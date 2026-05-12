株式会社Next IWATE、「三陸宮古オフィス（デジタル・DX共創センター）」を開設

株式会社Next IWATE

株式会社Next IWATE（本社：岩手県一関市、代表取締役CEO：上野裕太郎）は、2026年3月19日に宮古市と締結した包括連携協定および立地協定に基づき、2026年5月11日に、「三陸宮古オフィス（デジタル・DX共創センター）」を開設いたします。

本拠点は、三陸地域における地域企業支援、人材育成、デジタル・DX推進、産学官連携等の取り組みを推進する新たな共創の拠点として機能いたします。

開設の背景

弊社は、「次の岩手、日本を担う一役に」という理念のもと、一関本社を中心として県内外の地域課題解決に向けた事業を展開してまいりました。

そのような中、2026年3月19日に、弊社代表取締役CEO上野裕太郎の地元でもあります、宮古市との包括連携協定および立地協定を締結し、三陸地域における新たな拠点整備および地域共創の推進を発表いたしました。

今回開設する「三陸宮古オフィス（デジタル・DX共創センター）」は、その取り組みを具体的に推進する拠点として開設するものです。

地域企業への伴走支援やデジタル活用支援、人材育成、教育機関との連携などを通じ、三陸地域における新たな価値創出を目指してまいります。

三陸宮古オフィス概要

名 称：三陸宮古オフィス（デジタル・DX共創センター）

開設日：2026年5月11日

所在地：〒027-0084

岩手県宮古市末広町8番4号 小山田電業駅前ビル301号室

アクセス：宮古駅より徒歩2分

今後の展開について

今後は本拠点を起点として、

- 地域企業支援- DX・デジタル活用支援- 人材育成- 教育機関との連携- 地域内外の共創推進

など多様な取り組みを展開していき、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

また、宮古オフィスをはじめとした各拠点における採用情報や募集職種等を掲載するリクルートページにつきましても、後日公開を予定しております。

当社では現在、宮古オフィスに限らず、各地域における事業拡大および共創プロジェクト推進に伴い、人材採用を強化しております。

地域課題解決やDX推進、教育・人材育成、地域共創に挑戦したい方々との接点をさらに拡大し、多様な人材との共創体制構築を進めてまいります。

株式会社NextIWATEについて

株式会社Next IWATEは、「次の岩手、日本を担う一役に」を理念に掲げ、地域企業、自治体、教育機関、学生、金融機関等と連携しながら、地域課題の解決および次世代人材の育成に取り組む民間型シンクタンクです。

現場主義と共創の姿勢を軸に、地域に根ざした伴走支援を通じて、構想段階にとどまらない社会実装を見据えた実践的なプロジェクトを数多く展開しています。単なる提言やコンサルティングに留まらず、地域の多様なプレイヤーと協働しながら、成果創出までを共に担う「共創のための伴走支援」を強みとしています。

教育・人材・事業・政策が有機的に連動する総合的な支援モデルにより、地域における新たな挑戦を加速させるとともに、持続可能な地域社会の実現に貢献しています。

地域の未来を共に描くパートナーとして、Next IWATEは現場に寄り添い、その一歩先を共に歩み続けます。

会社概要

社名：株式会社Next IWATE

代表：代表取締役CEO 上野 裕太郎

設立：2025年（令和7年）7月15日

所在地：岩手県一関市萩荘字高梨南方114-4

事業内容：学校・教育機関支援、学生支援、企業支援、自治体支援、金融機関支援、商工会議所・商工会・その他団体支援

URL：https://nextiwate.co.jp/(https://nextiwate.co.jp/)

関連リンク- 株式会社Next IWATE｜岩手県宮古市と株式会社Next IWATEが包括連携協定を締結 ―地域企業の伴走支援・人材育成を通じて三陸地域の産業活性化を推進―(https://nextiwate.co.jp/news/20260319)- PR RIMES ｜株式会社Next IWATEと岩手県宮古市が立地協定および包括連携協定を締結―地域企業の伴走支援・人材育成を通じて三陸地域の産業活性化を推進―(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000166695.html)