療業界歴16年 カウンセラー/マネージャー）

美容クリニックの現場では、スタッフ一人ひとりの接遇、カウンセリング、患者様への向き合い方が、成約率やリピート率に大きく影響します。現場の感覚や経験を大切にしながら、データと組み合わせることで、より再現性の高い改善支援を行ってまいります。

■ 会社概要

会社名：クリニケア株式会社

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-1 井門美竹ビル2F

代表者：代表取締役 多紀澤 友治

事業内容：美容医療クリニック向けマーケティング支援、LINE/CRM支援、データ分析、システム開発支援

ホームページ：https://clinicare.co.jp/

会社名：株式会社LiberateBeauty

代表者：代表 真山 綾美

事業内容：美容クリニック向け人材育成、院内オペレーション改善、カウンセリング支援、接遇改善支援

ホームページ：https://liberatebeauty.co.jp/

■ 会社情報 / お問い合わせ先

株式会社LiberateBeauty

E-mail：press@liberatebeauty.co.jp

ホームページ：https://liberatebeauty.co.jp/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/liberate___beauty/

公式LINE：https://lin.ee/tKFMoNv