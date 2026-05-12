日本最大級の 学生×企業 エシカルイベント「ETHICAL CAMPUS 2026」5月17日（日）開催

株式会社ミラサス

株式会社ミラサス（本社：東京都中央区京橋2-2-1／代表取締役：堀澤 憲己、以下「当社」）は、2026年5月17日（日）、有明セントラルタワーホール＆カンファレンス（東京都江東区有明3-7-18）にて、社会課題やボランティア活動に取り組む大学生・高校生と企業が一堂に会する、学生日本最大級のエシカルイベント「ETHICAL CAMPUS（エシカルキャンパス） 2026」を開催いたします。

開催概要

【イベントページ】https://event.mirasus.jp/ethicalcampus2026(https://event.mirasus.jp/ethicalcampus2026)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101573/table/12_1_8d622ae326959215c9d5d0d6898e8b8c.jpg?v=202605121051 ]

近年、環境問題や国際支援、格差、貧困、フードロス、ジェンダーなどさまざまな社会課題への関心が高まる中で、全国の数多くの学生団体が課題解決を目指し、ボランティアや支援活動を展開しています。しかしながら、こうした活動が十分には知られていないのが現状です。



「ETHICAL CAMPUS 2026」は、

1.若者の活動や取り組みを社会に広く発信し、社会と学生との架け橋を築く

2.学生間や学生と企業間の連携や協力をさらに生み出す

3.学生が互いに学び合うことで視野を広げ、社会貢献に向けた取り組みを深める

この3点を目指して開催いたします。



社会活動に取り組む学生団体100団体以上が集結。当日は、各団体によるブース出展やプレゼンアワード、ワークショップのほか、りそなホールディングスと大学生による共創プロジェクトの中間発表、セブン＆アイ・ホールディングスと学生団体リーダーによるパネルトークセッション、青山商事とのコラボによるエシカルファッションショーなど学生と企業が共に創り上げるイベントとなります。

注目プログラム



１. 社会課題に取り組む100超の学生団体によるブース出展

本イベント最大の特徴として、環境・国際支援・貧困・ジェンダー・フードロスなどさまざまな社会課題に取り組む大学生・高校生の団体が100団体を超えてブース出展します。ポスターや成果物の展示・発表、ワークショップなどを通じて、来場者や企業担当者との対話の場を創出します。

２. 学生団体プレゼンアワード

予選を勝ち抜いた5団体による決勝プレゼンテーションを開催します。各団体が社会課題の解決に向けた活動や取り組みを発表し、独創性・実現可能性・社会貢献度などを総合的に審査のうえ、最優秀賞や企業賞を決定します。

３. りそなグループと大学生による共創プロジェクト 中間発表＆ブース出展

りそなグループと大学生が協力して環境課題の解決に挑む、りそな×大学生「共創プロジェクト」の中間発表を実施します。2025年秋に始動した本プロジェクトの進捗・成果と今後の展望を発表するほか、ブース出展を通じて来場者との交流も行います。学生と企業が本気で向き合う産学連携のリアルな現場をぜひご覧ください。

共創プロジェクト 定例会の様子

４. セブン＆アイ・ホールディングス×学生団体リーダー パネルトークセッション

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス サステナビリティ推進室の担当者と、各分野の社会課題に取り組む学生団体リーダーが登壇するパネルトークセッションを開催します。企業と学生が対等な立場で社会課題や持続可能な未来について本音で語り合います。

昨年開催した同社と大学生との座談会・ピッチイベントの様子

５. 青山商事×大学生コラボ エシカルファッションショー

「洋服の青山」「SUIT SQUARE」などを展開する青山商事株式会社と大学生がコラボレーションし、エシカル（倫理的・環境配慮）なファッションをテーマにしたファッションショーを開催します。サステナブルな素材・製品を活用したコーディネートを大学生自らがモデルとして披露し、エシカルファッションの可能性を広く社会に発信します。

社会課題・ボランティアに取り組む100超の学生団体が集結

エシカルファッションショーに向けた事前ミーティングの様子

出展団体の一部を下記にご紹介いたします。

● 明治大学 ボランティアサークルSHIP

「つながりで生活を築く」を理念に、国内外派遣、地方創生、子ども食堂、フリーマーケット出店など幅広い活動を展開。定期活動のチーム制や企業・NPOを招いたワークショップ、季節ごとの合宿など、ボランティアを「挑戦しやすく」「楽しみながら」学ぶ環境を整備している。

● 法政大学 キャンパス・エコロジー・フォーラム

「真面目なことを、みんなで楽しく面白く！」をモットーに、里山保全活動や棚田活動、学祭中のゴミ分別、ビオトープづくり、地域イベントの運営支援など、環境や地域に根ざした多様なボランティアを実施。

● 成城大学 エシカル研究会

成城大学 エシカル研究会は、2024年に設立した、環境・社会問題に対して取り組む成城大学公認団体。プラントベースと3Rを主軸とし、地域・環境・社会に「やさしい」をテーマにアイデアを出し合いながら、楽しい活動を展開する。

● 早稲田大学 環境ロドリゲス

「学生が主体となって、多様なアプローチから環境問題の解決に貢献する」を理念とし、教育、商品開発、地域活性、海、山、キャリアなど6つの領域で活動。新たな分野を創設するなど、学生主体の自由な発想で環境課題に取り組む。

● 上智大学 Givers

2022年に設立され、中南米エルサルバドルへの教育・衛生支援を軸に活動。動物保護や子ども支援など多角的なボランティアを展開。約140名のメンバーが所属し、国内外で「未来」を支える活動を続ける。

● 学生団体おりがみ

「オリンピック・パラリンピックを学生みんなで盛り上げよう」の頭文字から名付けられた学生団体。現在は「『おもしろそう』から始まる共生社会」を理念に掲げ、80大学400名以上のメンバーが文化・環境・スポーツ・国際・福祉・教育の6分野で幅広いボランティア活動を展開。学生の好奇心を社会課題につなげ、新たなプロジェクトを生み出している。

協賛企業

株式会社りそなホールディングス

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

青山商事株式会社

株式会社パシフィックネット

ブラザー販売株式会社

ロクシタンジャポン株式会社

キリンビバレッジ株式会社

河田フェザー株式会社

味の素AGF株式会社

株式会社スワン

株式会社CS日本

アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社、その他（順次公開予定）

※一部協賛企業（順不同）

一部協賛企業によるブース出展もあります。

※協賛企業は現時点での情報です。最新情報はイベントページをご確認ください。

ETHICAL CAMPUS 2026 スペシャルアンバサダーのご紹介

木原さん・そらジロー

天気予報でおなじみ、木原さんとそらジローがスペシャルアンバサダーとして『ETHICAL CAMPUS 2026』の応援に駆けつけます！環境や防災活動をテーマにしたスペシャルステージや写真撮影会も実施予定！

末吉 里花 様

一般社団法人エシカル協会代表理事

慶應義塾大学総合政策学部卒業。TBS系『世界ふしぎ発見！』のミステリーハンターとして世界各地を旅した経験を持つ。2015年にエシカル協会を設立。講座や講演、政策提言、教科書執筆などを通じて、エシカルの考え方やエシカル消費の普及啓発に取り組んでいる。中央環境審議会委員、消費者教育推進会議委員、日本ユネスコ国内委員会委員など、政府政策検討委員や企業・自治体などのアドバイザーを務める。慶應義塾大学環境情報学部特別招聘准教授（非常勤）。

河野 竜二 様

一般社団法人アースデイ東京事務局長/合同会社LIFE DESIGN VILLAGE代表

1981年生まれ、湘南在住。教育業界で10年勤務後、東日本大震災を機に独立し、LIFE DESIGN VILLAGEを設立。湘南特化の職業紹介「湘南WorK.」、援農コミュニティ「ニュー農マル」、古民家宿「koyurugi stay」など地域事業を展開。2018年よりアースデイ東京事務局長。環境省事業やTOKYO OUTDOOR SHOW環境エリア統括にも携わり、持続可能な社会づくりに取り組む。

昨年イベントの様子

昨年開催の「ETHICAL CAMPUS 2025」では、およそ30大学・70超の学生団体、800名以上が参加。今年は規模を拡大し、100超の学生団体と約1200名が参加予定。

株式会社ミラサスについて

サステナビリティ特化メディア『MIRASUS』：https://mirasus.jp/(https://mirasus.jp/)

株式会社ミラサスは、SDGs・エシカル・サステナビリティに関する分野に特化して、ウェブメディア運営や各社PR支援、イベント主催・運営サポートを行っています。PR支援に関しては、メディア掲載・ブランド立ち上げ支援・広告配信・オウンドメディア構築・SNS運用代行などが対応可能です。誰一人取り残さない持続可能な未来に向けて、大手企業から中小企業まで幅広くサステナブルな取り組みを応援します。

【会社概要】

会社名：株式会社ミラサス

URL：https://mirasus.co.jp/

事業内容：メディア事業・制作事業・広告代理業・イベント事業

所在地：東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン3階

代表者：代表取締役 堀澤 憲己

設立：2021年6月

お問い合わせページ：https://mirasus.jp/contact