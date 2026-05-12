SECAI MARCHE、株式会社welzoを引受先とする追加資金調達を実施。業務連携を通じて農家支援と供給基盤強化を加速

株式会社SECAI MARCHE

株式会社SECAI MARCHE（本社：東京都、グローバル拠点：マレーシア・クアラルンプール、シンガポール、以下「当社」）は、このたび、株式会社welzoを引受先とする追加資金調達を実施いたしました。あわせて当社は、東南アジアにおける農業生産性の向上および高品質な農畜水産物の安定供給体制の構築に向け、関係各社との業務連携を推進してまいります。

当社はこれまで、東南アジアを中心に、生産者と飲食店・小売事業者などの需要家をつなぐクロスボーダーの生鮮食品流通プラットフォームを展開し、HORECA業態向け産直流通の構築・拡大に取り組んでまいりました。生産者の販路拡大と、需要家における安定調達の両立を支えることで、持続可能な食のサプライチェーンの実現を目指しています。

今回の資金調達により、当社は既存のHORECA業態向け産直販売をさらに強化するとともに、サプライチェーン上流にあたる農家向けサービスの拡充を進めてまいります。具体的には、栽培指導や生産資材の提供・販売など、生産現場により近い領域での支援を強化することで、供給力の向上と品質の安定化を図ります。

また、今回推進する業務連携では、各社に加え、welzoグループ各社が有する強みも持ち寄り、東南アジアにおける農業ソリューションおよび供給体制の実証を進めてまいります。具体的には、農業生産技術指導のノウハウ、生産資材の調達・提供機能、生産物供給力、ならびに当社が有する農家ネットワーク、食材ECプラットフォーム、HORECA向け物流・販売網を掛け合わせることで、農家・畜産事業者への支援強化と、需要家に対するより安定的な供給体制の構築を目指します。

本連携において当社は、提携対象となる農家ネットワークとの連携促進に加え、生産資材の対象地域での保管・販売、自社の食材ECプラットフォームおよび物流網を活用したマーケティング・販売、さらにはHORECA事業者等の需要側との連携構築および販路開拓を担います。これにより、生産から販売までをつなぐ実効性のあるサプライチェーンの構築を後押ししてまいります。

農産物流通においては、需要に応える販売網の整備だけでなく、継続的かつ安定的に供給できる生産基盤の構築が不可欠です。当社は今後も、販路開拓力、物流網、需要家とのネットワークに加え、生産現場を支援する機能をさらに強化することで、生産から販売までを一貫して支える事業基盤の構築を進めてまいります。

これにより、生産者に対しては販路提供にとどまらない総合的な支援を、需要家に対してはより高品質かつ安定的な調達機会を提供してまいります。当社は今後も、「GROWTH FOR EVERYONE」のミッションのもと、農家・需要家・パートナー企業の皆さまとともに、食と農のより持続可能な未来の実現に取り組んでまいります。

代表者コメント

株式会社SECAI MARCHE 代表取締役

このたび、株式会社welzoを引受先として追加資金調達を実施できたことを、大変嬉しく思います。

当社はこれまで、東南アジアにおいてHORECA業態向けの産直流通を推進し、生産者と需要家を直接つなぐサプライチェーンの構築に取り組んでまいりました。一方で、持続的に供給力を高め、より強い事業基盤を築いていくためには、販路の拡大だけでなく、その上流にある生産現場への支援が不可欠であると考えています。

今回の資金調達と業務連携を通じて、今後は栽培指導や生産資材の提供・販売など、農家向けサービスの拡充にも一層力を入れてまいります。さらに、各社が有する機能やネットワークを掛け合わせることで、生産から物流、販売までを一貫して支える仕組みを強化し、生産者にとってはより安心して生産に取り組める環境を、需要家にとってはより安定した調達機会を提供していきたいと考えています。

SECAI MARCHEはこれからも、食と農のサプライチェーン全体の最適化を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

投資家コメント

株式会社welzo 代表取締役社長 金尾 佳文氏

当社は創業以来、農業資材や園芸用品の供給を通じ、日本の『食と農』の現場を支えてまいりました。一方で、国内農業が直面する市場縮小や輸出拡大という課題に対し、新たな流通の仕組み構築は急務です。

東南アジアで強固な産直プラットフォームを展開するSECAI MARCHEとの提携は、当社の持つ生産現場への知見と、彼らの革新的なデジタル物流網を融合させる一助となります。

今回の資本業務提携により、当社が有する生産技術および資材を世界へ届け『攻めの農業』を加速させることで、持続可能な農業の未来と、グローバルな食のインフラ創出に貢献してまいる所存です。

商号 ：株式会社SECAI MARCHE

本社 ：東京都千代田区大手町

海外拠点 : マレーシア、シンガポール

設立 ：2018年

代表者 ：早川 周作・杉山亜美

資本金 ：4億4,000万円

社員数 ：80名

事業内容 ：EC事業、輸出入事業、卸売事業

Website : https://secai-marche.co.jp/

◆採用について

SECAI MARCHEとして事業を一緒に拡大し、新しいサプライチェーンを創造しながら日本や東南アジアの生産者に貢献したい仲間を募集しております。日本そして海外で活躍したい方、以下のリンクよりぜひご応募ください。

https://secai-marche.co.jp/entry-jp/



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