オーソモルがLINEギフトに登場。日本独自の“1日分″も展開。

MST株式会社

MST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯川正人）が日本総代理店を務める、ドイツの医師と薬剤師が監修するプレミアム・サプリメントブランド「Orthomol（オーソモル）」は、「LINEギフト」にて商品の取り扱いを開始いたしました。

LINEギフトでの展開開始により、オーソモルをより気軽に、大切な方へのギフトとしてお贈りいただけます。

オーソモルは、1991年に医師と薬剤師監修のもと誕生した、ドイツ発のプレミアムサプリメントブランドです。分子栄養学と30年以上培った科学的知見に基づき、多様なニーズに合わせた商品を研究・開発。サプリメントを通して、日々の健康的なライフスタイルをサポートしています。

このたび開始したLINEギフトでは、気軽にはじめられる1日分から商品をご用意。また、新たに14日分セットも加わり、シーンに合わせて必要な本数をお選びいただきやすくなりました。

季節の変わり目や生活リズムの変化など、現代では毎日の食事だけで必要な栄養素を十分に摂り続けることは、決して簡単ではありません。

誕生日や記念日、お世話になった方への感謝の気持ちを伝えるギフトとしてはもちろん、忙しい毎日を過ごす方や、頑張る方への応援の気持ちを込めたギフトとしても、さまざまなシーンでご利用いただけます。

さらに、ギフトシーンに合わせたラッピングも順次展開予定。感謝や想いを込めた贈り物として、より特別なギフト体験を提案します。

【LINEギフトでの取り扱い商品一覧】

オーソモル マルチビタミン&ミネラル 1日分 990円（税込）オーソモル マルチビタミン&ミネラル 7日分 4,800円（税込）オーソモル マルチビタミン&ミネラル 14日分 9,300円（税込）オーソモル マルチビタミン&ミネラル 30日分 15,800円（税込）

オーソモル公式 LINEギフトページ : https://mall.line.me/sb/orthomol

【LINE ギフトとは】

「LINE」アプリのトークを通じて友だちに、様々なプレゼントを贈ることができるコミュニケーションサービスです。相手の住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE 上で簡単にギフトを贈ることができ、お祝いやちょっとしたお礼、季節イベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。

https://gift.line.me/about/

【栄養は「足す」から「活かす」時代へ】

オーソモルは、栄養学と長年培った科学的知見に基づいた “バランス重視” の栄養設計を実現。20種類以上の栄養素それぞれの特性と働きに着目し、互いを引き立て合うよう配合しています。たとえば「ビタミンCと鉄」、「ビタミンEとセレン」といった相性の良い組み合わせを採用。さらに、ミネラル同士の配合にも配慮することで、日々の食生活で不足しがちな栄養素を効率よく摂取できるよう設計されています。

毎日のコンディションを整えたい方、そして将来の健康維持を見据えたい方。オーソモルは、その両方のニーズに応えることを目指したブランドです。日本の健康補助食品市場では、いずれかに特化した製品が多い中、日々の活力と長期的な健康習慣の両面をサポートできる点が大きな特長です。

また、ドイツにおける薬剤師調査にて「ドイツの薬剤師が選ぶベスト・サプリメントブランド」を9年連続で1位を獲得しています。

参照元 : https://www.orthomol.com/de-de/news/orthomol-apotheken-favorit-2024

【毎朝、生まれ変わる人へ】

手軽に摂取できる「錠剤×ドリンク」という新感覚の組み合わせで、スマートに20種類以上の栄養を食後にチャージ。

日本版オーソモルは、日本人に不足しがちな栄養素を韓国版から「6種」追加しています。(ビタミンDやビタミンB群など)

「爽やかな朝を迎えたい方」

「サプリをひとまとめにしたい方」

「栄養バランスを意識したい方」

「仕事や家事に忙しい日々を送る方」

「毎日を美しく過ごしたい方」

そんなモヤモヤに寄り添う、栄養サポートです。

日本人は、「寿命は長い一方で、健康寿命は短い」という社会課題を抱えています。オーソモルは、この課題に正面から向き合い、日常のライフスタイルから「健康をファッションのように楽しむ」構想を広げ、“自己投資文化” の未来を創造します。

オーソモル ドイツ本社

【オーソモルについて】

1991年にドイツの医師と薬剤師監修のもと生まれたプレミアム・サプリメントブランド。

栄養学と科学的知見に基づき、35種類に及ぶ多様なニーズに応える製品を研究・開発。さらに、国際食品安全基準であるISO22000およびHACCP認証を取得した設備にて、厳選された原材料を用い、最適な製造方法を採用しています。こうして生み出される製品は、高品質な栄養補助食品として世界40ヶ国以上で展開されています。そして2023年12月、満を持して日本に上陸しました。

【オーソモル LINEギフト】

https://mall.line.me/sb/orthomol(https://mall.line.me/sb/orthomol)

【オーソモル 公式オンラインストア】

https://orthomol-japan.com/

【オーソモル 各種SNS】

INSTAGRAM：@orthomol_japan（https://www.instagram.com/orthomol_japan/）

X：@orthomol_japan（https://x.com/orthomol_japan）

LINE：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=orthomol_japan

【MST, Inc.について】

ブランドが持つ哲学・価値観を起点に、事業成長と体験価値を両立させる「プロデュース」を提供します。コンセプト設計から、空間・映像・プロダクト開発、コミュニティ形成に至るまで、ブランドの世界観が一貫して伝わる体験設計を総合的にプロデュースします。ブランドの“核”を読み解き、それを多様なタッチポイントに落とし込むことで、競合他社との差別化を広げ、長期的なブランド価値の創出へと導きます。

https://mst.tokyo

【お問合わせ先】

オーソモル日本総代理店 / MST,Inc.

contact@orthomol-japan.com



(商品、プレスお問合わせ先）

MST株式会社

contact@orthomol-japan.com