太陽光発電所に“ヤギ”を放牧、草刈機の使用を抑制へ

株式会社インテレクト

株式会社インテレクト（本社：東京都中央区京橋、代表取締役社長：金丸直幹、以下当社）は、当社が宮城県栗原市で運営管理（O&M）を行う太陽光発電所において、近隣企業である有限会社協和特殊（本社：宮城県栗原市、以下近隣企業）と連携し、ヤギの放牧による草刈りの取り組みを開始しました。

太陽光発電所内で放牧されるヤギの様子（宮城県栗原市）

本取り組みは、冬季における飼育用の青草不足という課題を抱える近隣企業に対し、発電所内の草地を放牧地として提供することで実現したものです。発電所の草刈りと近隣企業の課題解決を同時に実現する、新たな地域連携のかたちです。

対象となる発電所の面積は約18,000平方メートル で、ヤギ（子ヤギを含む）8頭を放牧しています。ヤギによる草刈りは、草刈機の稼働を抑制することで燃料消費の削減、CO2排出の低減、騒音の抑制につながり、環境負荷の低減に寄与します。また、作業の効率化や安全性の向上にもつながる持続可能な運営手法として期待されています。

ヤギの放牧による除草

今後の展望

当社は、再生可能エネルギーの普及にとどまらず、地域社会と共生する発電所運営を重要なテーマと位置づけています。本取り組みを通じて、SDGsが掲げる「気候変動対策」および「地域共生」の実現に貢献していきます。今後は、本モデルの他発電所への展開も視野に入れ、環境価値と事業性を両立する新たな発電所運営モデルの確立を推進してまいります。

企業情報

【会社概要】

会社名：株式会社インテレクト（INTELLECT CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 金丸 直幹

所在地：東京都中央区京橋２-１８-２ 明海京橋ビル８F

事業内容： 再生可能エネルギー施設の開発、売電、コンサルティング、EPC、

O&M(オペレーション＆メンテナンス)

不動産の開発、賃貸、仲介、コンサルティング、プロパティマネジメント

コンストラクションマネジメント、建築設計・監理、工事

URL：https://www.intellect-jp.com

【会社紹介】

再生可能エネルギー事業を中心に、不動産事業・建築事業を融合したエネルギーインフラ企業です。太陽光発電、蓄電池、地熱などの再生可能エネルギー事業を通じて企業や施設の脱炭素化を支援。自然の循環を活かし、開発から建設（EPC）、運営管理（O＆M）までサービスを提供し、持続可能な社会の実現に貢献します。